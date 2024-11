Zlín rozšířil placené parkování, mění se i systém stání pod sportovní halou

Zaparkovat zdarma v centru Zlína je čím dál složitější. A právě to je cíl zdejší radnice. Zpoplatňováním parkování chce upřednostnit krátkodobé stání, aby tady řidič vždy našel místo pro své auto. I když jen za peníze. Proto připravuje systém modrých zón a aktuálně zpoplatňuje další desítky míst ve třech lokalitách.

Od začátku listopadu lze nechat auto jen za peníze na deseti místech v ulici Růmy naproti vstupu do městských lázní a na dvaadvaceti místech před Malou scénou.

„Cílem těchto opatření je zvýšit obrátkovost na parkovacích místech,“ potvrdil náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek. „Často totiž dochází k tomu, že dlouhodobě parkující návštěvníci blokují místa občanům města, kteří pak nemají kde zaparkovat svá vozidla. Tyto problémové situace chceme co nejvíce eliminovat,“ doplnil.

Podle něho je potřeba odlišit parkování na dobu od 30 do 180 minut a od tří do desíti hodin. „Z dat, která máme k dispozici, vyplývá, že během běžného pracovního dne tvoří zhruba 45 procent poptávky po parkovacích místech zaměstnanci a dlouhodobí návštěvníci Zlína,“ upozornil Čížek.

Za 30 minut parkování na Růmech a u Malé scény lidé dají šest korun, za hodinu dvanáct a za dobu od jedné do tří hodin 24 korun.

Bez závory přišlo „peklo“

Podle ředitele zlínských technických služeb Jakuba Černocha se parkování za peníze osvědčuje. Připomněl nedávnou situaci, kdy došlo k poruše vodovodu u radnice, kde se běžně parkuje za závorou a za peníze. Kvůli opravě ale byla závora zvednutá.

„Nastalo tam čiré dopravní peklo, nedalo se tam ani vjet, natožpak zaparkovat,“ popsal Černoch. „Když je tam závora a regulace, tak naopak zaparkujete prakticky kdykoliv. Účelem tohoto systému je, abyste našel parkovací místo za peníze. A vždycky ho najdete.“

Tento důvod platí také pro zpoplatnění stání u lázní. „Ráno se místa obsadila, a kdo si jel zaplavat do lázní, pak nemohl zaparkovat. Teď by tam měla být obrátka aut vyšší,“ věří Černoch.

V budově Malé scény je kromě sálu i několik provozoven, kam dojíždějí zákazníci. Někteří lidé z okolí tam však nechávali auto celodenně.

Zpoplatněné parkování pod halou

Stejně tak využívalo hodně řidičů větší parkoviště pod sportovní halou. To už je od tohoto týdne za peníze.

Zatímco za parkování u křižovatky ulic Mostní a Březnická řidiči platí dlouhodobě a teď budou ceny výhodnější, parkoviště pod sportovní halou bylo doposud zdarma. Ovšem město upravilo jeho povrch a zpoplatnilo ho. Sazby u obou stání jsou stejné. Za celodenní stání řidiči zaplatí padesát korun.

Mapa zpoplatněných parkovišť ve Zlíně. (listopad 2024)

„Cílem úpravy je umožnit celodenní parkování v celé této lokalitě, avšak za přítomnosti regulace, která zajistí plynulost a pořádek v parkování,“ zmínil Čížek. „Změny jsou motivovány potřebou vytvořit podmínky pro delší parkování, aniž by došlo k přetížení parkovacích kapacit ve městě.“

Pod sportovní halou může stát 175 aut. Dosud tam byla plocha jen zčásti zpevněná, ale město ji upravilo a vyrovnalo. Rezidenti z části přilehlé čtvrti Letná budou mít parkování stále zdarma.

V případě Březnické budou jiné sazby. Původně byla první půlhodina zdarma, první hodina stála 20, druhá 30 a každá další 40 korun. Nově stojí parkování od 15 hodin do 7 hodin následujícího dne ráno 25 korun. Ten, kdo zaparkuje do 15 hodin, uhradí 50 korun.

„Parkování na celý den, kterým se rozumí deset hodin, tak vyjde na pouhých pět korun za hodinu,“ upřesnil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Podle Čížka má tato změna sazeb zmírnit dopad na Letnou, kde se snaží v úzkých uličkách parkovat řidiči odjinud, aby to měli zdarma. „Věříme, že tímto způsobem vyvážíme potřebu dostupného parkování s ochranou kvality života místních obyvatel,“ zmínil.

Obyvatelé mohou pořídit rezidentskou kartu

Obyvatelé Letné si mohou vybrat mezi roční parkovací kartou za 750, nebo čipovou kartou za 250 korun. Ta jim umožňuje parkování za 50 haléřů na hodinu. „K získání rezidentské karty je nutné předložit občanský průkaz a malý technický průkaz vozidla. V případě, že rezident není majitelem vozidla, stačí doložit plnou moc,“ sdělil mluvčí.

Rezidenti jsou dospělí lidé, kteří mají ve vybraných ulicích trvalé bydliště a vlastní nebo na základě smluvního vztahu užívají auto. „Od rezidentů máme pozitivní zpětnou vazbu a to je důležité,“ zmínil Čížek.

V případě zpoplatnění parkoviště pod sportovní halou se ale lidé z Letné bojí, aby auta nezačala parkovat mezi jejich domy. „Uvidíme. Těžko teď říct,“ reagoval Čížek. „Stejná obava však byla, když bylo parkoviště naproti univerzity zavřené kvůli opravě křižovatky ulic Mostní a Březnická. A nic zásadního se tam neodehrávalo,“ upozornil.

Pokud by však řidiči parkovali více na Letné, stání pod halou by případně mohlo být opět zdarma. A to až do zavedení modrých zón, které radnice připravuje.

Hodlá jimi zvýhodnit místní obyvatele, kteří u svého domu nebo sídla firmy budou mít místo zdarma. Platit budou až za druhé a třetí auto. Zpoplatněno bude i parkování jinde ve městě.