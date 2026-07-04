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Venkovní bazén ve zlínských lázních už láká plavce. Oprava stála devět milionů

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  10:33
Venkovní bazén v areálu zlínských městských lázní se na začátku prázdnin po opravě opět otevřel veřejnosti. Bazén využívají sportovci i veřejnost k rekreaci, od 80. let minulého století se však pořádně neopravoval. Kachličky byly ještě původní, nahradila je nová bazénová fólie. Bazén má také nové odrazové můstky i schůdky do vody

Oprava stála necelých devět milionů korun. Práce začaly ke konci dubna, firma měla na opravu 90 dnů. „Podařilo se opravu o 20 dnů urychlit. V pátek jsme přebírali stavbu, pak se dělala jen úprava vody, aby mohli lidé ve středu přijít,“ přiblížil Košut.

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Venkovní pětadvacetimetrový bazén je mezi sportovci i veřejnosti oblíbený. „Lidé se na něj už těšili. Na pokladně se ptali každý den, kdy otevřeme,“ podotkl Košut. V létě se v areálu lázní chystá ještě oprava sauny.

Společnost Steza otevřela zrekonstruovaný bazén ve areálu zlínských lázní. (červenec 2026)
Společnost Steza otevřela zrekonstruovaný bazén ve areálu zlínských lázní. (červenec 2026)
Společnost Steza otevřela zrekonstruovaný bazén ve areálu zlínských lázní. (červenec 2026)
Společnost Steza otevřela zrekonstruovaný bazén ve areálu zlínských lázní. (červenec 2026)
8 fotografií

Pod lázně spadají také městská koupaliště Zelené a Panorama. Také díky vysokým teplotám je o ně na začátku letošní sezony velký zájem.

„Na Panoramě bylo poslední červnový víkend v sobotu 860 lidí, v neděli tisíc. Na Zeleném jich bylo v sobotu 1 300 a v neděli 1 500,“ shrnul Košut. Podobně tomu bylo i loni, kdy byla vedra ještě před prázdninami.

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