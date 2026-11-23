Šéfkuchař Július Löffler přiznal, že cítí radost a hrdost, ale zároveň také velkou úlevu.
„Máme obrovskou radost. Získat michelinskou hvězdu je jedna věc, ale obhájit ji je věc druhá. Ten tlak je obrovský,“ přiznal Löffler. „I když víte, že gastronomii děláte pro hosty, a ne pro hvězdu, chcete obstát a takhle prestižní ocenění obhájit,“ dodal.
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O tom, že hvězdu obhájili, se dozvěděl před čtyřmi dny během dopolední přípravy na obědy. Napjaté očekávání skončilo tou nejlepší zprávou, jakou mohli dostat. „Samozřejmě jsme to lehce oslavili,“ pousmál se šéfkuchař. „Dali jsme si přípitek a pak zase zpátky do práce, protože běžný život restaurace jde dál.“
Hosté z celé republiky i Slovenska
Michelinskou hvězdu získala La Villa poprvé loni, kdy michelinští komisaři začali nově hodnotit i podniky mimo Prahu. Restauraci se pak výrazně zvýšila návštěvnost.
„Do michelinské hvězdy jsme měli klientelu hlavně z regionu do 30 kilometrů kolem Zlína. Teď k nám jezdí lidé z celé republiky i ze Slovenska, 300 a víc kilometrů, a víme od nich, že to často spojují s ubytováním a poznáváním Zlínska,“ uvedl manažer La Villa David Kostiha.
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Před Michelinem nebyl problém udělat si rezervaci ze dne na den, po získání hvězdy už jsou to týdny a v případě sobotních večerů dokonce měsíce.
„Věříme, že velký zájem přetrvává i díky tomu, že jsme nové hosty přesvědčili a stali se z nich hosté pravidelní,“ poznamenal Kostiha. „A také že stálí hosté zůstali a jsou nám stále věrní, mnozí i řadu let, čehož si nesmírně vážíme. Je to pro nás pocta a vlastně i cíl.“
Vila dědečka Václava Havla
Michelinskou hvězdu letos získalo 12 restaurací v Česku, o čtyři více než loni. Všechny čtyři nově oceněné jsou v Praze, patří mezi ně Zlatá Praha, Salabka, Taro a Reason. Dvě hvězdy Michelin letos obhájila jako jediná u nás restaurace Papilio z Vysokého Újezdu na Berounsku.
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La Villa ve Zlíně funguje od prosince 2017. Specializuje se na zážitkovou gastronomii s důrazem na francouzskou kuchyni. Sídlí v bývalé vile, kterou si nechal v roce 1941 postavit jeden z baťovských ředitelů Hugo Vavrečka, dědeček Václava a Ivana Havlových.
Po roce 1946 a znárodnění Baťových závodů tam do poloviny 90. let sídlil dětský domov, následně v budově fungovala umělecká škola a později sídlo firmy. V roce 2017 byla zrekonstruována do podoby zážitkové restaurace, kterou provozuje společnost Delimax rodiny Varmužovy.
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14. dubna 2026