Žena si chtěla zkrátit cestu přes čtyřproudovou silnici. Smetlo ji auto

Mladá žena vběhla v pondělí odpoledne na čtyřproudou silnici v centru Zlína, přestože měla podle policie poblíž přechod i podchod. Řidič přijíždějící zprava ji kvůli koloně vozidel nemohl včas spatřit a došlo ke střetu. Chodkyně skončila se zraněním v nemocnici.

K nehodě došlo na ulici Dlouhá v centru Zlína, kde mladá žena vběhla do vozovky se čtyřmi jízdními pruhy ve snaze dostat se na druhou stranu. „Ale proč? Když vlevo je přechod pro chodce a vpravo je podchod,“ komentovala to policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Žena riskovala a vstoupila přímo mezi projíždějící auta.

„Řidič vozidla jedoucího z jejího pohledu zprava v posledním jízdním pruhu neměl šanci chodkyni zpoza kolony vozidel spatřit,“ upozornila Kozumplíková. Po střetu skončila žena se zraněním v nemocnici.

Policie v souvislosti s případem apeluje na opatrnost. „Buďte ohleduplní a dávejte na sebe pozor. Na silnici nejste sami a svým chováním ovlivňujete ostatní chodce i řidiče,“ zdůraznila Kozumplíková.

Dálnice D49 z Česka na Slovensko je priorita, shodli se premiéři Babiš a Fico

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Dálnice D49 může pomoci městům a obcím, kolem nichž povede, ale je také důležitým spojením mezi Českou republikou a Slovenskem. Proto je součástí memoranda, které premiéři obou zemí Andrej Babiš a...

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

Nový areál skanzenu ukáže tvrdý život v horách, hotový bude do konce roku

Kurlok, roubený domek, v němž pobývali pastevci v horách, je jednou ze staveb v...

Dovedete si představit, jak se žilo na valašských horách, než tam dorazila moderní doba a turisté? Tvrdý život pasekářů z beskydských salaší přiblíží nový areál Kolibiska, který buduje Valašské...

Další český rodinný olympijský klan? Míša se nebojí, říká maminka Juřičková o dceři

Petra Juřičková, dříve Vachníková, účastnice OH 2000 při historické premiéře...

V posledních desetiletích tu byli otec a syn Špačkovi v hokeji a Bauerovi v běhu na lyžích. Či matka a dcera Horáčkovy na lukostřeleckém kolbišti. Nebo Soukalovy v lyžování a biatlonu. Od her v Los...

Drama pokračuje. Jihlava uspěla ve Zlíně, šampiona první ligy určí sedmý zápas

Jihlavští hokejisté se radují z gólu v šestém finále první ligy proti Zlínu.

Hokejisté Jihlavy zvítězili v šestém finále play off první ligy ve Zlíně 2:1 a vyrovnali stav série na 3:3. Zápas před vyprodaným stadionem rozhodl v čase 52:15 Lukáš Lhoták. O vítězi první ligy a...

Žena si chtěla zkrátit cestu přes čtyřproudovou silnici. Smetlo ji auto

Žena vběhla dodávce přímo pod kola

Mladá žena vběhla v pondělí odpoledne na čtyřproudou silnici v centru Zlína, přestože měla podle policie poblíž přechod i podchod. Řidič přijíždějící zprava ji kvůli koloně vozidel nemohl včas...

18. dubna 2026  19:19

Plzeňští házenkáři postoupili přes Duklu, čeká je dvanácté extraligové finále v řadě

Jaromír Voves z Talent týmu Plzeňského kraje během semifinále s Duklou Praha.

Plzeňští házenkáři postoupili do dvanáctého finále extraligy za sebou. Ve čtvrtém utkání semifinále s Duklou zvítězil Talent tým v Praze 27:24 a sérii vyhrál 3:1 na zápasy.

18. dubna 2026  19:06

Zlín - Teplice 3:2, hosté dohrávali v deseti, domácí rozhodli už v prvním poločase

Zlínští fotbalisté se radují z gólu Cletuse Nombila.

Fotbalisté Zlína zvítězili ve 30. kole první ligy nad Teplicemi 3:2 a v nejvyšší soutěži bodovali po sérii čtyř porážek. Všechny góly dali domácí už v úvodním poločase, kdy se trefili Jakub Černín,...

18. dubna 2026  14:50,  aktualizováno  18:07

Sedmipatrová nádražní budova se má ve Zlíně začít stavět už příští rok

Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)

Zástupci Zlínského kraje a společnosti Z-Grup Zdeňka Zemka opět jednali o dopravním terminálu, který má vzniknout ve Zlíně. Šlo především o výpravní budovu, kterou má Z-Group začít stavět příští rok...

18. dubna 2026

Nový areál skanzenu ukáže tvrdý život v horách, hotový bude do konce roku

Kurlok, roubený domek, v němž pobývali pastevci v horách, je jednou ze staveb v...

Dovedete si představit, jak se žilo na valašských horách, než tam dorazila moderní doba a turisté? Tvrdý život pasekářů z beskydských salaší přiblíží nový areál Kolibiska, který buduje Valašské...

17. dubna 2026  15:41

Na úřad kraje jen přes bezpečnostní kontrolu. Detekční rámy odhalí zbraň

Zlínský kraj se rozhodl kvůli opakovaným tragickým střelbám v minulosti...

Do 21. budovy krajského úřadu ve Zlíně přichází žena s kabelkou přes rameno a dvěma taškami v ruce. Při průchodu mezi dvěma sloupy se zabudovaným detekčním zařízením ale svítí červené světlo, které...

17. dubna 2026  12:45

Rozhodnutí soudu ve Zlíně o dvou vazbách v kauze fotbalové korupce je pravomocné

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Březnové rozhodnutí zlínského okresního soudu o uvalení vazby na dva obviněné ve fotbalové korupční kauze je pravomocné. „Další, kde je podaná stížnost, budeme předkládat krajskému soudu. Pevně daný...

17. dubna 2026  12:04

Začíná evropský seriál. Stříteský změnil parťáka, Cais si naplánoval pět podniků

Dominik Stříteský na Maďarské rallye ERC.

Sedm národních šampionů, k tomu piloti se zkušenostmi z mistrovství světa včetně Fina Suninena, jenž zvládl 42 startů v nejvyšší kategorii WRC a třikrát byl na stupních vítězů. Nový, už 74. ročník...

17. dubna 2026  11:27

Nové městské byty lákají mladé rodiny. Otrokovice tak získaly další obyvatele

V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42...

Zájemců měli tolik, že se kapacita naplnila krátce po začátku podávání žádostí. Na otrokovickou radnici jich ještě před zastavením jejich příjmu doputovalo 92, uspěla ale jen necelá polovina. V rámci...

17. dubna 2026  8:59

Pod mostem na dálnici u Napajedel pracují potápěči, cyklostezka už je volná

Pod loni dokončeným mostem přes řeku Moravu na dálnici D55 u Napajedel pracují...

Pod loni dokončeným mostem přes řeku Moravu na dálnici D55 u Napajedel na Zlínsku pracují potápěči. U dna řežou kovové stěny, které stavbaři využili při vysouvání mostu během jeho stavby. Cyklostezka...

16. dubna 2026  15:51

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Festival Literární jaro přináší baťovskou literaturu a tvorbu ze Slovenska

Literární historička Barbora Svobodová působící na univerzitě v Bruselu...

Krajská knihovna Františka Bartoše hostí sedmnáctý ročník festivalu Literární jaro. Letos se věnuje dvěma tématům. Prvním je 150. výročí narození Tomáše Bati, jeho vztah ke knihám a literatura s...

16. dubna 2026  12:11

Zlín nabízí pozemky pod halou. Vítěz soutěže tam postaví osm výškových domů

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů,...

Ve Zlíně se podobně rozsáhlá zástavba nechystala už pár desítek let. Brzy se ale má stát skutečností. Město nabízí k prodeji za minimálně 205 milionů korun bez DPH přibližně devět tisíc metrů...

16. dubna 2026  9:21

