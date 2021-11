Radiomedicína jde dopředu. Brzy bude lék i na další druh rakoviny, říká genetik

Odhalí rakovinu, Parkinsonovu chorobu i Alzheimerovu nemoc a v některých případech nádory také léčí. Radioaktivní látky nebo-li radiofarmaka, bez nichž by se dnes lékaři neobešli, vozí do Česka už třicet let zlínská firma MGP.

„Asi deset let předtím, než jsme firmu založili, se tady poprvé začalo hovořit o personalizované onkologické léčbě, která je velmi přesně orientovaná na pacienta a jeho problém,“ říká v rozhovoru pro MF DNES genetik a zakladatel společnosti MGP Karel Zelený.

„Tehdy to pro mě byla spíš pohádka. A moc mě těší, že už ji realizujeme a že jsem byl na začátku,“ dodal.