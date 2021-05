Řidič nezvládl v dešti řízení a vjel před kamion, spolujezdec nepřežil

Na silnici z Otrokovic směrem do Zlína nezvládl v deštivém čtvrtečním večeru řízení mladý řidič BMW a narazil do protijedoucího kamionu. Jeho spolujezdec po převozu do nemocnice zemřel.