Vážně zraněného chlapce po útoku psa ošetřovali v neděli dopoledne záchranáři ve Zlíně. Dítě utrpělo závažná poranění v oblasti hlavy a obličeje, jak uvedla ZZS Zlínského kraje na svém Facebooku. Chlapec byl po jejich příjezdu při vědomí a se záchranáři komunikoval.
Zdravotníci dítě na místě ošetřili a zastavili krvácení. Následně mu zajistili žilní vstup a podali potřebné léky.
Kvůli věku dítěte a rozsahu zranění na místo zamířil také vrtulník vrtulník záchranářů z Olomouckého kraje, který chlapce nakonec transportoval do Fakultní nemocnice Ostrava, informuje web CNN Prima News.
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„Náročný zásah začal už přijetím hovoru na tísňové lince 155. Volající byli ve velkém stresu a naše operátorka potřebovala zjistit přesnou adresu i informace o stavu dítěte,“ uvedli záchranáři.
Záchranáři v souvislosti s případem upozornili na rizika kontaktu malých dětí se psy. Podle nich by děti neměly zůstávat se psem bez dohledu dospělého. A to ani tehdy, pokud jde o zvíře, které rodina dobře zná. Kontakt dítěte se psem by tak podle nich měl vždy probíhat pod dohledem dospělé osoby.