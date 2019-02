Čunek obhajoval novou nemocnici ve Zlíně, čeká ho Hradiště a Kroměříž

Ve Zlíně si hejtmana Jiřího Čunka přišla poslechnout více než stovka lidí, mezi nimi také zastupitelé, vlastníci pozemků ve Zlíně - Malenovicích i někteří zdravotníci ze zlínské nemocnice i celého kraje.

Čunek připomněl, že rekonstrukce současného areálu by v sedmi etapách stála téměř 10 miliard a trvalo by to 12 let. Investice do Malenovic je naplánovaná na osm miliard a pět let.

Ve více než tříhodinové debatě zajímaly obyvatele především finance. „Kraj má dluhy. Jak to chcete splatit a nevyhýbejte se odpovědi, pane hejtmane,“ prohlásil rozčileně muž středního věku. Čunek konstatoval, že kraj se splácení nebojí, že si našetří tři miliony, na čtyři si vezme výhodný úvěr a se zbytkem by mohl pomoci stát.

Na debatu přijeli rovněž obyvatelé sídliště v Malenovicích, kterých se dotkne stavba nemocnice i její fungování.

Protestovali hlavně proti několikapatrovým parkovacím domům, které jsou naplánované ze směru od hlavní silnice i od sídliště (více o nemocnici čtěte v článku Plánovaná nová zlínská nemocnice se má nabídkou blížit k fakultní).

„Znehodnotíte nám domy, nebudeme mít dostatek světla v bytech. Bylo by možné umístit tyto dva parkovací domy na opačnou stranu? Tam by to nikomu nezavazelo a nejezdilo by nám pod okny tolik aut,“ upozornila mladá žena, která bydlí v těsné blízkosti.

Architektka Martina Hovořáková upozornila, že jde zatím pouze o studii, která se může změnit. „Jsem přesvědčená, že na opačné straně by nikdo z vás neparkoval. Parkoviště budou porostlá zelení a nebudete se dívat do betonu, ale do zeleně,“ konstatovala Hovořáková.

Další žena, která chodí do Baťovy nemocnice jako dobrovolnice za pacienty, prohlásila, že by v nově navržené nemocnici nechtěla strávit ani den, protože na jednolůžkových pokojích by se starším lidem nelíbilo.

„Není problém mít i dvoulůžkové pokoje. Ale fakt je, že pavilonová nemocnice je přežitek, je to nepraktické a jako akutní nemocnice je to pustý nesmysl. Už Baťova firma přišla na to, že nemocnice stojí na nevhodném místě a plánovala novou jinde,“ dodal primář interny Jiří Latta.