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Pes ve Zlíně pokousal dítě. To má závažná poranění hlavy a obličeje

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  19:42
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Vážný zásah mají za sebou záchranáři ve Zlíně, kteří o víkendu vyjížděli k malému chlapci pokousanému psem. Dítě utrpělo závažná poranění hlavy a obličeje. Po prvotním ošetření na místě ho letecká záchranná služba transportovala do Fakultní nemocnice Ostrava. „Malé děti bychom neměli nechávat se psem bez dohledu dospělého,“ upozorňují záchranáři.

Vážně zraněného chlapce po útoku psa ošetřovali v neděli dopoledne záchranáři ve Zlíně. Dítě utrpělo závažná poranění v oblasti hlavy a obličeje, jak uvedla ZZS Zlínského kraje na svém Facebooku. Chlapec byl po jejich příjezdu při vědomí a se záchranáři komunikoval.

Zdravotníci dítě na místě ošetřili a zastavili krvácení. Následně mu zajistili žilní vstup a podali potřebné léky.

Kvůli věku dítěte a rozsahu zranění na místo zamířil také vrtulník vrtulník záchranářů z Olomouckého kraje, který chlapce nakonec transportoval do Fakultní nemocnice Ostrava, informuje web CNN Prima News.

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„Náročný zásah začal už přijetím hovoru na tísňové lince 155. Volající byli ve velkém stresu a naše operátorka potřebovala zjistit přesnou adresu i informace o stavu dítěte,“ uvedli záchranáři.

Záchranáři v souvislosti s případem upozornili na rizika kontaktu malých dětí se psy. Podle nich by děti neměly zůstávat se psem bez dohledu dospělého. A to ani tehdy, pokud jde o zvíře, které rodina dobře zná. Kontakt dítěte se psem by tak podle nich měl vždy probíhat pod dohledem dospělé osoby.

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