Zlínská restaurace získala michelinskou hvězdu. A rezervace jen pršely

Petr Skácel
  16:16
Zlín má poprvé svoji stopu ve slavném gastronomickém průvodci Michelin. Prestižní michelinskou hvězdu za vrcholnou gastronomii získala místní restaurace La Villa, která sídlí v bývalé prvorepublikové vile u lesa ve čtvrti Mokrá

Prestižní michelinskou hvězdu za vrcholnou gastronomii získala v roce 2025 zlínská restaurace La Villa, kuchyni šéfuje Július Löffler. (15. prosinec 2025) | foto: Dalibor Glück, ČTK

„Jsem v šoku, ještě pořád tomu nemůžu uvěřit,“ reagoval šéfkuchař Július Löffler, který hvězdu převzal na slavnostním večeru v Mariánských Lázních.

Když tam dostal pozvání, shodli se s kolegy, že by bylo úžasné získat označení Bib Gourmand za vynikající poměr ceny a kvality. Výsledek však předčil jejich očekávání.

„Že z toho bude napoprvé michelinská hvězda, v to jsme opravdu nedoufali, i když o tom samozřejmě sní snad každý kuchař. Je to obrovská čest a ocenění práce celého týmu,“ řekl jednačtyřicetiletý Löffler.

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil devět podniků

Zatímco ještě stál v Mariánských Lázních na pódiu s ostatními oceněnými kuchaři, on-line rezervační systém v La Villa už zažíval nápor. Začali se hlásit hosté z širokého okolí a dělat si rezervace.

„Byl to neskutečný frmol. Jen jsme potvrdili jednu rezervaci, už přišla další. Za jednu hodinu jich bylo tolik, co jindy za celý týden,“ podotkl manažer restaurace David Kostiha.

„Přes sociální sítě přicházely gratulace, volali přátelé a známí a mezi prvními nám blahopřáli hosté, kteří u nás zrovna byli na večeři a slyšeli, jak se všichni v kuchyni radujeme,“ dodal.

Restaurace La Villa ve Zlíně funguje od prosince 2017 a Löffler šéfuje její kuchyni od června následujícího roku. Podnik se specializuje na zážitkovou gastronomii s důrazem na francouzskou kuchyni a velkou péči věnuje vínům. Vymyká se i nabídkou obědů: nabízí každý týden obměňované menu o dvou nebo třech chodech s výběrem ze čtyř předkrmů, pěti hlavních chodů a tří dezertů.

Vilu nechal postavit Havlův dědeček

Restaurace sídlí v bývalé prvorepublikové vile u lesa ve čtvrti Mokrá, kde si ji nechal v roce 1941 postavit jeden z významných baťovských ředitelů Hugo Vavrečka, dědeček Václava a Ivana Havlových.

Po znárodnění Baťových závodů tady až do poloviny 90. let sídlil dětský domov, poté budova sloužila školským a firemním účelům. V roce 2017 prošla rekonstrukcí a stala se z ní restaurace. Na její přestavbě se podílel špičkový český architekt Josef Pleskot a jeho tým z AP Atelieru.

Zlínská restaurace získala michelinskou hvězdu. A rezervace jen pršely

Zlín má poprvé svoji stopu ve slavném gastronomickém průvodci Michelin. Prestižní michelinskou hvězdu za vrcholnou gastronomii získala místní restaurace La Villa, která sídlí v bývalé prvorepublikové...

