Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hromadnou dopravu ve Zlíně řídí inteligentní křižovatky. Zatím zkušebně

Milan Libiger
  12:45
Zlínský dopravní podnik testuje v prvních pěti vozech palubní systémy řízení, které komunikují s nově upravenými křižovatkami ve městě. Ty mají díky novým řadičům s umělou inteligencí dávat trolejbusům a autobusům městské hromadné dopravy přednostně zelenou.
Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati ve Zlíně s plastikou Letící múza na...

Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati ve Zlíně s plastikou Letící múza na budově divadla (červen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Na křižovatce u Kolektivního domu ve Zlíně se tvoří fronty. Březnická ulice,...
Křižovatka ve Zlíně Loukách u nákupního centra Terno prochází modernizací...
Zrekonstruovaná křižovatka Březnická (březen 2024)
Frekventované zlínské křižovatky bude řídit telematický systém. Má přinést...
7 fotografií

„Moderní systém inteligentních křižovatek zásadně promění plynulost dopravy v našem městě. Jedním z klíčových přínosů je právě mnohem efektivnější synchronizace s vozidly MHD,“ poznamenal náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.

Spoje zatím komunikují pouze s křižovatkami u Baťovy vily a Kongresového centra. Předávají jim informace o své rychlosti i vzdálenosti a z nich inteligentní systém řízení nastaví zelenou na semaforu tak, aby nečekaly.

Současný testovací režim potrvá několik týdnů. Jakmile budou palubní řídicí systémy ve spolupráci s výrobcem odladěné, budou nainstalovány do dalších vozů trolejbusů a autobusů.

Zlín upravuje další semafory, nyní na křižovatkách u polikliniky a sokolovny

„Zároveň dojde k osazení všech vozů novými digitálními vysílačkami určenými nejen pro hlasovou komunikaci s dispečinkem, ale i pro automatický přenos základních informací o poloze a stavu z vozidel,“ podotkl správce informačních systémů dopravního podniku Zbyněk Ondryáš.

Dopravní společnost Zlín–Otrokovice (DSZO) zařízení nakoupila za 35,5 milionu korun, přes 30 milionů dostala z dotací.

Doprava bude plynulejší

Klíčové křižovatky zmodernizují také v sousedních Otrokovicích, které DSZO spoluvlastní.

„Každé opatření, které přispěje k plynulosti provozu a většímu komfortu cestujících, vnímáme jako krok správným směrem. Věříme, že po modernizaci křižovatek přinese tento systém konkrétní přínosy i v Otrokovicích,“ zmínila starostka Hana Večerková.

Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati ve Zlíně s plastikou Letící múza na budově divadla (červen 2025)
Na křižovatce u Kolektivního domu ve Zlíně se tvoří fronty. Březnická ulice, kterou obvykle řidiči přijíždějí do města od Uherského Hradiště, je kvůli opravám pro tento směr uzavřená. (duben 2023)
Křižovatka ve Zlíně Loukách u nákupního centra Terno prochází modernizací světelného zařízení. (červenec 2025)
Zrekonstruovaná křižovatka Březnická (březen 2024)
7 fotografií

Nový řídicí systém ve Zlíně instaluje společnost Cross. Podle jejích odhadů by každá linka MHD mohla ušetřit díky preferencím až minutu a půl. Vozy integrovaného záchranného systému budou mít na křižovatkách absolutní přednost. Zlínský kraj proto pořídil nové palubní zařízení do prvních šestnácti vozů rychlé pomoci.

„Časová úspora může být v řádu pět až deset vteřin na každou velkou křižovatku, kam by se naše auto v dopravní špičce dostalo za čekající auta,“ odhadl ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jan Šebek Cholewa.

Otrokovice příští rok zavedou chytré křižovatky a urychlí městskou dopravu

Čas na cestách by se měl zkrátit i běžným řidičům. Doprava by měla být ve Zlíně celkově plynulejší.

„Nebude to revoluce, počítáme spíše s evolucí. Zřejmě nikdy nenastane ideální stav, že by se v centru Zlína netvořily kolony,“ vzkázal zástupce firmy Cross Ivo Gajdošík, který má tuto zakázku na starost. „Podmínky jsou ve Zlíně bohužel velmi omezené.“

Celkem se ve městě promění 45 křižovatek a celý systém bude spuštěn do konce letošního roku. Jeho součástí bude také dispečink.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Mysleli jsme si, že je to tornádo.“ Muž natočil u Kroměříže hejno rarášků

V Lutopecnech u Kroměříže se Martinu Doleželovi podařilo odpoledne zachytit...

Když se v pondělí odpoledne vypravil Martin Doležel do půjčovny stavebních strojů v Lutopecnech u Kroměříže, stal se svědkem zvláštního úkazu. Areálem stavebnin a jejich okolím se totiž v rychlém...

Údajné napadení žáka učitelem vyšetřuje policie, někdo incident popisuje jinak

Střední odborné učiliště v Uherském Brodě hledá nového ředitele. (říjen 2025)

Na Středním odborném učilišti a Střední škole řemesel a chovatelství v Uherském Brodě podle informací údajného svědka došlo před několika dny k incidentu, který skončil zraněním jednoho z žáků. Podle...

Po prodeji Ovečkárny se pustil do dalšího byznysu, zaměřil se na zdraví

Podnikatel Martin Bernátek je známý především jako zakladatel a dlouholetý...

Od nuly vybudoval úspěšnou firmu Ovečkárna, která prodávala výrobky z ovčí vlny a dalších přírodních materiálů. Dostal se s ní na obrat 300 milionů korun ročně. Před čtyřmi lety ji Martin Bernátek...

Nová vlaková linka z Prahy do Bratislavy bude zastavovat i v Otrokovicích

Dopravce Leo Express začne od 30. dubna 2026 opět vypravovat vlaky mezi...

Dopravce Leo Express začne od 30. dubna opět vypravovat vlaky mezi Zlínským krajem a Prahou. Konkrétně z hlavního města do Přerova, Hulína, Otrokovic, Starého Města, Hodonína, Břeclavi a Bratislavy....

Dvě stě lidí ve Zlíně protestovalo proti fotovoltaice, podepisují také petici

V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé...

Vláda navrhla akcelerační oblasti, kde bude možné ve zkráceném povolovacím režimu postavit větrné elektrárny a solární plantáže. Jedna fotovoltaická elektrárna má vyrůst ve zlínských Malenovicích,...

Hromadnou dopravu ve Zlíně řídí inteligentní křižovatky. Zatím zkušebně

Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati ve Zlíně s plastikou Letící múza na...

Zlínský dopravní podnik testuje v prvních pěti vozech palubní systémy řízení, které komunikují s nově upravenými křižovatkami ve městě. Ty mají díky novým řadičům s umělou inteligencí dávat...

5. května 2026  12:45

Požár lesa v Hostýnských vrších. Zasaženou plochu zkontrolují termokamery

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko...

Celou noc z neděle na pondělí bojovalo na třicet hasičských jednotek s požárem, který zachvátil lesní porost v Hostýnských vrších u obce Rusava na Kroměřížsku. Jeho šíření v těžce přístupném terénu...

4. května 2026  9:59,  aktualizováno  5. 5. 9:25

Čunek se hodlá stát popáté starostou Vsetína. Letos ho chce ANO z čela sesadit

Happening proti zákazu školní akce před radnicí ve Vsetíně. Starosta Jiří...

Před čtyřmi lety byl až na posledním místě kandidátky, ale lidé ho vykroužkovali na první pozici lidovců. A Jiří Čunek se po komunálních volbách stal starostou Vsetína. Od roku 1998 už počtvrté. Nyní...

5. května 2026  9:17

Zlín hledá model, jak provozovat akvapark. Úvěr by se splácel ze vstupného

Městské lázně Zlín (říjen 2025)

Pokud si chtějí rodiče s dětmi ze Zlína užít vodní radovánky s atrakcemi, musejí jezdit do Uherského Hradiště, Uherského Brodu nebo Valašského Meziříčí. To by se ale mohlo změnit. Otázka je, kdy....

4. května 2026  16:10

Říkal, že je doktor a pomůže nám, líčili svědkové v případu zneužití opilé nezletilé

Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...

Za lékaře se podle svědků vydával sedmačtyřicetiletý muž, který čelí u krajského soudu ve Zlíně obvinění ze sexuálního útoku a pohlavního zneužití čtrnáctileté dívky. Předseda senátu naznačil, že...

4. května 2026  13:43

Zuberský házenkář Mořkovský se vrací do Polska. A zase s českými bramborami

Lukáš Mořkovský v dresu Zubří

Déja vu jaké nechceš. Stejně jako před třemi lety odchází spojka české házenkářské reprezentace Lukáš Mořkovský (24) ze Zubří do Polska s bramborovou extraligovou medailí. „Pokaždé míříte na nejvyšší...

4. května 2026  11:40

V honbě za kariérou a penězi sloužili nacistům i komunistům, svědky umlčeli

Premium
Jaroslav Pospíšil je spoluautorem dvoudílné historické publikace V objetí...

Svému okolí se jevil jako pracovitý podnikatel, který přes těžkosti doby prosperuje. Vladimír Hájek během druhé světové války provozoval jednu ze tří drogerií ve Zlíně a byl známý jako elegantně...

3. května 2026

Teplice - Slovácko 1:1, oba týmy nadále čekají na výhru, srovnával Koscelník

Brankář Alexandr Urbanov ze Slovácka inkasuje gól.

Udrželi odstup od Dukly a Baníku, oddechnout si ale nemohou. Fotbalisté Slovácka na úvod skupiny o udržení remizovali v Teplicích 1:1 a nevyhráli posedmé v řadě. Domácí čekají na plný bodový zisk...

3. května 2026  14:39,  aktualizováno  15:14

Poznar trefil záchranu a svůj 50. ligový gól. Splněný sen, říká zlínský kapitán

Zlínský útočník Tomáš Poznar s míčem před Zlatanem Šehovičem z Dukly

Za postranní čárou už bylo nachystané jeho střídání. Ale ještě než Tomáš Poznar odešel ze hřiště, stihl se prosmýknout obranou Dukly a mazácky podél gólmana zavěsil. Fotbalistům Zlína zajistil...

3. května 2026  11:05

Zlín - Dukla 2:1, domácí otáčeli i díky ráně kapitána, záchranu mají takřka jistou

Fotbalisté Zlína se radují z proměněné penalty Jakuba Černína.

Hned na úvod se mohou radovat. Zlínští fotbalisté díky vítězství 2:1 nad Duklou v ligové nadstavbové skupině o záchranu získali důležité body, aby jistě setrvali v nejvyšší soutěži. Brzy sice...

2. května 2026  16:56,  aktualizováno  17:52

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Obce na Zlínsku ochrání před povodní poldry. Potřebují však pozemky soukromníků

Obec Sazovice na Zlínsku se ocitla pod vodou. Podle vedení obce je situace...

V roce 2024 zalila velká voda po vydatných deštích části Sazovic, Lechotic či Rackové hned dvakrát. Pro ně i další obce, které jsou sdruženy v Mikroregionu Žídelná, teď stát zpracoval studii, jak...

2. května 2026  10:26

Zlín se zachrání, o Baník i Slovácko se bojím, předvídá Komňacký „svým“ týmům

František Komňacký

Slovácko a Zlín dovedl do nejvyšší soutěže, s Baníkem Ostrava získal jeho poslední mistrovský titul. I proto není Františku Komňackému (74) osud jeho tří bývalých klubů ve skupině o udržení v Chance...

1. května 2026  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.