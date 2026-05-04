Zlín hledá model, jak provozovat akvapark. Úvěr by se splácel ze vstupného

Milan Libiger
  16:10
Pokud si chtějí rodiče s dětmi ze Zlína užít vodní radovánky s atrakcemi, musejí jezdit do Uherského Hradiště, Uherského Brodu nebo Valašského Meziříčí. To by se ale mohlo změnit. Otázka je, kdy. Podle optimistických prognóz primátora Jiřího Korce by mohl nový akvapark v areálu zlínských lázní vzniknout do roku 2030.
Městské lázně Zlín (říjen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Parkoviště u městských lázní ve Zlíně (říjen 2025)
Vizualizace nového parkovacího domu u městských lázní ve Zlíně
Vizualizace nového parkovacího domu u městských lázní ve Zlíně
Klíčové bude zajištění peněz. Městská společnost Steza, která lázně provozuje, vypočítala, že by měl být projekt ekonomicky únosný v případě jeho financování z úvěru, který by se splácel ze vstupného do akvaparku.

Tento model financování předložila městu, jehož vedení se zamlouvá. Chce ale, aby ho ještě posoudila nezávislá společnost.

„Chceme, aby se vyjádřila k relevanci analýzy. Pokud ji potvrdí, tak projekt pustíme dál,“ nastínil primátor Korec (ANO). „Pravděpodobnost, že by se to potom samo neufinancovalo, by byla relativně malá. Pokud bychom chtěli mít stoprocentní jistotu, tak to nikdy neuděláme. Vždy bude jistá míra rizika, ale lepší model do budoucna nevymyslíme,“ doplnil.

Město nemá příliš mnoho vlastních zdrojů, navíc plánuje zahájení velkých akcí, jako je například přestavba Velkého kina za 600 milionů korun. Podle Korce by se na akvapark nikdy nenašetřilo. Úvěr by si vzala Steza, nebo město.

„Steza má svěřený majetek a bude mít příjmy, takže bychom měli jít touto cestou,“ předestřel Korec. „Řešíme ale také odpisy, takže úvěr by si mělo vzít město, protože to bude jeho majetek. Musíme to ještě vyřešit.“

Město má zatím na akvapark studii, která vzešla ze soutěže. Stát má na volném prostoru mezi lázněmi a sousedním Stadionem mládeže. Nabízel by tobogán, několik typů bazénů, venkovní část i samostatnou wellnessovou část, v níž by byly sauny a odpočívárny. Akvapark by využil zázemí, vstup i technologie lázní, takže by šlo vlastně o jejich dostavbu. Tím by se ušetřilo na nákladech, například pokud jde o dodávky tepla nebo recyklované vody.

Maximálně 200 milionů korun

Studie ukázala, že se záměr vejde na pozemek při dodržení finančního limitu 200 milionů korun, který si město stanovilo. A podle výpočtů Stezy by to nemělo znamenat navýšení provozních nákladů lázní, jež by se pokryly ze vstupného. „Vychází nám, že je to v pohodě ekonomicky realizovatelné,“ potvrdil ředitel Stezy Karel Havlíček.

Souhlasí i s tím, aby to ještě posoudila externí firma, teď pro ni zpracovává podklady. Zpětná vazba po jejich zaslání by podle Havlíčka mohla přijít v květnu.

Steza posuzovala očekávanou návštěvnost i cenu vstupného. Vycházela přitom z údajů z okolních i vzdálenějších akvaparků, například v Olomouci či Ostravě. „Máme to podpořeno docela dobrými čísly, a to jsme ještě střídmí,“ řekl Havlíček.

Podle města je mezi obyvateli Zlína po akvaparku poptávka, o návštěvnost obavy nemá. „Ve Zlíně je plavání a návštěva lázní oblíbenou činností, nemáme ale nabídku pro rodiny s dětmi. Akvapark by přivítaly,“ nepochybuje Havlíček.

Lázně dnes nabízejí menší dětský bazén, který kapacitně nestačí. Přes týden je navíc využívaný zejména pro výuku plavání. Podle Havlíčka by mohli akvapark ocenit i senioři, zejména vířivé bazény s teplejší vodou.

Pokud nezávislí odborníci analýzu Stezy posvětí, mohl by se příští rok zpracovat projekt, následující rok vyřídit povolení a potom začít stavět. Záležet bude rovněž na přístupu nové koalice, protože se letos na podzim konají komunální volby.

Město plánuje vedle lázní výstavbu parkovacího domu pro 100 aut. Podle Korce je možné, že by se mohl postavit a zprovoznit společně s akvaparkem, i když je v tom ještě řada neznámých. V okolí je každopádně málo parkovacích míst.

„Je reálné, že by se to pustilo současně. Parkoviště je v přípravě dál,“ poznamenal Korec. Proti parkovišti se ale vymezují někteří lidé z nejbližšího okolí. Sepsali petici, kterou město odmítlo.

