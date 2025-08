Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem rekonstrukce, během ní žádné oficiální objízdné trasy nestanovilo. Řada místních řidičů však místo čekání v kolonách volí zkratku vedoucí právě ulicí Pod Vinohrady, v níž Hub bydlí.

„Představte si, že vyjdete ze svého domu a před ním máte malinkatý chodník. Když si na něj stoupnete, auta jezdí pět centimetrů od vás,“ líčí Hub a ukazuje vozy projíždějící ulicí plnou rodinných domů. Po úzké silnici se zrovna řítí větší dodávka, a když se vyhýbá protijedoucímu autu, máte dojem, že bočním zrcátkem by klidně mohla srazit chodce.

„Kolikrát se stane, že jdete po chodníku, a když projede auto, rozevlají se vám vlasy. Tak blízko jezdí. Jak se pak místní nemají bát posílat děti, aby chodily samy na zastávku nebo třeba do obchodu. Navíc tady nikde není ani přechod. To se čeká na to, až se stane nějaká tragédie?,“ ptá se Hub.

„Je to pro nás psychicky těžké. Připadáme si, jako bychom nebydleli v Loukách, ale u hlavní cesty,“ popisuje další obyvatelka Jana Pilušová. „Je to bývalá cesta pro traktory, která je nyní zneužívaná jako neoficiální pravobřežní komunikace. Dlouhé roky se snažíme o změnu a jsme zoufalí, že nás na městě nikdo neposlouchá.“

Obyvatelé chtějí jednosměrku

Zmíněná ulice je součástí zkratky pro spoustu šoférů. Ve směru ze Zlína sjedou z ulice Nábřeží v Prštném doprava a jedou přes ulice Náves, Pod Strání a Pod Vinohrady. Někteří pak sjedou v Loukách na hlavní silnici, další pokračují až do nedalekých Tečovic, kde odbočí na hlavní silnici. Při vjezdu do obce je tady „třicítka“, dodržuje ji ale málokdo.

„Problém je, že intenzita dopravy se stále zvětšuje a auta jezdí stále rychleji,“ podotkla tečovická starostka Stanislava Zívalíková.

Obec tady chtěla zavést úsekové měření, policie jí to však zamítla. Podle starostky s odůvodněním, že u dané silnice není občanská vybavenost, tedy škola, školka, obchody a podobná místa. Tečovice tak na příští rok chystají zpomalovací pruhy a chtějí dosáhnout snížení maximální rychlosti na celé silnici.

To by přivítali i lidé v Prštném a Loukách. Rychlost je tady sice omezená na 40 km/hod., ale dopravní značka, která o tom informuje, je na špatně viditelném místě a zarostlá zelení. Navíc řada řidičů ji nerespektuje a jezdí si, jak chtějí.

Ideálním řešením by tak podle části obyvatel bylo zavedení jednosměrného provozu ve směru z Otrokovic do Zlína, což už část z nich žádala v minulosti.

„Ve vnitřním Zlíně jsou jednosměrky běžné řešení při regulaci dopravy, tak proč by to tak nemohlo být i tady?,“ poukázala Vlasta Sárová, která bydlí v Prštném a v minulosti se podílela na dvou peticích za změnu dopravního řešení.

Minimálně pět tisíc vozidel denně

Lidé z Louk také upozorňují na fakt, že stávající silnice má na šířku jen 4,5 metru. Podle zákona však musí být při dvou jízdních pruzích nejméně 6,5 metru, pokud je intenzita provozu vyšší než tisíc aut za 24 hodin. Což se tady děje. Podle Sárové při sčítání dopravy před pěti lety vyšlo najevo, že tudy projede pět tisíc aut denně. A dnes je jejich počet ještě vyšší.

Podle obyvatel řidiči přes Louky a Prštné jezdí rychle i proto, že policie zde dělá málo kontrol.

„A když už tady začali policisté kontrolovat vozy nad 3,5 tuny, je to stejně jen kvůli tomu, aby neponičily kanalizaci. Až pomine dopravní špička na hlavní cestě, zase tady nikoho neuvidíme,“ povzdychl si Hub.

Policie argumentuje, že tady měří stejně jako v ulicích Mostní, Pod Šternberkem a ostatních trasách, kudy řidiči jezdí, aby se vyhnuli třídě T. Bati. „Ne každé místo je ovšem k měření rychlosti vhodné, zejména s ohledem na šířku silnice, zatáčky či hustotu provozu,“ sdělila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Můžeme jednat, vzkázal radní

Policie podle ní vždy upřednostňuje bezpečnost a plynulost provozu. „Z pohledu množství dopravních nehod toto místo není problematické. Za uplynulé dva roky zde policisté neprověřovali žádnou dopravní nehodu, jejíž příčinou by byla vysoká rychlost,“ dodala mluvčí.

Policisté se již v minulosti předběžně vyjadřovali také k možnému zjednosměrnění zmíněné silnice mezi Loukami a Prštným.

„Toto řešení jsme podpořili, protože je v souladu se zvýšením bezpečnosti silničního provozu. Je ovšem potřeba seznámit se s konkrétním návrhem úpravy dopravního značení, které jsme dosud neobdrželi,“ řekla Kozumplíková.

Rozhodnutí je tak na zlínském magistrátu. Předchozí vedení Zlína uvádělo, že cesta přes Prštné a Louky funguje jako náhrada souběžné silnice I/49. Pokud by se na ní stala nehoda, řidiči by neměli místo jak objet. Podle radního pro dopravu Václava Kováře na město žádná oficiální žádost o změnu dopravního režimu nedorazila.

„Pokud to budou chtít tamější obyvatelé projednat, mají dveře otevřené a můžeme se o tom bavit,“ uvedl Kovář, který je jako zastupitel také členem komise pro místní část Louky. „Poslední tři roky se tohle téma neřešilo. Vím, že v minulosti podnět na jednosměrku přišel, ale k domluvě nakonec nedošlo.“

Práce skončí v půlce srpna

Silničáři argumentují, že nenadělají nic s tím, že někteří řidiči nyní jezdí přes obytnou část Prštné a Louky. „Lidé jezdí podle svých znalostí nebo aplikací. My to neovlivníme. Každý může vjet na komunikaci, pokud na ní není omezení,“ podotkl šéf zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.

Oprava silnice již vstoupila do závěrečné fáze. Od konce července jsou na ní v Loukách uzavřené dva vnitřní jízdní pruhy a jezdí se po vnějších, které už mají hotový nový povrch. Tento režim potrvá do konce rekonstrukce, tedy do poloviny srpna. Řidiči v opravovaném úseku při jízdě ve svém směru odbočí pouze vpravo, nikoliv vlevo. V koloně se zdrží většinou pět až deset minut. Jen občas to bývá výrazně více, když se v jediném volném jízdním pruhu stane nehoda.

„Jsou to běžné komplikace. Zlín má jednu páteřní komunikaci, která se začne ucpávat, když se na ní něco dělá,“ poznamenal Chudárek s tím, že jde o nejvytíženější silnici ve Zlínském kraji, po níž každý den projede přes 30 tisíc aut. Přes prázdniny je to méně, proto cestáři omezení směřovali na léto.

Příští rok přijdou na řadu Malenovice

Na sociálních sítích si lidé stěžují, že povrch hlavního tahu v Loukách nebyl v tak špatném stavu, aby se musel opravovat. Podle ŘSD diagnostika ukázala, že jsou v cestě trhliny, které sice nejsou na první pohled patrné, ale po zimě by se mohly změnit ve výtluky. Poškozené mají být i spodní vrstvy vozovky.

Silničáři v posledních letech opravovali úseky této silnice ve Zlíně, příští rok se v létě přesunou do Malenovic. A také tento úsek zřejmě budou mnozí řidiči znovu objíždět přes Prštné, Louky a Tečovice. Aut však tady přibývá nezávisle na rekonstrukci hlavní silnice.

„Lidé si přes nás zkracují cestu pravidelně. Týká se to také velkých nákladních aut jezdících na nedalekou skládku na Suchý důl,“ upozornila Pilušová. „Ve vesnicích kolem Tečovic se staví nové domy a přibývá lidí. Všichni mají jedno, dvě auta a do Zlína jezdí ‚zadem‘ přes nás. Situace se bude zhoršovat,“ varuje Zívalíková.