Když ve Zlíně praskaly ledy. Revoluce začala v divadle, pak se šířila do ulic

Kalinova manželka Božena hned přepsala výzvu ke vstupu do celostátní stávky divadel, kterou Barošové předtím nadiktovala studentka pražské DAMU. „Text studentské výzvy jsme vezli do divadla ukrytý pod gumovým koberečkem v autě,“ vzpomínal po letech pro MF DNES Kalina.

Ještě předtím obvolal další herce, aby se domluvili. Večer před představením přečetl na jevišti texty obou studentských výzev a oznámil, že se hrát nebude. Drtivá většina diváků na souhlas s tímto postojem odešla. Herci však nakonec přece jen vystoupili, mezi zbylými byla skupina invalidů z Holešova, kteří jindy nemohli přijet. Kalina a spol. tak vyhověli jejich prosbě.

V další dny už se ovšem v Divadle pracujících, jak zněl jeho tehdejší název, nehrálo. „Pak fungoval v divadle stávkový výbor. Přes den se sepisovaly materiály pro večerní program, kde se debatovalo, zpívalo, recitovalo a podobně,“ poznamenal herec Radoslav Šopík, který byl později také jedním z moderátorů demonstrací na náměstí Míru.

„Drželi jsme i pohotovost na telefonu na vrátnici. Vybavuju si, jak jsem o půl třetí ráno mluvil s nějakou paní z Kroměříže, odkud volali s tím, že jsou zoufalí a nevědí, co se bude dít. Utěšoval jsem ji, že to dobře dopadne.“

Události začaly nabírat rychlý spád. K hercům se brzy přidali i vysokoškoláci, kteří založili vlastní stávkový výbor.

„Zlomové bylo pondělí, kdy jsme měli mít vojenskou přípravu,“ popsal pro MF DNES Jiří Devát, který ve Zlíně vedl studenty a působil v Občanském fóru. „Považovali jsme za nemožné pochodovat v tuto dobu ve vojenských mundúrech přes město a odmítli jsme nastoupit. Z vedení školy padaly vyhrůžky. Bylo to jako roznětka. Přišlo rozhořčení, žádali jsme omluvu za to, co se stalo v Praze. Zástupci režimu nás odmítli a nám došlo, že je nutná hlubší změna.“

Komunisté se ze začátku snažili protesty ignorovat a snahu o vyhlášení generální stávky potlačit. Přikázali například ředitelům továren a dalších podniků nepouštět herce a studenty mezi pracovníky.

Jenže dějiny si šly vlastní cestou. První velká manifestace na náměstí Míru ve Zlíně se konala v úterý 21. listopadu, když už stávkový výbor bobtnal a přibývaly do něj další organizace. A lidé se na náměstí poté scházeli denně. Odpoledne či večer po práci. Všichni cítili, že se najednou děje něco nebývalého.

„Nezapomenutelné listopadové chvíle na zlínském náměstí Míru!,“ napsal publicista a pedagog František Bobák v knize Moje svědectví o listopadových událostech 1989 ve Zlíně. „Na improvizované budově z beden a jen narychlo položených prken se střídali řečníci: studenti, dělníci, inteligence, lidé různých profesí, různého vyznání, někteří neuměli moc mluvit, nebyli na to zvyklí ani školení, ale cítili povinnost vyjádřit své přesvědčení, že totalitní vláda musí padnout, že chceme svobodu a demokracii, že chceme žít v pravdě, a ne v lži.“

Muži listopadu 1989

Zlín, tenkrát ještě Gottwaldov, měl přitom jedno specifikum. Na rozdíl od Prahy a dalších velkých měst se zde až do 24. listopadu do dění nezapojilo Občanské fórum (OF). U jeho zrodu stálo kolem dvaceti lidí, kteří se vesměs znali již z dřívějška.

Impulsem byla informace, že herce Kalinu ve čtvrtek 23. listopadu odvezla Státní bezpečnost k výslechu. Jeho žena o něj měla obavu a kontaktovala místní „zkušené“ disidenty, aby jí poradili. Kalina, který na StB odmítl vypovídat, se s nimi po návratu sešel a založili OF. Jeho vedení se pak scházelo každý večer až do voleb v roce 1990.

„Představovali jsme se: ‚Karel Pavlištík, etnograf, od roku 1969 čistič kanálů a stok, později pracovník JZD Fryšták. Petr Bartoš, ekonom, vyšetřován pro protistátní činnost. Pavel Jungmann, knihkupec, perzekvován pro protistátní činnost. Jiří Čančík, architekt. Jiří Bartoš, psychiatr. Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel nemusel nic říkat, všichni ho znali, dále František Bobák, středoškolský učitel, pro svoje antikomunistické přesvědčení vyhozen ze školy, Ivan Kalina, herec, a tak to šlo dál bez kádrování, na to nebyl čas ani chuť, všichni si věřili,“ vzpomínal Bobák.

Do čela OF se postavil Pavlištík a vedení doplnili technik a disident Stanislav Devátý, který se tehdy ještě ukrýval v Polsku, herec Stanislav Tříska, geodet a další disident Bedřich Koutný, student Devát a režisér Josef Pinkava. Tato skupina lidí táhla revoluci ve Zlíně.

Obrat komunistů přišel po rezignaci Jakeše

Místní stranické špičky KSČ ale neustále nechtěly o dialogu ani slyšet. Když jim 22. listopadu v divadle pustili videozáznam z událostí na Národní třídě v Praze, soudruzi ho sledovali s kamennými tvářemi.

„Po skončení videa jim náš šéf dopravy, který se díval s námi, řekl, že pokud nevidí, jak to u nás ve státě vypadá, mají asi vlčí mlhu. Připojil se k němu i Miloš Vosmanský, bývalý člen strany, který komunistické ideje pořád nosil v srdci. Funkcionáři se zvedli a beze slova odešli,“ vybavil si Kalina.

Obrat v postoji vedoucích komunistů ve městě přišel po rezignaci generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše. Během jejich jednání v sobotu 25. listopadu se na náměstí Míru shromáždil dosud největší dav lidí. Už byli naladění podstatně radikálněji, na jejich straně byly kolektivy dalších pracujících a všichni podporovali generální stávku, k níž došlo o dva dny později.

Ledy definitivně praskly. Když Bobák oznamoval 6. prosince zaplněnému náměstí, že odstoupila Adamcova vláda, radost nebrala konce.

„Lekl jsem se toho výbuchu nadšení, zdálo se mi, že vlny jásotu snad i domy zboří, nemohl jsem dlouho pokračovat,“ píše. „Tisíci hrdly skandované ‚už je to tady‘ se neslo z náměstí a v tom křiku jsem si uvědomil, že stačí málo, aby se nadšený dav změnil v agresivní mstitele, rozbíjející komunistická okna a trestající na místě nenáviděné stranické funkcionáře.“

Prezident Václav Havel na balkoně radnice ve Zlíně s Miroslavem Zikmundem, 7. 3. 1990. Fotografie je z knihy Moje svědectví o listopadových událostech 1989 ve Zlíně. Autor knihy František Bobák

K násilí však nedošlo. „Nálada na náměstí byla radostná, lidé k sobě vlídní a ohleduplní. Potřebovalo by to pero Vančurovo nebo Durychovo, aby byla popsána ta euforie, to nadšení, radost a odhodlání k činu,“ konstatoval Bobák.

„Po generální stávce a demisi vlády už jsme věřili, že to dopadne dobře. Ale když pak bylo 4. ledna setkání s představiteli ozbrojených složek v sále dnešního Domu kultury, otevřelo mi to oči. Nevěděli jsme, že Lidové milice nafasovaly zbraně a jejich členové se chystali do Prahy. Člověk si až postupně uvědomuje, že celá revoluce nemusela probíhat tak mírumilovně a klidně,“ přiznal Šopík.

„To jsou volby fašistické!“

První jednání OF s vedením zlínského Okresního národního výboru se konalo 1. prosince. Ruku si nepodali, jen si navzájem vyměnili svoje stanoviska. Druhé setkání přišlo na řadu o deset dnů poté a už v úplné jiné atmosféře. Když předseda ONV František Kubiš v reakci na požadavek, aby odstoupil, rozčíleně prohlásil „Byl jsem řádně zvolen do funkce občany a jedině jim jsem ochoten skládat účty,“ Zikmund mu vmetl do obličeje: „Ano, vy jste byl zvolen 99,99 % voličů. Víte, jak se takovým volbám říká? To jsou volby fašistické.“

Vedení OF došla trpělivost a vytáhlo do boje. „Ve snaze dostat vedení okresu pod tlak, vyslovili představitelé OF ještě téhož dne demonstrativně nedůvěru ONV i MěNV (městský národní výbor) a vyzvali občany města k protestnímu pochodu a stávce, pokud by jejich požadavky nebyly splněny,“ popsal historik Václav Rameš v knize Dějiny města Zlína.

Tato taktika spolu s tlakem plného náměstí vyšla. Když druhý den ráno roznášeli studenti prohlášení OF, jeden z letáků se dostal i do rukou Kubiše. „Chystal se nasednout do auta a odjet na nějakou služební cestu, Po přečtení zrušil výjezd a svolal Radu ONV,“ podotkl Bobák. Za několik hodin celé vedení ONV rezignovalo.

Představitel studentů Jiří Devát (druhý zleva) v doprovodu Tomáše Bati ml. při prohlídce areálu národního podniku Svit. Fotografie je z knihy Moje svědectví o listopadových událostech 1989 ve Zlíně. Autor knihy František Bobák

To už chyběly jen dny do triumfálního návratu Tomáše Bati mladšího do Zlína. Přijel sem na několik hodin 16. prosince a jeho vystoupení na balkonu radnice bylo pro mnohé definitivním potvrzením toho, že komunistický režim končí. Pomyslnou tečku napsal oficiální návrat města k názvu Zlín, k němuž došlo 1. ledna 1990. Na začátku ledna pak předsedu MNV Antonína Bartoška nahradil nestraník Jiří Kladníček.

„Výměna místních politických elit, které se nejprve postavily proti demonstrantům a stávkujícím a ustupovat začaly až v konfrontaci s vlnou občanského odporu, tak byla dokončena,“ dodal Rameš.

V lednu 1990 dělníci odstranili z náměstí Práce pomník Klementa Gottwalda, který skončil ve sklepě zlínského archivu v místní části Klečůvka. Nahradila jej socha Tomáše Garrigua Masaryka.