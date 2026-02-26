Anonymní e-mail hrozil bombou v Baťově nemocnici, areál prohledávala policie

Autor:
  9:30aktualizováno  10:19
Anonymní nahlášení výbušného systému v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně dopoledne prověřovala policie. Areál prohledávali policisté i speciálně vycvičený pes, žádný nebezpečný předmět nenašli. Zásah, který skončil kolem 10. hodiny, nijak neomezil provoz nemocnice. Evakuace nebyla potřeba. Pisatele výhrůžného e-mailu hledá policie.
Policie prověřuje anonymní oznámení o výbušném systému v Baťově nemocnici ve...

Policie prověřuje anonymní oznámení o výbušném systému v Baťově nemocnici ve Zlíně. (26.2.2026) | foto: MAFRA

Policie prověřuje anonymní oznámení o výbušném systému v Baťově nemocnici ve...
Policie aktuálně zasahuje v Baťově nemocnici ve Zlíně kvůli anonymně nahlášené...
Policie prověřuje anonymní oznámení o výbušném systému v Baťově nemocnici ve...
Policie prověřuje anonymní oznámení o výbušném systému v Baťově nemocnici ve...
9 fotografií

Do areálu dorazili policisté ráno před devátou hodinou. „Aktuálně v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně probíhá bezpečnostní opatření, jehož důvodem je zaslání výhružného e-mailu. Nebyla nutná evakuace osob, nicméně i přes to jsme nasadili velké množství policistů a kriminalistů,“ přiblížila na sociální síti X policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Policisté areál následně prohledali ve spolupráci s Městskou policií a hasiči. Nasazený byl také pes speciálně vycvičený na vyhledávání výbušnin.

Prohlídkou budov policisté nezjistili, že by hrozilo jakékoliv nebezpečí a režim v areálu se vrátil do normálu.

„Kriminalisté nyní začnou rozkrývat, kdo a hlavně proč email zaslal. Není třeba dodávat, že se jedná o trestný čin,“ upozornila mluvčí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Skandální, nesouhlasí Babiš s podmínkou za týrání psa. Tejc podle něj podá stížnost

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s pravomocným podmíněným trestem pro muže, který týral psa. Obrátil se kvůli tomu na ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO). Tejc mu podle něj sdělil, že...

Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží

Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)

Správa železnic měla letos začít modernizovat starou železniční trať z Otrokovic do Zlína. Ovšem loni na podzim ještě nebyl schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, což souviselo s...

Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)

Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...

Navigace past neodhalí a řidiči riskují. Silnice přes ledovou horu je opět uzavřená

Silničáři museli uzavřít na neurčitou dobu neudržovanou cestu mezi Vizovicemi a...

V zimě neudržovaná silnice třetí třídy číslo 4932 vedoucí přes kopec Barák mezi Vizovicemi a Loučkou je od podzimu do jara pro řidiče nebezpečnou pastí. Silničáři ji v pondělí museli opět zcela...

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

Anonymní e-mail hrozil bombou v Baťově nemocnici, areál prohledávala policie

Policie prověřuje anonymní oznámení o výbušném systému v Baťově nemocnici ve...

Anonymní nahlášení výbušného systému v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně dopoledne prověřovala policie. Areál prohledávali policisté i speciálně vycvičený pes, žádný nebezpečný předmět nenašli....

26. února 2026  9:30,  aktualizováno  10:19

Zlín chce budovat nové bytové domy, lidé z okolí mají k výstavbě výhrady

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.

Zlínská radnice chystá výstavbu třinácti bytových domů, každý o přibližně dvaceti bytech v lokalitě Boněcký rybník v Přílukách. Obyvatelé sousední Bartošovy čtvrti však mají k zástavbě výhrady. Obě...

26. února 2026  9:09

Skandální, nesouhlasí Babiš s podmínkou za týrání psa. Tejc podle něj podá stížnost

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s pravomocným podmíněným trestem pro muže, který týral psa. Obrátil se kvůli tomu na ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO). Tejc mu podle něj sdělil, že...

25. února 2026  17:03,  aktualizováno  18:02

Zlín mění vyhlášku o zákazu alkoholu. Policii scházejí účinná opatření

Možnosti, jak umravnit neukázněné lidi pod vlivem alkoholu, mají města omezené....

Město Zlín mírně mění mapu míst, kde se může popíjet alkohol na veřejnosti. Přidalo k nim okolí Obchodního domu, které je hodně frekventované. A současně z nich vypustilo Školní ulici a východní část...

25. února 2026  15:55

Miminka byla rychlejší než záchranáři, holčička se narodila v autě na dálnici

Během pár dnů vyjížděli záchranáři hned ke dvěma překotným porodům na...

Hned dvakrát vyjížděli záchranáři na Uherskohradišťsku v uplynulých dnech k překotným porodům a v obou případech přišly holčičky na svět ještě před jejich příjezdem. Jedna se narodila v autě na...

25. února 2026  12:52

Tygr Ozzy ze zlínské zoo zamířil do Portugalska, stěhování proběhlo hladce

Tygr Ozzy se stěhoval ze Zoo Zlín do portugalského Lisabonu. (únor 2026)

Téměř dvouletý tygří samec Ozzy před několika dny opustil rozlehlý výběh tygrů ussurijských ve zlínské zoo a vydal se na cestu do nového domova. Na doporučení mezinárodního koordinátora zamířil do...

25. února 2026  8:54

Tatínek musel během války vázat knihy do lidské kůže, vzpomíná pamětnice

Otec Vlasty Maceškové byl totálně nasazený v Německu, dobový snímek pochází z...

V Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně se ve středu uskuteční závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Vzdělávací iniciativa organizace Post Bellum přibližuje životní osudy...

24. února 2026  15:44

Zubožený pes živořil v bytě plném výkalů. Soud majiteli změnil vězení na podmínku

Po záchraně z bytu skončil pes v péči veterinární lékařky.

Za týrání psa v bytě na sídlišti Štěpnice v Uherském Hradišti uložila v úterý zlínská pobočka brněnského krajského soudu Martinu Tomaštíkovi dvouletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na...

24. února 2026  11:42

Silničáři v létě opraví dálnici D55 u Hulína, omezí to dopravu

Severovýchodní část obchvatu Otrokovic je součástí dálnice D55.

S omezeními na důležitých cestách musejí řidiči ve Zlínském kraji počítat také v letošním roce. Jedna z nejdůležitějších oprav se odehraje na sedm kilometrů dlouhém úseku dálnice D55 od křižovatky s...

24. února 2026  9:20

Zlínská radnice chystá proměnu ploch pod sportovní halou a na Jižních Svazích

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...

Zlínská radnice chystá proměnu prostorů pod sportovní halou a na Jižních Svazích. Dělí je několik kilometrů, ale jedno mají společné. Pozemky po betonovém obchodním torzu na sídlišti Jižní Svahy a...

23. února 2026  15:46

Školní týmy proti sobě nasadily roboty z lega, kraj turnajem láká děti k technice

Osm dětských týmů se utkalo v Čiperově vile ve Zlíně v krajském kole soutěže...

Byly to nervy a napětí, ale chtělo to taky pořádný kus šikovnosti a vědomostí. Osm dětských týmů se v neděli utkalo v nově zrekonstruované Čiperově vile ve Zlíně v krajském kole soutěže First Lego...

23. února 2026  12:45

Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)

Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...

23. února 2026  11:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.