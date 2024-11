Kritika modrých zón ve Zlíně. Věcnou debatu okořenilo pár ostrých výpadů

„Očekáváme, že se zlepší dostupnost parkování pro rezidenty, aby obyvatelé měli přednost před návštěvníky, sníží dopravní zátěž v centru města a očekáváme, že se může snížit počet vozidel, které krouží a hledají místo,“ shrnul na úvod náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.

Lidé se ptali na parkování v baťovském areálu, v Malenovicích a na mnoho dalších věcí. Diskuse byla většinou věcná. Pouze místy se vyostřovala. „Ve svitovském areálu je spousta firem, jak je řešíte? Podle nájemních smluv, provozoven?“ ptal se Martin Šebesta.

„Bude tam zákaz stání mimo vyhrazená parkoviště,“ reagoval projektant Karel Říha, který s tvorbou modrých zón radnici pomáhá. „Nebylo uvažované o tom, že by firmy platily abonentní místa, nejde to tam. Není tam standardní uliční profil jako ve městě a městu tam patří jen fragmenty komunikací,“ vysvětlil.

Více barevných zón

Město má být rozdělené na čtyři zóny, v nichž budou lidé z jiných částí platit. Centrum města má být červená zóna, kde bude cena nejvyšší. Žlutá zóna bude baťovský areál, zelená širší centrum, což je zhruba polovina města. Modrá zóna budou lokality s výškovými domy, jako Jižní Svahy nebo Malenovice. Tam bude cena nejnižší a parkování zpočátku zdarma. Zóny budou rozdělené na oblasti, v nichž se mohou podmínky lišit.

Obyvatelé Bartošovy čtvrti a Podhoří chtěli, aby se jejich oblasti posunuly z modré do zelené zóny, kde jsou přísnější podmínky. Hodlají docílit toho, aby jim nestáli na místech řidiči odjinud, v případě Bartošovy čtvrti zejména návštěvníci a zaměstnanci nedaleké krajské nemocnice.

„Z modré zóny uděláme zelenou, to mi zní logicky,“ přislíbil Čížek. Petr Šaur upozornil na to, že i když bude mít jako rezident místo zdarma, ta když se vrátí domů, může na něm někdo stát. A pak se bude situace řešit komplikovaně.

„Zavolám městkou policii, počkám na ni a budeme lustrovat oprávněnost parkování. Pak budeme volat odtahovou službu, abych mohl uplatnit právo rezidenta,“ předestřel Šaur.

Čížek sdělil, že oprávněnost parkování bude kontrolovat speciální auto s kamerou, jež bude scanovat registrační značky a prohřešek pokutovat. „Není ale v moc města odtahovat tolik aut,“ upozornil. Říha doplnil, že pokud řidič dostane pokutu, tak si to příště rozmyslí.

„Buzerace“, reagovali rezidenti

Situace se trochu vyostřila i vzápětí, když si další občan stěžoval, že když pojede do Malenovic s dítětem do školky, nakoupit a na poštu, bude jako člověk, který tam není rezident, muset vždy platit. „To je pěkná blbost, nemyslíte?“ ptal se zástupců radnice. Čížek mu sdělil, že v Malenovicích bude hodina stání zdarma.

Někteří lidé byli ještě ostřejší, jeden z mladších to nazval buzerací, starší člověk to považoval jen za další formu poplatku, která městu přinese peníze „Proč neupustíte do modrých zón a nezačnete přemýšlet o budování parkovacích domů?,“ zazněl další dotaz. „Parkovací dům je drahý, proto jsme od toho upustili,“ odpověděl Říha.

Rezidenti budou mít k dispozici 100 až 300 parkovacích hodin na darování, pokud k nim přijede návštěva. Říha také zmínil, že podle průzkumů se ve Zlíně za den uskuteční 250 tisíc cest všemi druhy dopravy. Z toho je skoro polovina v městské hromadné dopravě a o něco méně potom v osobních autech, což je zhruba 90 tisíc jízd.