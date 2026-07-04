Oprava stála necelých devět milionů korun. Práce začaly ke konci dubna, firma měla na opravu 90 dnů. „Podařilo se opravu o 20 dnů urychlit. V pátek jsme přebírali stavbu, pak se dělala jen úprava vody, aby mohli lidé ve středu přijít,“ přiblížil Košut.
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Venkovní pětadvacetimetrový bazén je mezi sportovci i veřejnosti oblíbený. „Lidé se na něj už těšili. Na pokladně se ptali každý den, kdy otevřeme,“ podotkl Košut. V létě se v areálu lázní chystá ještě oprava sauny.
Pod lázně spadají také městská koupaliště Zelené a Panorama. Také díky vysokým teplotám je o ně na začátku letošní sezony velký zájem.
„Na Panoramě bylo poslední červnový víkend v sobotu 860 lidí, v neděli tisíc. Na Zeleném jich bylo v sobotu 1 300 a v neděli 1 500,“ shrnul Košut. Podobně tomu bylo i loni, kdy byla vedra ještě před prázdninami.