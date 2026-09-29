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Mrakodrapy, nebo stadion? Urbanistická soutěž napoví, co bude v Malenovicích

Milan Libiger
  9:27

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Plocha mezi sídlištěm ve zlínské části Malenovice a obchodním centrem, kde by měla stát nová nemocnice. (2018) | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Osm variant využití velkých pozemků ve zlínských Malenovicích má k dispozici Zlínský kraj. Vypracovala je pro něj krajská rozvojová společnost ZRIA a týkají se místa u hlavní silnice vedle obchodního komplexu Centro Zlín

Po výběru vítězné varianty chtějí krajští zastupitelé v prosinci schválit vypsání urbanistické soutěže. Ta ukáže, jaké budovy by tam mohly vyrůst a s jakou náplní.

Následná architektonická soutěž by určila jejich přesnou podobu. Mezitím by měli být známi investoři, protože kraj tak velký projekt sám nepostaví.

Mezi osmi variantami je většinou mix různých funkcí: od bydlení přes občanskou vybavenost, zdravotnické a sociální zařízení, inovace a výzkum až po sportoviště. Mění se přitom jejich vzájemný poměr, někde dominuje sportoviště, jinde bydlení.

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„Bavíme se v procentech o různých typech využití území. Půjde o mix a podle něho budeme chtít od urbanistů zpracovaný návrh. Ještě předtím bych chtěl uspořádat veřejné projednání návrhů s občany,“ uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).

Kraj již zřídil komisi rady pro využití zóny v Malenovicích, jsou v ní také zástupci opozice, města Zlín či malenovických občanů.

„Varianty mají nastavenou váhu podle výše investice, udržitelnosti investice, propojení s městem či nadregionální funkce,“ poznamenal ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil (ANO).

Místo by mělo mít nadregionální význam

U sportovišť se nabízí možnost vybudování multifunkční haly pro sportovní či kulturní akce. Město Zlín sice plánuje opravu zimního stadionu či jeho přestavbu na novou arénu, ale nemůže na ni sehnat peníze.

Plocha mezi sídlištěm ve zlínské části Malenovice a obchodním centrem, kde by měla stát nová nemocnice. (2018)

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„Multifunkční hala je jednou z variant. Ale ještě jsme se nedokázali shodnout na tom, jaké sportoviště tam bude,“ sdělil Holiš. Podle něj půjde o to, aby byl sportovní komplex ekonomicky udržitelný, a bude záležet i na městu Zlín, jež v Malenovicích vlastní některé pozemky.

„Pokud by tam měla vzniknout multifunkční hala, musí se vést jednání o tom, co by měla obsahovat a řešit to v kontextu našeho zimního stadionu a toho, co s ním udělat. Možnost to je,“ připustil náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který je členem zmíněné komise pro využití zóny v Malenovicích.

Brada navíc upozornil, že realizace záměru kraje bude trvat ještě několik let. A pokud by město do té doby sehnalo peníze, může s proměnou zimního stadionu začít dříve.

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ZRIA si zjišťovala, co kraj potřebuje, i na základě demografických, sociologických a ekonomických dat. Zjistila také, jaký můžou mít jednotlivé záměry dopad do základních makroekonomických ukazatelů kraje.

„Pořád je to s důrazem, což bylo i zadání, na nadregionální význam území, aby Malenovice nebyly jen spojkou mezi Zlínem a Otrokovicemi,“ podotkl předseda představenstva společnosti ZRIA Mojmír Novák.

Čeká se na výsledek komunálních voleb

I on potvrdil, že multifunkční hala je jednou z možností. Klíčová otázka ale zní, pro jaké sporty bude určená. ZRIA v Malenovicích posuzovala také fotbalový stadion, atletickou halu či cyklistický velodrom.

„Troufnu si říci, že to bude na dohodě budoucího primátora Zlína s hejtmanem,“ poznamenal Novák. Vedení kraje chce počkat do říjnových komunálních voleb a s novými, případně staronovými zástupci zlínské radnice bude pokračovat v jednání.

Pro zástavbu ploch v Malenovicích si kraj už vyřídil změnu územního plánu, aby tam mohly stát výškové budovy. Mohla by tam tak být další z dominant Zlína.

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Ve hře je i vysokoškolský kampus, který ale kraj preferuje spíše ve východní části baťovského areálu, tedy v centru města. Jednat o tom chce s univerzitou, která si bude na konci září volit nového rektora.

„Jde nám o to, abychom z urbanistického hlediska pracovali s prostorem co nejkorektněji a měli základ pro budoucí architektonickou soutěž,“ uvedl Holiš. „Podstatné je, aby to nebyl návrh hejtmana a jeho kamarádů, jak to může někdo demagogicky označovat, ale aby měl nějakou úroveň.“

V této části Malenovic chtěl v minulosti tehdejší hejtman a dnešní opoziční zastupitel Jiří Čunek (KDU-ČSL) postavit novou nemocnici. Se současným postupem vedení kraje dlouhodobě nesouhlasí.

Je to bezradnost, tvrdí Čunek

„Hejtman ví, že to dělá špatně. Jeho motivace je postavit tam cokoliv, aby tam už nikdo nikdy nemohl postavit novou nemocnici. Je to čirá bezradnost,“ domnívá se Čunek, který není členem komise rady, ale seznámil se se všemi osmi návrhy.

„V rámci komise jsem navrhoval, aby minimálně 80 procent plochy bylo pro sportoviště,“ dodal opoziční krajský zastupitel a člen komise Lubomír Nečas (SPD).

„Pro Zlín by bylo ideální, kdyby tam byla hala pro hokej a vedle fotbalový stadion, protože dělat opravy stávajících stadionů za velké peníze by nepřineslo velký efekt. Kraj má zájem, aby tam byla multifunkční hala, ale ne pro hokej, nýbrž pro atletiku a podobné sporty,“ dodal.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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