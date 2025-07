Pokud jde o cestu u přehrady, město 1. července uzavřelo levý jízdní pruh blíže centra a pravý je volný. Auta po něm mohou jezdit pouze ve směru z města, pro opačný směr je provoz uzavřený. Výjimku dostaly pouze trolejbusy.

„Když jsme to minulý rok konzultovali s policií, tak jsme situaci vyhodnotili tak, že bude lepší jednosměrka z centra, aby se v centru netvořily kolony. A zvládlo se to,“ zmínil zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.

Rozdíl oproti loňskému roku je v tom, že se opravuje opačná strana vozovky, jež je vlastně i lávkou. Obnoví se také chodník, který lemuje levý jízdní pruh. Ten u přehrady zůstává pro chodce otevřený.

Město práce za 10 milionů korun raději rozložilo do dvou let, aby nebyly dopravní komplikace tak velké. Nedaleko odsud je několik škol, které jsou teď uzavřené.

„Důvodem je náročnost díla. Jelikož se jedná o důležitý dopravní uzel, práce jsou rozděleny, aby probíhaly vždy za prázdninového provozu,“ vysvětlil Kovář. „Zásadní dopravní komplikace neočekáváme.“

Objízdných tras uzavřené Štefánikovy ulice ve směru do centra je více, ať už jde o ulici Hluboká, Široká, nebo Díly VI kolem dopravního podniku. Všechny ústí do třídy Tomáše Bati, která směřuje do středu Zlína.

Loni se na ní v dopravních špičkách místy tvořily kolony, v nichž řidiči strávili třeba i deset minut. Teď situace tak špatná zatím není.

„V úterý odpoledne tady byl provoz minimální, řekl bych takový prázdninový. Kolony se neměly z čeho tvořit, aut bylo opravdu málo,“ popsal Jan Čáslava, který bydlí u třídy Tomáše Bati.

Omezení potrvá do konce prázdnin

Během stavebních prací ve Štefánikově ulici budou provoz řídit pověření pracovníci, později pak dopravní značení. Omezení potrvá až do konce prázdnin, tedy i přes automobilovou Barum rally, která se ve Zlíně a okolí pojede v polovině srpna. Podle Kováře by to větší potíže způsobit nemělo.

O něco komplikovanější je od začátku týdne situace na výjezdu a příjezdu do Zlína ve směru od Otrokovic. Silničáři tam v Prštném uzavřeli vždy jeden jízdních pruh ze dvou v každém směru, což způsobilo vznik kolon a zdržení. Trolejbusy, které vozí lidi mezi Zlínem a Otrokovicemi, místy nabíraly zpoždění až půl hodiny.

„Zdržení nastala, ale s tím se dalo počítat. Je to běžný stav, když začínáme práce na této cestě,“ zmínila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

Silničáři tady oficiální objízdnou trasu nenabídli. Místo je však možné objet ze spodní i horní strany po vedlejších cestách

Práce chtějí cestáři stihnout do Barum rally. Když loni opravovali jiný úsek stejné cesty v centru Zlína, a to od Městského divadla k mrakodrapu, zvládli to o týden dříve. A to díky příznivému počasí bez dešťů. To zatím cestářům přeje i letos.

Příští rok budou silničáři opravovat další část výpadovky ze Zlína, a to v Malenovicích. Chtějí to stihnout do doby, než bude Správa železnic modernizovat železniční trať z Otrokovic do Zlína. Začít hodlá příští rok, postupovat bude z Otrokovic do Zlína.