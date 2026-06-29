Prázdniny ve Zlíně začaly dopravními uzavírkami, kolaps se zatím nekoná

Pokud jde o aktuální omezení v centru, těžká technika začala ráno frézovat vozovku na křižovatce v Hradské i ve Vodní ulici, která je průjezdná jen ve směru od Dlouhé ulice. Z druhé strany od nadjezdu se řidiči dostanou pouze po kruhovou křižovatku, z níž se odbočuje k náměstí Míru.
Rondel byl ráno chvílemi ucpaný, k velkým zdržením ale nedocházelo. Nově nelze z Vodní ulice odbočit na přilehlá parkoviště.
„Nemám zpětnou vazbu, že by byly větší problémy,“ sdělil ráno k situaci ve Zlíně radní pro dopravu Václav Kovář. „I s ohledem na to, že přípravné práce probíhaly minulý týden, řidiči to zaznamenali a našli si alternativní trasy. Navíc je provoz na silnicích díky letním prázdninám menší,“ doplnil.
Silničáři budou tento týden opravovat pravý pruh ve směru od Dlouhé ulice, potom levý. Dopravní režim ve Vodní ulici zůstane stejný, pouze z ní nebude možné odbočit do ulice Zarámí. Práce mají skončit do 19. července. Řidiči musejí do té doby jezdit po Gahurově a Štefánikově ulici kolem Kongresového centra.
Hradská bude zavřená do konce prázdnin
Hradská ulice je ode dneška ze strany od Obchodního domu průjezdná v obou směrech, běžně bývá jednosměrná. Ale je to slepá ulice, protože je křižovatka pod lázněmi uzavřená.
Řidičům dnes komplikoval situaci i fakt, že ulice Osvoboditelů, z níž se do Hradské odbočuje, je částečně uzavřená a volný je jeden jízdní pruh. Provoz na něm řídí semafory. Toto omezení však platí jenom pro dnešek.
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Oprava křižovatky v Hradské ulici potrvá do konce srpna. Motoristé ji mohou objíždět po ulici Na Požáře kolem přehrady. Dočasně z ní je jednosměrka ve směru od Kudlova. Další trasa vede dolů po ulici Osvoboditelů a třídě Tomáše Bati kolem kostela.
K Ternu jen ve směru od Zlína
Větší komplikace se dají očekávat od středy 1. července, kdy se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pustí do opravy 800 metrů dlouhého úseku hlavního příjezdu do Zlína. A to od benzinové stanice v Loukách po odbočku ke staré cihelně v Malenovicích. Pracovat se bude souběžně v obou směrech – nejprve v rychlých, pak v pomalých jízdních pruzích. Potrvá to do konce července.
„Po celou dobu zachováme průjezdnost komunikace v jednom jízdním pruhu v každém směru,“ ujistila mluvčí zlínské pobočky ŘSD Lucie Trubelíková.
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„Po dobu stavebních prací bude možné odbočit k supermarketu Terno pouze vpravo ve směru od Zlína. Výjezd od supermarketu bude umožněn pouze odbočením vpravo směrem na Otrokovice,“ upozornila.
Silničáři v minulých letech opravovali úseky hlavního tahu blíže centru. Kvůli omezení někdy byly kolony aut dlouhé několik kilometrů.
Oprava ulice Zarámí
Řidiči v centru Zlína musejí během července počítat i s dalším omezením. Město úplně uzavře a začne opravovat křižovatku ulic Dlouhá a Zarámí. Práce termínově navážou na opravu Vodní ulice a začnou 20. července. Potrvají do konce prázdnin.
Křižovatka se upraví tak, aby z Dlouhé ulice do ulice Zarámí mohly odbočovat trolejbusy a její parametry odpovídaly normám.
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„Bude tam jezdit nová linka MHD, což souvisí s elektrifikací trati a změnami nádraží ve Zlíně. Bude to také alternativní trasa v případě potíží na třídě Tomáše Bati,“ poznamenal Kovář.
Z ulice Zarámí potom bude možné odbočit pouze doprava ke kostelu. A naopak z Dlouhé ulice do ní jen zespodu od podjezdu. Zarámí bude mít i nové zastávky, trakční sloupy tam stojí z minulosti, historicky se zde se zavedením MHD počítalo.