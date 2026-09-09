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Zlín rozšiřuje svoje sportovní areály, chystá tréninkovou plochu pro mládež

Milan Libiger
  9:25
Zlín brzy koupí tenisový areál na Mladcové. Vedle kurtů chce postavit hřiště...

Zlín brzy koupí tenisový areál na Mladcové. Vedle kurtů chce postavit hřiště pro ragbisty a baseballisty. (červenec 2025) | foto: tenis Mladcová

Sportovní areál Vršava ve Zlíně. Tenisová hala a cyklostezka (červen 2025)
Sportovní areál Vršava ve Zlíně. Tenisový areál (červen 2025)
Sportovní areál Vršava ve Zlíně. Tenisová hala (červen 2025)
Sportovní areál Vršava ve Zlíně. Tenisová hala (červen 2025)
11 fotografií
Zlínská radnice chystá tréninkovou travnatou plochu vedle tenisového areálu v části Mladcová, který loni koupilo. Plocha je určená pro hráče ragby, baseballu a amerického fotbalu, tedy sporty, které působí na Stadionu mládeže v centru města. Ten je dlouhodobě vytížený nad svoji kapacitu a nové tréninkové hřiště by mu mělo ulevit.

„Terénní úpravy jsou z velké části hotové, do září by měla být celá plocha srovnaná,“ uvedl Karel Havlíček, ředitel městské společnosti STEZA, která se o sportoviště stará. „Hřiště bude určené spíše pro tréninkový proces mládežnických celků,“ podotkl.

Zlín chce rozšířit sportoviště, plánuje tenisovou halu i travnatou plochu

„Máme velký nárůst v mládežnických kategoriích a sportovní plochy už nám nestačí. Usilujeme několik let o travnaté plochy, na kterých bychom mohli alespoň trénovat,“ dodal prezident zlínského ragbyového klubu Richard Láník.

U hřiště budou tři šatny v buňce, zatím bez sociálního zařízení, které je k dispozici ve vedlejším tenisovém areálu. „Pokud by je chtěli využívat, tak můžou. Provoz časem ukáže tuto potřebu,“ uvažuje Havlíček.

Zlín koupí tenisový areál na Mladcové, vedle postaví hřiště pro ragby a baseball

Důležité je, že poblíž je zastávka MHD, kde mohou děti vystoupit. Z ní je to na hřiště pár set metrů.

I když bude povrch srovnaný na podzim, tráva se zaseje až příští rok na jaře. Podle Havlíčka tak bude větší jistota, že se ujme. Součástí hřiště bude i závlahový systém. Město zároveň uvažovalo, že by v areálu zbouralo jednu ze dvou hal, protože přes léto jsou podmínky pro tenis venku lepší. Zatím k tomu však nepřistoupí.

Kurty chystají na letní dětskou olympiádu

„Přes zimu jsou čtyři kurty ve dvou halách hodně využívané. Myslím si proto, že tato varianta nenastane. Nebo až v případě, že se vybuduje nová tenisová hala na Vršavě,“ sdělil Havlíček.

Další změna se dotkne areálu na Vršavě, kde radnice letos koupila za 22 milionů korun tenisovou halu od společnosti Tenis Vršava. Vedle ní má vyrůst nová hala místo čtyř starých krutů.

Zlín brzy koupí tenisový areál na Mladcové. Vedle kurtů chce postavit hřiště pro ragbisty a baseballisty. (červenec 2025)
Sportovní areál Vršava ve Zlíně. Tenisová hala a cyklostezka (červen 2025)
Sportovní areál Vršava ve Zlíně. Tenisový areál (červen 2025)
Sportovní areál Vršava ve Zlíně. Tenisová hala (červen 2025)
11 fotografií

Steza také plánuje rekonstrukci kurtů, aby byly vroce 2028 připravené na letní dětskou olympiádu. Právě na Vršavě se bude konat její tenisový turnaj. „Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci všech antukových kurtů. Jejich povrchy toho mají hodně za sebou,“ řekl Havlíček.

Kromě povrchů se udělá i nové odvodnění a další věci. Náklady půjdou do desítek milionů korun. Pokud se podaří sehnat peníze, začít by se mělo příští rok.

Dočká se Zlín moderní víceúčelové arény? Město zvažuje dvě možnosti

Město sportovní areál na Vršavě už nyní rozšiřuje. Poblíž buduje OCR (Obstacle Course Racing, extrémní překážkový závod zaměřený na všestranné fyzické dovednosti) dráhu, na níž budou sportovci díky překážkám přelézat, ručkovat i šplhat. Plocha už je zarovnaná a instalují se na ní překážky.

„OCR park bude měřit padesát metrů na délku, aby tam bylo možné pořádat závody ve sprintu. Hotový bude do konce prázdnin,“ poznamenal primátor Jiří Korec.

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Nad překážkovou dráhou směrem k lesu pak mají na podzim vznikat dvě dráhy zejména pro cyklisty: asfaltový pum track a hliněný dirt park. Součástí je kácení a výsadba nové zeleně, vznik přírodních chodníků a míst k posezení.

Sportovištím ustoupily zahrádky, které v místě byly desítky let. Mezi chystanými sportovišti a stávajícím areálem zůstane proluka jako biokoridor pro zvěř. „Museli jsme uhnout životnímu prostředí. Je to maximum možného, co tam lze udělat,“ dodal Korec.

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