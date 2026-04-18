Žena si chtěla zkrátit cestu přes čtyřproudovou silnici. Smetlo ji auto

K nehodě došlo na ulici Dlouhá v centru Zlína, kde mladá žena vběhla do vozovky se čtyřmi jízdními pruhy ve snaze dostat se na druhou stranu. „Ale proč? Když vlevo je přechod pro chodce a vpravo je podchod,“ komentovala to policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Žena riskovala a vstoupila přímo mezi projíždějící auta.
„Řidič vozidla jedoucího z jejího pohledu zprava v posledním jízdním pruhu neměl šanci chodkyni zpoza kolony vozidel spatřit,“ upozornila Kozumplíková. Po střetu skončila žena se zraněním v nemocnici.
Policie v souvislosti s případem apeluje na opatrnost. „Buďte ohleduplní a dávejte na sebe pozor. Na silnici nejste sami a svým chováním ovlivňujete ostatní chodce i řidiče,“ zdůraznila Kozumplíková.