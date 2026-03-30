Zlínský podchod bude vlídnější a barevnější. Do návrhů se zapojí studenti

Milan Libiger
  9:19
Podchod u náměstí Práce ve Zlíně bude pestřejší a vlídnější. Město plánuje už delší dobu jeho proměnu, teď jsou však první kroky reálnější. Podchod má být barevnější a méně šedý, než je dnes. Betonová stěna naproti obchodům se stane místem, na něž by se mohla promítat barevná videa, nebo se jinak umělecky pojednat.
Vstupní bránu do svitovského areálu ve Zlíně čeká proměna. Chystá se také...

Vstupní bránu do svitovského areálu ve Zlíně čeká proměna. Chystá se také kultivace prostorů před budovou a podchodu k náměstí Práce. (červen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)
Ve zlínském podchodu na náměstí Práce nefunguje eskalátor, ani výtah. (únor...
Postarat se o to mají studenti ateliéru Tvorba prostoru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci soutěže, kterou chce radnice vyhodnotit v dubnu.

„Podchod by se mohl oživit například projekcí na betonovou stěnu. Byl bych rád, kdyby se to týkalo celé betonové stěny. Ne jenom její části,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada, jenž má v kompetenci majetek města.

„Zadání je volné, na stěnu by se mohlo něco promítat, ale možností je více. Uvidíme, s jakými nápady přijdou studenti,“ poznamenal hlavní zlínský architekt Jindřich Nový. „Jde nám o to, aby se podchod nějakým způsobem oživil.“

Proměna do podzimu

Radnice chce dlouhodobě opravit obchody, které jsou v útrobách podchodu. Nejdříve ale musí vyřešit zatékání. Aktuálně hledá nejvhodnější technické řešení, aby nemuselo opravy provádět z horní strany, kde vedou dva hlavní silniční průtahy městem.

Zlín plánuje, kdy opraví dva podchody. Práce mohou značně komplikovat dopravu

Když město vybere v soutěži o oživení podchodu vítězný návrh, k jeho realizaci by podle Brady mělo stačit několik měsíců. Letos na podzim, případně už v létě, by tak prostor mohl být vlídnější.

„Chtěli bychom, aby bylo oživení trvalé, nebo aby se mohlo obměňovat v čase,“ předestřel Nový. „Pokud by šlo o promítání, mohlo by se s ním svobodně pracovat,“ dodal.

„Celkové vyřešení podchodu bude následovat hned, jakmile to bude možné,“ podotkl Brada.

Fasáda obchodů bude jednotná

Než se radnice pustí do oprav obchodů, hodlá jejich fasádu alespoň natřít jednotnou barvou a odstranit z nich rušivé nápisy. Dvě krajní prodejní buňky, které jsou už prázdné, zakryje velkou plachtou, na níž budou uvedeny projekty města. I tyto drobné zásahy mají zlepšit pocit chodců z tohoto frekventovaného prostoru.

Zlín dokončí rekonstrukci podchodu. Nejdřív musí zjistit, kudy do něj teče

„Nedává nám smysl do toho dávat peníze, dokud se to nevyřeší celkově,“ zmínil Brada.

Město už před čtyřmi lety uvažovalo o tom, že by se betonová stěna mohla oživit projekcí. Tehdy bylo před volbami a rozhodlo se, že podchod promění rovnou celkově. Podařilo se mu zatím získat obchody od jejich majitelů. Potřebuje ještě technické řešení zatékání a stavební povolení.

Zatékání se objevilo nedlouho poté, co podchod prošel před více než deseti lety nákladnou rekonstrukcí za 50 milionů korun.

Majitel hasil své auto před domem marně. Plameny ho celé zlikvidovaly

Hasiči likvidovali požár osobního vozidla v obci Krhová nedaleko Valašského...

K odpolednímu požáru osobního vozidla vyjížděli v sobotu hasiči z centrální stanice Valašské Meziříčí. V nedaleké obci Krhová začal hořet automobil zaparkovaný před rodinným domem.

Vazba pro Prokeše ve fotbalové kauze je pravomocná, Býmovi a spol. běží lhůta

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Kvůli fotbalové korupční kauze skončili ve vazbě celkem čtyři obvinění, mezi nimi jsou Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno, a také Pavel Býma, bývalý funkcionář FC Zlínsko a...

Lidi už týdny obtěžují záhadné výstřely. Podivné zvuky slyší i v noci, nemohou spát

Premium
Strážníci Městské policie v Uherském Hradišti zintenzivnili hlídky v lokalitě...

Někdy jsou slyšet každých deset minut, jindy třeba půl dne vůbec. Rány, které se ve dne i v noci ozývají v blízkosti dvou ulic v Uherském Hradišti, popisují místní obyvatelé jako výstřely nebo...

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Litoměřická Kalich arena při semifinále play off první hokejové ligy s Jihlavou.

Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...

Korupční kauza rozprášila okresní komisi rozhodčích na Uherskohradišťsku

Fotbalisté Zlínska, dříve Viktorie Otrokovice (v pruhovaném), jsou v půlce...

Někdejší bývalý prvoligový rozhodčí Pavel Býma i FC Zlínsko, jemuž léta šéfoval. Pět bývalých hráčů z tehdy třetiligového otrokovického týmu. A čtyři rozhodčí. Obří fotbalová korupční kauza, která...

Firmy pociťují válku v Zálivu. Zemědělec zaplatí za naftu až o 160 tisíc týdně více

Na obdělání jednoho hektaru ročně spotřebuje Zemědělské družstvo Agrotech...

Zemědělské družstvo Agrotech Poličná hospodaří zhruba na 1 200 hektarech půdy. Na obdělání jednoho hektaru ročně spotřebuje přes 160 litrů nafty. Její cena se za posledních pár týdnů zvedla o 20...

29. března 2026  10:33

Alkorap z Valašska přežil i smrt. Elektrick Mann si drží syrový styl už 30 let

Premium
Valašskomeziříčská skupina hraje směsici žánrů, jako jsou hardcore, punk, hip...

Fungují už přes třicet let, ale asi nikdy by je nenapadlo, že za svoji tvorbu dostanou ocenění starosty města. Valašskomeziříčský Elektrick Mann je všechno, jen ne kapela zvyklá na gratulace od...

28. března 2026

Bojovník, který Zlínu přiblížil finále první ligy. Bez emocí to nejde, říká Paukku

Útočník Zlína Jesse Paukku slaví vstřelenou branku ve čtvrtém semifinále proti...

Beran z boje nikdy neuhne! Najít vedle matadora Bedřicha Köhlera dalšího hráče, ke kterému heslo zlínského hokejového klubu sedí nejvíc, není až tak těžké. Finský útočník Jesse Paukku tuto...

28. března 2026  14:06

Zlatý Ámos putuje do Zlína. Já učím děti, ony zase mě, říká nejoblíbenější pedagožka

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele pro rok 2026 získala Adéla...

Po osmi letech má Zlínský kraj vítěze Zlatého Ámose. Titul pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku získala Adéla Langerová z prvního stupně Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně a navázala...

27. března 2026  16:31

Město bez druhého mostu. Kroměříž řeší územní plán a odpor obyvatel

Kroměříž pojmenovala silniční most přes řeku Moravu po Karlu Krylovi. (3. dubna...

Zastupitelé Kroměříže budou v pondělí 30. března schvalovat nový územní plán a dá se čekat bouřlivá diskuze. Klíčový dokument určuje, co a kde se bude moci stavět či dělat. Velké slovo bude mít...

27. března 2026  14:55

Návštěva se zvrtla. Muž si z baru přivedl domů mladíka, ten ho zbil a okradl

(ilustrační foto)

Přivést si domů neznámou návštěvu z baru se minulý týden nevyplatilo sedmatřicetiletému muži z Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Společníka z blízkého lokálu pozval k sobě do bytu, kde ze z něj...

27. března 2026  12:51

Vazba pro Prokeše ve fotbalové kauze je pravomocná, Býmovi a spol. běží lhůta

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Kvůli fotbalové korupční kauze skončili ve vazbě celkem čtyři obvinění, mezi nimi jsou Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno, a také Pavel Býma, bývalý funkcionář FC Zlínsko a...

26. března 2026  12:56,  aktualizováno  27. 3. 10:36

Výdejní boxy překáží řidičům ve výhledu. Valašské Meziříčí už problémy řeší

Radnice ve Valašském Meziříčí řeší nevhodně umístěné výdejní boxy doručovacích...

Radnice ve Valašském Meziříčí řeší nárůst počtu výdejních boxů doručovacích společností. Ve městě je jich nyní kolem padesáti od různých společností. A některé z nich stojí na nevhodných místech.

27. března 2026  9:09

Místo podmínky vězení. Soud výrazně zpřísnil Ukrajincům trest za smrt muže

Ihor Kolisnychenko (vlevo) a Andrii Narytnyk (vpravo) v síni zlínské pobočky...

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek výrazně zvýšil trest dvěma Ukrajincům za zabití muže ze Slovenska při potyčce v Luhačovicích na Zlínsku. Místo podmíněného trestu si odpykají ve věznici s ostrahou...

26. března 2026  14:19

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Zlínská Univerzita Tomáše Bati slaví 25 let, má velké plány do budoucna

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně si připomněla výročí 25 let na slavnostním...

Tvoří ji šest fakult, navštěvuje ji téměř deset tisíc studentů z celého světa, má tisícovku zaměstnanců a ve Zlíně funguje už 25 let. Univerzita Tomáše Bati si výročí připomněla středečním...

26. března 2026  13:13

Děti stále častěji trpí krátkozrakostí. Na vyšetření čekají okolo tří měsíců

Mezi pověry (kromě doporučovaného chroupání mrkve) patří i to, že pokud si dítě...

Tráví příliš mnoho času tím, že se dívají velmi zblízka na obrazovku, a velmi málo tím, že se pohybují venku na denním světle. Zrak se kvůli tomu nevyvíjí tak, jak by měl, a děti na základních, ale...

26. března 2026  9:09

