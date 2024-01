Zlín opraví prostor pod Malou scénou, umělci už nebudou muset chodit blátem

Práce by měly začít koncem jara a potrvají do letních prázdnin. „Část plochy bude zpevněna vibrovaným štěrkem, doplněna mobiliářem a bude sloužit jako veřejný prostor v rámci divadelních a jiných představení,“ řekl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Zástupci firem či institucí, které Malou scénu využívají, si na špatný stav místa pod objektem stěžují dlouhodobě.

„Stává se, že na vystoupení přijedou známí herci z Prahy a hned po vystoupení z auta šlápnou do bláta. To se pak člověk musí stydět,“ popsal Ján Žiak z Agentury September, která zde pořádá divadelní hry i další akce. „Na příjezdové cestě jsou díry a jámy, její stav je katastrofální,“ dodal.

Ke vstupu do divadla často jezdí větší dodávky a těžká nákladní auta, která vozí kulisy a další rekvizity. Lidé z kulturní oblasti se tak obávají, že i nově opravenou štěrkovou plochu zase brzy rozjezdí.

„Rekonstrukce povrchu se tady dělaly už v minulosti a vydrželo to tak měsíc. Doufám, že teď to nebude podobné,“ zmínila Hana Mrázková, ředitelka Divadla Scéna. „Je smutné, že tak významné kulturní centrum, jako je Malá scéna, nemá vlastní parkovací prostor,“ dodala.

Místa pro auta jsou v horní části u kavárny ve Štefánikově ulici, je jich však pouze kolem dvaceti. To je s ohledem na počet institucí sídlících v budově málo. „Návštěvníci musí ‚lovit‘ volná místa v okolních uličkách u baťovských domků, ty jsou ale úzké a těžko se jimi projíždí. Kdyby šlo přidat nějaká místa dole pod Malou scénou, moc by nám to pomohlo,“ naznačila Mrázková.

Město však stavbu parkoviště neplánuje. „Vybudování parkoviště na stávající ploše pod divadlem jsme prověřovali, ale je velký problém s napojením na silnici I/49, jelikož se jedná o silnici první třídy, která má své parametry pro připojování. Také přilehlá křižovatka by se musela předělat, což by hnalo cenu do neúměrných výšin,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.

Problém by podle něj částečně mohl pomoci zlepšit nový parkovací automat na již existujícím parkovišti u Malé scény.

Úpravy se už dočkalo okolí kulturního objektu. V rámci projektu Tvoříme Zlín, v němž vybírají investice obyvatelé města, došlo na opravu zastávky MHD Prostřední. Povrch i přilehlé chodníky jsou předlážděné, zastávka je bezbariérová a má nový přístřešek. Z místa rovněž zmizely staré informační vývěsky a přesunuty byly kontejnery na odpad.