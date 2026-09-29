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VIDEO: V Lutonině na Zlínsku vzplál autobus, cestující včas uprchli

Autor:
  19:19
Úterní odpoledne v obci Lutonina na Zlínsku přineslo dramatické chvíle. Pět jednotek hasičů likvidovalo požár autobusu, který nečekaně vzplál. Přibližně 50 cestujících stihlo vozidlo včas opustit, nikdo nebyl zraněn. Příčiny požáru hasiči vyšetřují.

KRIMI

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Podle hasičů zásah zkomplikovaly dráty vysokého napětí, pod kterými se autobus zastavil.

„Hasiči nejprve museli zajistit bezpečné podmínky pro zásah. Na místo jsme povolali technika, který zajistil vypnutí elektrického proudu,“ popsala mluvčí zlínských hasičů Lucie Javoříková.

V obci Lutonina na Zlínsku hořel autobus. (29. září 2026)
V obci Lutonina na Zlínsku hořel autobus. (29. září 2026)
V obci Lutonina na Zlínsku hořel autobus. (29. září 2026)
V obci Lutonina na Zlínsku hořel autobus. (29. září 2026)
4 fotografie

Provoz na silnici se během hašení zcela zastavil. Na pomoc postupně dorazilo pět jednotek hasičů. Ti nasadili čtyři hasební proudy a pěnu.

Cestující autobus opustili před příjezdem hasičů, nikdo nebyl zraněn. „V souvislosti s požárem jsme ošetřili dvě osoby, které utrpěly psychický otřes,“ dodala mluvčí zlínské záchranky Veronika Slaměnová.

Příčiny požáru hasiči vyšetřují.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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