Zlín se zbaví ostudy. Město koupilo obchod v podchodu a chystá přestavbu

Naposledy město získalo prostor, v němž působí asijské bistro. A to i s věžičkou, která stojí po pravé straně vstupu do podchodu od továrního areálu.

Už dříve koupilo dvě větší provozovny na opačné straně, takže vlastní zhruba 70 procent potřebných ploch.

„Zbývají tři malé obchody, mají menší půdorys, dva jsou velké jak jeden, jde o zhruba 30 procent. Chceme jednat s jejich majiteli, část jednání už se uskutečnila,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města na starosti. „Pracujeme na tom, abychom to tam vyčistili a dali do pořádku, a zase jsme cíli o krok blíž.“

Jedna majitelka čeká na ocenění svého stánku, pak by se situace mohla opět pohnout.

„Jsme přesvědčení, že jsme schopni situaci vyřešit, aby to tam vypadalo kultivovaně,“ věří Brada.

Využití? Bistro, pekárna či prodejna jízdenek

Přesná budoucí podoba interiéru podchodu se bude odvíjet až od toho, jestli se městu podaří získat všechny prodejny. Ve chvíli, kdy bude zřejmé, jak to bude, pustí se město do projektu. Představu má ale už teď.

„Dokážu si tam představit pekárnu, bistro, může tam být venkovní posezení, aby to bylo atraktivní a aby se z celkově šedého prostoru stalo živoucí prostranství, které nebude tak ponuré,“ předestřel Brada. „Mohl by tam být i předprodej jízdenek MHD, což by také dávalo smysl. Možná tam bude nějaká zeleň.“

Vize je podobná jako v domě v Kvítkové ulici, jehož přízemí město před časem přestavělo a nabídlo nájemcům. Kdy to bude, ale zatím není jisté. Brada by chtěl, aby to bylo co nejdříve, ale mluví také o tom, že v případě získávání obchodů jde o mravenčí práci.

Když radnice nechala v roce 2014 podchod přestavět za zhruba 50 milionů korun, nedokázala se dohodnout s majiteli stánků, aby se jejich nemovitosti staly součástí rekonstrukce. Proto zůstaly v původním stavu. Město pod nimi vlastní jen pozemky. Jejich vlastníci jsou tam v pronájmu na padesát let za výhodných podmínek. Po letech by se však mohla rekonstrukce podchodu dokončit.

„Obchody by si rekonstrukci zasloužily. Uvidíme, jak to dopadne,“ reagoval autor návrhu přestavby podchodu, architekt Pavel Chládek. „Město nás zatím oslovilo s tím, abychom udělali dokumentaci bouracích prací na tu věž, to teď zpracováváme,“ zmínil.

Věž zestárla, město ji nechá zbourat

Věž vyrostla u podchodu v 90. letech minulého století a podle odborníků od té doby zestárla, čas se na ní podepsal zejména z pohledu estetického vnímání.

„Věžička je relikt doby. Všechno bylo do té doby pravoúhlé a stejné, tak byla snaha z toho vykročit. Najednou bylo všechno možné,“ míní Chládek.

„Asi to nebylo šťastné, ale byla to reakce na uniformitu komunismu,“ poznamenal Brada. „Vývoj se posunul, snažíme se to čistit, aby to nebylo přebujelé.“

Věž půjde k zemi až poté, co bude jasné, jak se vnitřek podchodu promění, a radnice získá stavební povolení. Bistro bude zatím fungovat s tím, že provozovatel bude městu platit nájem.

Město ještě před časem uvažovalo o tom, že by nejdříve proměnilo dvě prodejny ze strany od náměstí Práce a že by v nich mohla být například galerie. A z ní by se dala dělat videoprojekce na protější betonovou stěnu. Teď chce řešit celý prostor komplexně a vycházet přitom i z původního Chládkova návrhu.

„Může se to hodně podobat tomu, jak to měl navrženo,“ sdělil Brada. „Chtěl bych ale oproti tehdejší verzi, aby se něco udělalo s betonovou stěnou. Ať už to bude formou projekce, instalace uměleckého díla, nebo jiného řešení. Je více variant.“

Frekventované místo se lidem příliš nelíbí

To, že se dnes vedení města daří, co se jejich dávnějším předchůdcům nepodařilo, přičítá jisté zarputilosti. „Nevzdávali jsme se. A hraje nám do karet i to, že někteří podnikatelé mají svůj věk a je to pro ně cesta, jak uzavřít své podnikání,“ naznačil Brada.

Věří, že se snahy podaří dotáhnout do konce. „Jsme daleko, ještě sice ne u cíle, ale už vidíme v dálce světlo,“ podotkl Brada.

Podchodem u náměstí Práce ještě v dobách existence státního podniku Svit každý den procházely tisíce zaměstnanců, jednalo se zřejmě o nejfrekventovanější místo ve městě. I dnes jde o prostor, kudy prochází relativně hodně lidí. Ne všichni jsou ale z jeho podoby nadšení, protože se jeho dřívější přestavbu nepodařilo dotáhnout do konce.