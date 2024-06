Ve Zlíně začíná šílené dopravní léto, silničáři uzavřou klíčové cesty v centru

Zlínští řidiči loni v létě zažili velké dopravní trápení a letos to nebude lepší. Spíše naopak. Silničáři budou opět opravovat klíčové cesty v centru. Začnou v neděli frekventovanou ulicí Osvoboditelů mezi křižovatkami pod Kolektivním domem a městským divadlem.

Ovšem oproti loňským částečným uzavírkám bude tato úplná. Tří-, místy čtyřproudová cesta bude pro auta neprůjezdná, projet po ní budou moci pouze vozy městské hromadné dopravy. Práce potrvají přibližně týden.

„Snažili jsme se o to, abychom opravili největší dopravní uzel první týden v červenci, kdy je nejvíce lidí na dovolených, jsou svátky, prázdniny. Městská i příměstská doprava je na minimálních úrovních,“ nastínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Karel Chudárek. „Chceme co nejméně ovlivňovat dopravu, ale ovlivňovat ji samozřejmě budeme. Opravit se to musí,“ zdůraznil.

Podle něho jsou v cestě, po níž jezdí několik tisíc řidičů denně, vyjeté koleje i síťové trhliny, které se mohou změnit ve výtluky. „Kdybychom to teď neopravili, objevily by se tam po zimě výtluky. Jsem rád, že vozovka ještě tuto zimu vydržela,“ řekl Chudárek.

Vzhledem k tomu, že bude úplně uzavřená, nabízejí silničáři motoristům objízdnou trasu: vede po Štefánikově ulici ke křižovatce u Baťovy nemocnice a pak zpět do centra po třídě Tomáše Bati.

Výhodu získají cestující v městské hromadné dopravě. Trolejbusy a autobusy budou opravovaným úsekem projíždět.

„Zpoždění vozidel je závislé na provozu na silnicích a případném vzniku kolon. Několikaminutová zpoždění lze očekávat. Se zásadními zpožděními v řádech desítek minut u těchto prací silničářů nepočítáme,“ vzkázal mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Vojtěch Cekota.

Pokud bude hezké počasí a nenastanou jiné komplikace, mělo by ŘSD stihnout opravu ulice Osvoboditelů do čtvrtka 4. července. Zřejmě poslední den bude uzavřený i vjezd do křižovatky u Kolektivního domu od Kudlova. Autobusová linka 32 odbočí cestou z Kudlova na Hradskou ulici a pak se bude okruhem vracet zpět nahoru po Březnické ulici.

Následovat bude křižovatka u divadla i s částí třídy Tomáše Bati po odbočku do ulice Potoky směrem na Vizovice. Na třídě Tomáše Bati zůstane volný jeden jízdní pruh pro každý směr. Ovšem odbočit do a z Dlouhé ulice nebude možné.

Tím ale trápení řidičů neskončí. ŘSD bude ihned navazovat opravou třídy Tomáše Bati od křižovatky pod divadlem k 21. budově baťovského areálu. Jde o úsek dlouhý 1,3 kilometru a uzavírat se bude také po etapách. „Po celou dobu by tady měl být alespoň jeden jízdní pruh volný. Termíny etap budeme aktuálně sdělovat i podle průběhu prací,“ nastínila mluvčí zlínského ŘSD Lucie Trubelíková.

Jedna etapa zahrnuje úsek od křižovatky pod divadlem po křižovatku třídy Tomáše Bati a Gahurovy ulice. Ten se bude dát objet po Vodní ulici. Následující části k mrakodrapu se bude možné vyhnout objížďkou přes Rybníky a Prštné. Křižovatka na Gahurově ulici, přes kterou jezdí motoristé na největší zlínské sídliště Jižní Svahy, by měla zůstat částečně průjezdná. Tyto opravy mají skončit do poloviny srpna, aby nebyly cesty omezené při pořádání Barum rally.

„Průjezd vozidel MHD budou silničáři zpravidla umožňovat. Pokud to v některých křižovatkách v kratších časových úsecích z technologických důvodů nebude možné, dopravní podnik má připravena dílčí výluková opatření,“ poznamenal Cekota.

Už teď je jasné, že linka 31 z Jaroslavic nebude jezdit do centra po třídě Tomáše Bati, ale po Štefánikově ulici. Linka 70 z Podvesné do Otrokovic zase po ulici 2. května.

Štefánikova bude volná jen směrem z centra

Motoristé musejí počítat i s tím, že od 9. července bude město téměř celé prázdniny rekonstruovat nedalekou část Štefánikovy ulice u Kudlovské přehrady. Bude z ní jednosměrka, uzavřená zůstane ve směru do centra. MHD bude moci využít obou směrů.

„Aby nám nezkolabovala doprava, budeme to dělat po půlkách a provoz bude zachovaný alespoň v jednom směru,“ přiblížil dopravní náměstek zlínského primátora Michal Čížek.

Podle něho město dlouho hledalo i s policií řešení, které by co nejméně omezilo řidiče. „Není kam uhýbat, musí to být přes prázdniny,“ upozornil Čížek.

ŘSD loni v létě za částečné uzavírky rekonstruovalo hlavní průtah městem v opačném směru, ale v přibližně stejně dlouhém úseku. Kolony byly v dopravních špičkách dlouhé i několik kilometrů, zejména ve směru od Otrokovic do Zlína. Město navíc opravovalo křižovatku ulic Mostní a Březnická.