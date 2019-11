Ve Zlíně plánují velké oslavy 700 let města, připomenou i Tomáše Baťu

„Musíme mít takový cíl, aby to trochu vypadalo. Aby to nebyl jeden koncert na náměstí,“ podotkl zlínský primátor Jiří Korec.

Městská rada schválila materiál, v němž jsou oslavy rámcově naznačené na dvou stranách. Plány jsou poměrně ambiciózní. Klade se v nich důraz na interaktivnost a promyšlenost, ale také přemýšlení.

„Protože Zlín není jako jiná města, svým způsobem je jedinečný – neopakovatelný. Historicky v sobě má nastaven element kreativity a originality, je navrženo takové pojetí oslav 700. výročí první zmínky o městě Zlíně, které je odlišné od podobných oslav v jiných městech,“ píše se v materiálu rady.

„Tedy je doporučeno mít jiné, vyšší ambice!“ uvádí se dále.

Město má ve spolupráci s dalšími institucemi zpracované tematické okruhy. Hlavní propojující téma je: „Kdo jsme, odkud pocházíme a kam směřujeme.“

Pod ním se schovává řada otázek, tak například: Co se stalo před těmi 700 lety? Už tehdy šlo o městečko, co bylo předtím? Předkové většiny z nás sem přišli v průběhu 20. století odjinud, kdo tedy vlastně je Zlíňák? Existují tady ještě potomci „domorodců“ žijících zde někdy na přelomu 19. a 20. století? V co nás navždy proměnil Tomáš Baťa? Jsme skutečně podnikavější a dravější než lidé jinde? Čemu věříme? Jsme zbožní? Jak vidíme Zlín? Na co jsme pyšní?

Seznam otázek je v materiálu rady ještě obsáhlejší, zatím jde však o nástin a nevyplývá z nich, jak budou zhmotněné v reálu. Vše se musí ještě rozpracovat, s čímž se začne příští rok.

„Zatím je to komponované tak, že oslavy potrvají celý rok. Uvidíme, jestli spíše v menší míře a pak třeba týden intenzivněji. Průběžně to budeme upřesňovat,“ řekl Korec.

Podle něho zatím nelze říct, kde všude se bude ve Zlíně výročí připomínat ani kolik by mohla důstojná připomínky vzniku města stát peněz. Navržený už je ale třeba jejich charakter, který by se měl měnit.

„Samotný průběh oslav s ohledem nejen na občanský, ale také církevní kalendář bude mít tyto tři fáze: 1. Veselou (1. 1. až 1. 3. 2022), 2. Přemýšlivou (2. 3. až 18. 4. 2022, tedy období půstu, spíše tišší nepříliš rozverné akce), 3. Kombinovanou (19. 4. až 26. 11. 2022),“ píše se v materiálu městské rady.