Párujeme dvě samostatné bytosti, říká cvičitelka vodicích psů pro nevidomé

Být nevidomým znamená pravidelně překonávat spoustu překážek, ale nemusí to být neřešitelný problém. Soužití s vodicím psem dokáže nevidomým vrátit chuť do života a vztah se psem proměnit v nerozlučné přátelství.

„Na speciálně vycvičeného psa se můžete spolehnout. Nezradí, pomůže, povzbudí,“ říká jednatelka brněnské Školy pro výcvik vodicích psů a spoluzakladatelka spolku Vodicí pes Ladislava Dvořáková.

Ve Zlíně, kde obě instituce uspořádaly pětidenní tréninkový kemp, měla na starosti koordinaci procvičování psích dovedností společně s jejich nevidomými pány.

Do ulic města vyráželo denně patnáct nevidomých, kteří přicestovali z Prahy, Lovosic, Olomouce, Ostravy a dalších měst. Kromě psů je vždy doprovázel i průvodce. Právě Zlín je podle Dvořákové místem, kde mají nevidomí spoustu možností pracovat v autentickém městském prostředí s překážkami, které vodicí psi se svými lidmi každodenně zvládají.

Co všechno umějí? „Psi se dokážou zastavit na přechodu, obejít otevřené dveře obchodu, vyhnout se sloupům, reklamním tabulím, kolům a kočárkům, skupinám lidí v protisměru nebo třeba vyvést nevidomého z nepřehledné situace v případě, že na chodníku stojí zaparkované auto,“ popisuje Dvořáková.

Mezi nejvhodnější plemena pro nevidomé patří labradorští a zlatí retrívři, němečtí ovčáci a královští pudlové. Štěňata opouštějí vrh už po dvou měsících, kdy se stávají součástí pečovatelských rodin.

Zde jsou v pravidelném kontaktu se školiteli a cvičiteli a hravou formou se učí zvládat současně prostředí domova a soužití s člověkem. Odborná příprava začíná ve chvíli, kdy se pes dožije jednoho roku.

Za osm měsíců psa naučí čtyřiceti povelům

„V té chvíli se považuje za dospělého a pokud je zdravý, začíná vlastní výcvik,“ přibližuje Dvořáková s tím, že úkoly se psovi znovu předkládají jako zábava.

„Každý postupně chápe, že pokud má na sobě postroj, tak se situace mění a vykonává cviky, na které se učí reagovat. Na konci tréninku, který trvá až osm měsíců, už pes ovládá na čtyřicet povelů.“

Nevidomí mohou požádat o přidělení vodicího psa prostřednictvím pracovního úřadu. Pro soužití se psem je ale důležité, aby zvládali takzvanou orientaci v prostoru. Jen tak je podle Dvořákové možné vytvořit fungující a vzájemně na sebe spoléhající dvojici.

Předávání vodicího psa do služby k nevidomému není záležitostí dnů či týdnů, ale několika měsíců. „Je to jako párovat dvě samostatné bytosti. Dvojici následně přebírá do své péče nezisková organizace Vodicí pes, která na práci brněnské školy přímo navazuje. Společně pak pečujeme o potřeby člověka s vodicím psem po celou dobu aktivní služby,“ shrnula Dvořáková.

Brněnská organizace vypomůže rovněž ve chvíli, kdy přestane být v silách nevidomého postarat se o staré zvíře. Pes může dožít v psím pensionu nebo se vrátit k původní rodině.