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Podzim plný kultury. Kam ve Zlíně vyrazit na koncert, výstavu nebo do divadla

Petr Skácel
  15:47
Kapela Kabát v pražské O2 aréně v listopadu 2022

Kapela Kabát v pražské O2 aréně v listopadu 2022 | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kapela Kabát v pražské O2 aréně v listopadu 2022
Kapela Kabát v pražské O2 aréně v listopadu 2022
Kapela Kabát v pražské O2 aréně v listopadu 2022
Kapela Kabát v pražské O2 aréně v listopadu 2022
10 fotografií
Krajské město nabídne do konce roku řadu příležitostí ke kulturnímu zážitku. Zlínské divadlo chystá premiéry inscenací, přijedou zahraniční interpreti, vystoupí české hvězdy a otevřené jsou jedinečné výstavy.

Celine the Show
Slavné písně zpěvačky Céline Dion zazní v pátek 23. října ve zlínském Kongresovém centru. Dorazí tam zpěvačka Lisa Harter, která využívá všech svých hereckých zkušeností a přebírá osobnost Celine pěvecky i vizuálně. Zazní písně jako My Heart Will Go On, I'm Alive, Because You Loved Me a další.

Zase spolu (Reunion)
Premiéra nové inscenace Městského divadla je naplánovaná na sobotu 24. října. Podle uměleckého šéfa divadla Patrika Lančariče jde o jednu z nejlepších irských her posledních let. „Je to výborně napsaná tragikomedie, kdy se při banálním rodinném setkání odhalují hluboké emocionální trhliny a zdánlivě obyčejný rodinný víkend se mění na intenzivní zúčtování mezi blízkými,“ uvedl.

Budova zlínského divadla dostane novou fasádu. Herci dumají, kdy a kde zkoušet

Kabát
Legenda české rockové hudební scény přijede v sobotu 24. října na Zimní stadion Luďka Čajky v rámci svého halového turné. „Máme příští rok dvacet let od vydání našeho asi nejúspěšnějšího alba Corrida a následného turné, kde jsou dnes již všem známé pecky jako Kdoví jestli, Corrida, Malá dáma, Burlaci, Úsměvy pana Loyda,“ vzkázala fanouškům kapela. V prodeji jsou poslední vstupenky.

Olivovy sochy
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně představuje nejnovější tvorbu sochaře Ondřeje Olivy. Na výstavě pojmenované Abysslantis se autor opětovně věnuje střetu přírody s lidskou civilizací. V grafickém kabinetu galerie ve druhém podlaží 14. budovy zlínského Baťova institutu na ni lze vyrazit do 25. října.

Marie Rottrová
Marie Rottrová s hostem Petrem Němcem za doprovodu kapely Septet Plus Orchestra společně vystoupí v sobotu 31. října v Kongresovém centru. Na galakoncertu zazní známé duety, krásné balady i populární songy jako Markétka, Kůň bílý, Štěstí, Řeka lásky a další.

Záběr z ostravského svátečního koncertu Marie Rottrové. (1. prosince 2024)

Eleine
Švédská metalová kapela Eleine se vrací do Zlína. V neděli 1. listopadu vystoupí v klubu Masters of Rock Café, kde představí své největší hity i ukázky z chystané studiové desky. Večer doplní švédská skupina Rexoria a španělský Serapis Project.

Beast in Black
Moderní dance-metalová formace Beast in Black dorazí v pondělí 2. listopadu do haly Datart, kde představí svoje nové album a největší hity. Jako předkapely vystoupí finští Sonata Arctica a italští Frozen Crown.

Mňága a Žďorp
Populární valašskomeziříčská parta se po třech letech vrací do Zlína a v sobotu 7. listopadu zahraje v klubu Masters of Rock Café. Mňága má na svém kontě řadu známých hitů a loni získala významné ocenění v podobě Ceny Anděl v kategorii skupina roku. Jako host se představí zlínská skupina Září.

Richard Müller
Jedna z největších osobností československé hudby zamíří v pondělí 9. listopadu do Kongresového centra ve Zlíně. Muzikant, který za svou letitou kariéru získal řadu ocenění a loni bodoval v Cenách Anděl s albem Slovenská strela, přiveze koncert laděný do předvánoční atmosféry.

Benátská s Impulsem začala ve velkém stylu. Richard Müller nasával sílu na dovolenou

Dasha
Koncert populární zpěvačky s kapelou a Epoque Quartetem se uskuteční v úterý 10. listopadu v Kongresovém centru. Zlínská rodačka se řadí mezi nejobsazovanější muzikálové zpěvačky a herečky a představí své oblíbené skladby všech žánrů.

Trautenberk
Pořádnou porci humoru, řízných kytar a hospodské energie slibuje koncert kapely Trautenberk, která v pátek 13. listopadu dorazí do klubu Masters of Rock Café. V rámci turné Vyuzený podzim rozpoutá svou typickou tanzmetalovou jízdu, při níž se tvrdá hudba potkává s nadsázkou, svéráznými texty a zpěvnými refrény. Večer otevře valašská powermetalová skupina Donor.

Don Quijote
Městské divadlo Zlín uvede v sobotu 14. listopadu novou adaptaci Cervantesova románu s Markem Příkazkým v hlavní roli. Podle divadelníků jde o nejtragičtější komedii o člověku, který se odmítá smířit se skutečností takovou, jaká je, a také poetickou, komickou a místy i bolestnou výpravou za svobodou, láskou a lepším světem.

Show Vivaldianno inspirované hudbou skladatele Antonia Vivaldiho.

Příběhy bot
V Galerii Václava Chada ve zlínském zámku je do 15. listopadu k vidění výstava Příběhy bot – Dialog generací a oborů. Představuje díla studentů ateliéru designu obuvi Fakulty multimediálních komunikací zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) a studentů univerzity třetího věku UTB. Prostřednictvím malby, kaligrafie a autorského designu otevírá témata města, architektury, obuvi i osobní zkušenosti.

Vivaldianno
Propojení barokní hudby, rocku a moderních technologií nabídne vystoupení, jež je na programu v pátek 20. listopadu v Kongresovém centru a vtáhne diváky do dramatického příběhu barokního génia Antonia Vivaldiho. Autorem a producentem projektu je Michal Dvořák, člen rockové skupiny Lucie a na scéně se představují přední čeští i zahraniční sólisté.

Eluveitie
Silná sestava kapel hrajících tvrdou muziku se sejde v sobotu 21. listopadu v hale Datart. Společné turné jedou folkmetaloví Eluveitie, industriální metalisté Pain a Wolfheart, kteří hrají melodický death metal.

Barbora Poláková
Česká zpěvačka se po dvou vyprodaných turné vrací s unikátním projektem Něhy26. Nabídne skladby v původních i nových aranžích, šest vokalistů, čtyřčlennou kapelu, originální light design a hosty. Ve Zlíně zahraje ve středu 25. listopadu v Kongresovém centru.

Barbora Poláková má třetí dítě. S muzikantem Urbanem přivítali na svět syna

Alkoholičky
Komedie autorů Thomase Vinterberga a Mogense Rukova, podobně jako Vinterbergův oscarový film Chlast, míchá humor s lehkou ironií a ukazuje, že boj s alkoholem nebývá jen soukromou disciplínou, ale často i společenským sportem. Zlínské divadlo ji nabídne v premiéře ve čtvrtek 26. listopadu ve Studiu Z. Na jevišti se setkají Helena Čermáková, Tamara Kotrbová, Eva Daňková, Marta Bačíková a Marek Příkazký.

Losers Cirque Company
Divadelní spolek performerů, herců, akrobatů, mimů a tanečníků přiveze novocirkusové představení The Losers, které chce být současnou reflexí faktu, že v dnešním zrychleném tempu společnosti mnoho lidí ztrácí svoji osobnost a vizi soukromého i partnerského života. Vystoupí v sobotu 28. listopadu v Kongresovém centru.

Soubor Losers Cirque Company na trutnovské přehlídce Cirk-UFF. (červen 2023).

Peter Nagy
Ikona slovenské popové scény zavítá v neděli 29. listopadu do Zlína se svou kapelou Indigo, aby tady odehrál nejen svoje nestárnoucí hity, jež si zpívají celé generace posluchačů. Dramaturgie večera je laděná do atmosféry přicházejícího vánočního času.

Dominum
Německá kapela Dominum přiváží do Zlína svou hororovou show, v níž se potkávají chytlavé melodie, hutné kytary, energický power metal a svět nemrtvých. Koncert se koná v neděli 29. listopadu v Masters of Rock Café, jako předkapely se představí populární švédští The Night Flight Orchestra a Edge of Paradise.

Anna K.
Zpěvačka Anna K. vyráží na speciální koncertní turné s názvem Vždycky se budeme znát, kterým oslaví deset let od vydání své nejstreamovanější skladby. V Kongresovém centru se v pondělí 30. listopadu mohou fanoušci těšit na dvouhodinový průřez kariérou jedné z nejvýraznějších českých zpěvaček.

Pavel Šporcl
Nový program Bacha na Rebela se uskuteční ve středu 2. prosince v Kongresovém centru a představuje Pavla Šporcla jako respektovaného houslistu barokní tradice i energického rebela, který spojuje klasiku s moderními žánry. Zazní hudba Johanna Sebastiana Bacha jako rockově laděná show s kapelou.

Winter Masters of Rock
Vystoupení německé heavymetalové ikony Accept bude vyvrcholením festivalu Winter Masters of Rock, který se uskuteční v sobotu 5. prosince ve sportovní hale Datart. Spolu s nimi dorazí Dynazty, Tailgunner a další kapely. Fandové si zároveň mohou koupit lístky na letní festival Masters of Rock 2027 za nejvýhodnější cenu.

Koncert kapely Accept na festivalu Metalfest Open Air v amfiteátru na Lochotíně v Plzni. (červen 2026)

Neřež Trio a Aneta Krejčíková
V neděli 6. prosince na Malé scéně zazní vzpomínání na fenomenální Zuzanu Navarovou, největší hity původního Nerezu i kapely Neřež. Bude to v podání zakládajících členů kapely Víta Sázavského a Zdeňka Vřešťála s herečkou a zpěvačkou Anetou Krejčíkovou.

Janek Ledecký
Oblíbený zpěvák, skladatel a muzikant zavítá v pondělí 14. prosince do Kongresového centra se svým vánočně laděným koncertem. Návštěvníky čeká průřez jeho tvorbou, ve které nechybí hity už neodmyslitelně spjaté právě s Vánocemi, jako například Sliby se maj plnit o Vánocích.

Není nad to, po ránu se trochu protáhnout. Ledecký v 64 letech ohromuje formou

Tarja
Adventní koncert finské zpěvačky Tarji je na programu v úterý 15. prosince v Kongresovém centru. Tarja míří do města pravidelně, nyní se představí za doprovodu smyčcového kvarteta a s novým vánočním koncertním programem nazvaným The Spirit Of Christmas.

Adam Plachetka
Světově proslulý operní pěvec Adam Plachetka si k sobě přizval band Melody Makers a dámské vokální trio Prime Time Voice, s nímž dorazí 16. prosince do Kongresového centra ve Zlíně. Zazní slavné americké vánoční evergreeny v nevšedním pojetí.

Adam Plachetka (Sweeney Todd) a Barbora Perná (Paní Lovettová) v inscenaci muzikálu Sweeney Todd ve Státní opeře

Jiří Pavlica a Hradišťan
Advent ve Zlíně se opět ponese ve znamení krásy lidové hudby. Jiří Pavlica s Hradišťanem odehraje 21. prosince v Kongresovém centru vánoční koncert, který každý rok patří k vrcholům vánočního času. Zazní koledy, adventní písně i skladby, které citlivě propojují tradici se současností.

Imaginárium
Do 21. února příštího roku se na zámku koná rodinná výstava Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel. Imaginárium tvoří loutky, výtvarné objekty, mechanismy, kouzelné scenérie, divadelní rekvizity, obrázky či kolotoč. Doplňují jej kreativní workshopy, divadelní představení, koncerty, čtení a filmové projekce.

Takoví jsme byli? Takoví jsme?
V Galerii Václava Chada na zámku pokračuje až do konce roku projekt Takoví jsme byli? Takoví jsme? , který ukazuje Zlín jako místo formované prací, architekturou, uměním, vzpomínkami i každodenním životem. Zájemci uvidí díla téměř 90 autorů, mimo jiné Sudka, Vaňhary, Gahury, Kotěry, Makovského, Chada, Hankeho a dalších.

Dům umění III: Průvodce chráněným územím současného umění
V Krajské galerii výtvarného umění se koná výstava Dům umění III: Průvodce chráněným územím současného umění. Jde o největší výstavní projekt roku v galerii, který představuje díla více než 30 českých umělkyň a umělců od 60. let minulého století po současnost. Výstava potrvá do 10. ledna, díla jsou v krajské galerii v Baťově institutu i Kolektiv.Hausu.

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