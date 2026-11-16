Proti kácení se odvolal ekologický spolek Egeria Miroslava Macha. Věcí se zabýval Dopravní a energetický stavební úřad v Praze, který rozhodnutí kraje změnil.
„A to tak, že vypustil z výroku napadeného rozhodnutí povolení kácení dřevin, protože předmětný záměr takové kácení nevyžaduje, a upřesnil podmínku týkající se návaznosti povolovaného stavebního objektu na zbývající objekty celého záměru,“ přiblížil ředitel úřadu Martin Kozák.
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Povolení odbočení by mělo být posledním podkladem, který bylo třeba dodat na stavební úřad, aby vydal povolení na přestavbu náměstí. Příprava by se tak měla opět rozběhnout.
„Byli jsme moc poctiví. Stačilo zažádat jen o odbočení a kácení vyřídit v rámci standardního řízení. Vzhledem k tomu, že to někdo vzal jako celek, jsme dali šanci ekologickým aktivistům,“ zmínil bývalý primátor Jiří Korec, který tento problém dvě volební období řešil.
„Úřad dal stromy pryč, takže už máme vyřešené odbočení a jsme schopní získat stavební povolení. Věřím, že to tím bude odblokované,“ doplnil.
V podzemí má být stání pro 250 aut
„Na stavebním úřadě už mají všechno a po formální stránce už by nic nemělo bránit vydání stavebního povolení. Nedělám si iluze, že to bude do Vánoc. Pak také uvidíme, jestli se bude někdo odvolávat,“ poznamenal architekt Pavel Pekár.
Jeho brněnské studio P. P. Architects je autorem návrhu na proměnu náměstí, připravuje také projekt a vyřizuje pro město i stavební povolení.
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Podle něj krajský úřad udělal chybu, když do povolení zahrnul i kácení. Úřad ale pochybení odmítá. O tom, kdy přesně by mohlo být vydáno stavební povolení, jasno zatím není. Původně to mělo být už před dvěma lety.
Město v rámci proměny náměstí počítá s jeho předlážděním, podzemním parkovištěm pro 250 aut, s pódiem s kolonádou, instalací nových laviček, veřejného osvětlení či netradiční kašny.
S vybudováním podzemního parkoviště zmizí povrchová stání v Bartošově ulici a pod kostelem, kde by vzniklo nové náměstíčko a parčík.