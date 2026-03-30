Postarat se o to mají studenti ateliéru Tvorba prostoru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci soutěže, kterou chce radnice vyhodnotit v dubnu.
„Podchod by se mohl oživit například projekcí na betonovou stěnu. Byl bych rád, kdyby se to týkalo celé betonové stěny. Ne jenom její části,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada, jenž má v kompetenci majetek města.
„Zadání je volné, na stěnu by se mohlo něco promítat, ale možností je více. Uvidíme, s jakými nápady přijdou studenti,“ poznamenal hlavní zlínský architekt Jindřich Nový. „Jde nám o to, aby se podchod nějakým způsobem oživil.“
Proměna do podzimu
Radnice chce dlouhodobě opravit obchody, které jsou v útrobách podchodu. Nejdříve ale musí vyřešit zatékání. Aktuálně hledá nejvhodnější technické řešení, aby nemuselo opravy provádět z horní strany, kde vedou dva hlavní silniční průtahy městem.
Když město vybere v soutěži o oživení podchodu vítězný návrh, k jeho realizaci by podle Brady mělo stačit několik měsíců. Letos na podzim, případně už v létě, by tak prostor mohl být vlídnější.
„Chtěli bychom, aby bylo oživení trvalé, nebo aby se mohlo obměňovat v čase,“ předestřel Nový. „Pokud by šlo o promítání, mohlo by se s ním svobodně pracovat,“ dodal.
„Celkové vyřešení podchodu bude následovat hned, jakmile to bude možné,“ podotkl Brada.
Fasáda obchodů bude jednotná
Než se radnice pustí do oprav obchodů, hodlá jejich fasádu alespoň natřít jednotnou barvou a odstranit z nich rušivé nápisy. Dvě krajní prodejní buňky, které jsou už prázdné, zakryje velkou plachtou, na níž budou uvedeny projekty města. I tyto drobné zásahy mají zlepšit pocit chodců z tohoto frekventovaného prostoru.
„Nedává nám smysl do toho dávat peníze, dokud se to nevyřeší celkově,“ zmínil Brada.
Město už před čtyřmi lety uvažovalo o tom, že by se betonová stěna mohla oživit projekcí. Tehdy bylo před volbami a rozhodlo se, že podchod promění rovnou celkově. Podařilo se mu zatím získat obchody od jejich majitelů. Potřebuje ještě technické řešení zatékání a stavební povolení.
Zatékání se objevilo nedlouho poté, co podchod prošel před více než deseti lety nákladnou rekonstrukcí za 50 milionů korun.