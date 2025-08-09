Omezení mělo původně skončit do pátku 15. srpna, tedy před víkendem, kdy se jede ve Zlíně a okolí Barum rally. Nakonec to velmi pravděpodobně bude o téměř týden dříve.
„Podle všeho to vypadá tak, že práce dokončíme do konce tohoto týdne,“ nastínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. „Od pondělí už by mohla být cesta průjezdná bez omezení. S jistotou to však budeme vědět až v neděli.“
Zřejmě jedinou věcí, která to může změnit, je počasí. Podle meteorologů by však pršet nemělo, naopak mají přijít vedra. Silničáři budou během víkendu na nový povrch vozovky vyznačovat vodorovné dopravní značení, k čemuž potřebují sucho.
U každé větší akce mají časovou rezervu, aby se mohli vyrovnat s neplánovanými situacemi.
„Můžeme někde najít špatnou kanalizaci nebo může odněkud vzlínat voda. Pak by se muselo čekat, až se to opraví,“ upozornil Chudárek. „Nejvíce nevyzpytatelné je ale počasí.“
Během letošních prázdnin cestářům zatím přálo, ačkoliv některé dny byly hodně deštivé. Například na frézování starého povrchu vozovky však nemusí být úplné sucho.
Ani po dálnici nejezdí tolik aut
Silničáři opravují úsek hlavního tahu v Loukách a Prštném, který je vůbec nejfrekventovanější ve Zlínském kraji. Ani po dálnicích v kraji nejezdí tolik aut, tedy více než 30 tisíc.
Hodně řidičů úsek objíždí přes zastavěné části Prštného a Louk, kde v ranních a odpoledních špičkách téměř souvislý proud aut trápí tamní obyvatele. To, že práce skončí o několik dní dříve, vítají.
„Je to dobrá zpráva, každý den bude dobrý. Ale až příští týden budu schopná říci, jak velká úleva to bude,“ reagovala obyvatelka Louk Jana Pilušová.
Obává se toho, že některým řidičům může stále vyhovovat jezdit přes Prštné a Louky i poté, co bude hlavní tah bez omezení.
„Nejsou tady žádné semafory, lidé tudy mohou projíždět, aniž by zastavovali,“ upozornila Pilušová. „Jsem zvědavá, jak moc se situace zklidní.“
Bude mezi Loukami a Prštným jednosměrka?
Obyvatelé domů, které stojí vedle cesty, už delší dobu usilují o to, aby tamní cesta, kde je omezená rychlost na 40 kilometrů za hodinu, byla pouze jednosměrka. Tento týden o tom jednali s vedením radnice, která je nápadu nakloněná.
Místní obyvatelé musejí zajistit, aby 90 procent z těch, kterých se to přímo dotýká, bylo pro jednosměrku. A nejlépe také, aby se shodli na tom, v jakém směru. Šlo by o silniční úsek jen 250 metrů dlouhý mezi zastavěnými částmi Prštného a Louk.
„Jestliže tam jezdí šest tisíc aut denně, což vyšlo v průzkumu, tak minimálně půlka by tam potom jezdit neměla. Zklidnění dopravy by to mělo výrazně pomoci,“ věří radní pro dopravu Václav Kovář.
Lidé to projednají v komisích místních částí v Prštném i Loukách. Jakmile budou mít jasnou většinovou představu, město mezi nimi ještě na své náklady udělá dotazníkový průzkum.
Připravit změnu pak bude trvat přibližně rok. Souhlasit s ní musí policie a povolit radniční odbor stavebních a dopravních řízení, což bude trvat několik měsíců. Podle Kováře by mohla změna platit příští rok v létě.
Podle Pilušové by mělo větší smysl, kdyby byla cesta zaslepená ve směru ze Zlína, aby si to přes Louky a Prštné nezkracovali řidiči, kteří brzy ráno jedou do práce do sousedních měst a obcí.
„Uděláme si mezi sebou anketu a budeme se spojovat i přes komisi místních částí. Během září bychom to chtěli rozjet,“ plánuje Pilušová.
O dalším výhledu uvažují také silničáři, kteří by měli příští rok opravit další část hlavního tahu do Zlína. A to úsek z Louk, kde skončí letos, po odbočku k malenovické pile. S městem a dalšími organizacemi budou ještě jednat o termínu, který by měl být známý tento rok na podzim.
„Musíme to sladit, ale předpokládám, že to bude opět o letních prázdninách,“ naznačil Chudárek. „Dodavatelskou firmu budeme soutěžit už letos, takže budeme připravení na jaře.“
Za rok začne oprava tahu ze Zlína na východ
Příští rok chtějí cestáři opravit také hlavní tah ze Zlína na východ, konkrétně křižovatku nad dopravním podnikem včetně úseků dlouhých přibližně 300 metrů na obě strany. Křižovatku budou uzavírat po částech, aby byla průjezdná. Stejně tak cestu.
V dalších letech jsou na seznamu oprav další části hlavního tahu. Ve směru na Otrokovice by šlo o úsek v Malenovicích od odbočky k pile po konec sídliště. Zatím není jasné, jestli se to bude dělat v roce 2027. Diagnostika ukáže, jak moc je oprava nutná a povrch poškozený.
Silničáři navíc musejí práce skloubit s modernizací souběžně vedoucí železniční trati. Práce na ní by se měly do Malenovic dostat právě v roce 2027. Během úprav trati bude doprava na hlavní cestě do Zlína zřejmě výrazně hustější. Její omezení by pak způsobilo větší komplikace.