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Ve Zlíně vypouštějí Kudlovskou přehradu, po výlovu přijde pyrotechnický průzkum

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  14:39
Po mnoha desítkách let bude Kudlovská přehrada, která v centru Zlína vznikla v roce 1932, úplně bez vody. Její vypouštění začalo tento týden v pondělí, skončit má do pátku. V sobotu je naplánovaný výlov ryb.

Voda z přehrady odtéká vysekanou průrvou v bezpečnostním přelivu, který se bude muset vyměnit, protože je ve špatném technickém stavu. Každý den má hladina klesnout o 20 centimetrů. Dělníci už také začali s čištěním odtokového koryta pod přelivem, kde je nečistota a vegetace.

„Předmětem stavby je oprava bezpečnostního přelivu. Odbahnění nádrže není její součástí,“ upřesnila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Ve Zlíně začali vypouštět Kudlovskou přehradu v centru města. Součástí je pyrotechnický průzkum. (27. října 2026)
Ve Zlíně začali vypouštět Kudlovskou přehradu v centru města. Součástí je pyrotechnický průzkum. (27. října 2026)
Ve Zlíně začali vypouštět Kudlovskou přehradu v centru města. Součástí je pyrotechnický průzkum. (27. října 2026)
Ve Zlíně začali vypouštět Kudlovskou přehradu v centru města. Součástí je pyrotechnický průzkum. (27. října 2026)
19 fotografií

V přehradě není za běžného stavu ani metr vody, přes pět metrů hloubky zaplňuje usazené bahno. Důvodem je fakt, že se ještě nikdy nečistila. Normálně by z ní měla voda vytékat výpustí pod hrází, odtok je však ucpaný a bude třeba ho uvolnit. Z venkovní strany se to nepodařilo proudem vody. Po vypuštění přijde na řadu jiný způsob.

„Vytvoříme sjezd do nádrže pomocí betonových panelů, ale nebudeme do ní chtít příliš zajíždět. Použijeme bagr s delším ramenem, aby výpusť obnažil a uvolnil,“ nastínil Jan Pospíšil, vedoucí střediska vodohospodářských staveb ve firmě IDS Olomouc, která práce provede.

Kudlovská přehrada bude vůbec poprvé vypuštěná. Povodí musí opravit přeliv

Stavební činnosti na odstranění bezpečnostního přepadu a výstavbě nového začnou příští rok v březnu a potrvají do července. Přepad, přes který má za běžného stavu přetékat jen velká voda, je popraskaný a prosakuje jím voda. Opraví se také odtokové koryto, které od něho vede. Během zimy má bahno vymrznout a odtéct z nádrže co nejvíce vody.

„Čtyři měsíce se tady žádná stavební činnost dít nebude,“ upozornil Pospíšil.

V přehradě žije velký sumec

Už v sobotu se ale uskuteční výlov pod taktovkou Moravského rybářského svazu, pobočky Zlín. Probíhat bude tak, aby to bylo co nejjednodušší.

„Ideální by bylo, kdyby voda odtékala i s rybami, protože máme dole mříž, takže je tam chytneme. Bohužel to tak asi nebude,“ uvažuje hospodář svazu Vojtěch Bašátek. „Nejhorší varianta je, že zůstane uprostřed nádrže velká kaluž, takže budeme muset použít loď a techniku s navijákem a ryby tam vybírat.“

Z Kudlovské přehrady mělo být místo pro relaxaci, Zlínu ale chybí peníze

V přehradě žije kapr, i když ho tam rybáři poslední dva roky kvůli vypouštění nevysazují. Potom lín, cejn, plotice i štiky, candáti a alespoň jeden velký sumec. Když ho loni rybář chytil a vzápětí pustil, měřil 160 centimetrů.

Bašátek odhadl množství ryb na několik metráků. Rozvezeny budou do okolních rybníků v revíru. Vadí mu ale, že se nádrž současně nevyčistí, což by mělo udělat město.

„Děláme zbytečnou práci. Mysleli jsme si, že se opraví bezpečnostní přeliv, provede odbahnění a bude tady zase krásná vodní plocha, ale město na to prý nemá peníze,“ naznačil Bašátek.

Kudlovská přehrada vznikla ve Zlíně v letech 1931 až 1932 jako protipovodňová ochrana, zdroj vody pro hasiče a k zachycování nánosů z Kudlovského potoka. Snímek je z roku 1931. (27. října 2026)

Kudlovská přehrada vznikla ve Zlíně v letech 1931 až 1932 jako protipovodňová ochrana, zdroj vody pro hasiče a k zachycování nánosů z Kudlovského potoka. Snímek je z roku 1940. (27. října 2026)

Současně věří, že by přes zimu mohlo k alespoň částečnému odtěžení bahna ze strany města přece jen dojít. Primátor Jiří Korec (ANO) však opakovaně sdělil, že to radnice nemá v plánu, ačkoliv o vyčistění přehrady stojí.

„Byl bych rád, kdybychom mohli vyřešit odbahnění i s vypuštěním, finanční situace to však městu bohužel neumožňuje. Dotační tituly se nepodařilo sehnat městu ani Povodí Moravy,“ upřesnil Korec.

V bahně může být munice z války

Jen odbahnění by stálo kolem 30 milionů korun. Město navíc chce okolí přehrady proměnit v rekreační zónu, což bude stát další peníze. Vedení radnice se však bude po říjnových komunálních volbách měnit.

Po vypuštění přehrady se bude muset na jaře provést i pyrotechnický průzkum, protože existuje možnost, že je v bahně munice z druhé světové války. Tehdy spojenecká letadla bombardovala město, zejména obuvnickou továrnu. Odehrávaly se zde také pouliční boje.

Bárka na zlínské přehradě mizí před očima, pak se promění i okolí nádrže

Podle ředitele Státního okresního archivu ve Zlíně-Klečůvce Davida Valůška však neexistují dokumenty o tom, že by v přehradě munice byla.

„Otázku, jestli v přehradě může být munice, nebo ne, náš archiv za posledních patnáct let prověřoval už dvakrát. Už nejméně dvakrát se totiž uvažovalo o tom, že se přehrada bude čistit,“ předestřel Valůšek.

„A nikdy jsme na žádný relevantní dobový informační zdroj, který by tuto informaci mohl potvrdit, nebo vyvrátit, nepřišli. Zůstala nejistota,“ doplnil.

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Pravděpodobnost, že se tam munice najde, je podle něho spíše malá. Nicméně pyrotechnik Martin Šťastný, který bude v přehradě průzkum provádět, tak skeptický není.

„Pravděpodobnost, že se v přehradě munice objeví, je vysoká. Už proto, že se osmdesát let nečistila,“ domnívá se Šťastný i s ohledem na válku.

Pokud bahno přes zimu vyschne a bude se po něm dát chodit, provede plošný pyrotechnický průzkum. Pokud to možné nebude, použijí se roboty, nebo drony.

Wehrmacht lovil granáty ryby, říká pyrotechnik

Pyrotechnik Martin Šťastný zpracovával k poslednímu projektu na odbahnění Kudlovské přehrady dokument, který na 33 stranách analyzoval míru rizika, že se na dně nachází nevybuchlá munice a výbušniny z druhé světové války. Bude provádět i pyrotechnický průzkum.

„Vzhledem k tomu, že od války, což je už přes osmdesát let, nebyla přehrada čištěná, je docela evidentní, že tady nějaké nálezy budou. A to z několika důvodů,“ nepochybuje Šťastný.

Jaká munice by se tam mohla objevit?
Vypadá to, že se můžeme vyhnout nálezu letecké pumy. Používaly se během bombardování města za druhé světové války, ale nálety probíhaly od jihu na sever. Nejbližší puma spadla ve vzdálenosti 660 metrů od přehrady. Pokud by tam byla, znamenalo by to evakuaci velkého okruhu kvůli bezpečnosti.

Jaké nálezy jsou tedy reálnější?
Rumunská, českoslovanská a sovětská armáda postupovaly přes vrch Kudlova a Němci zaujali obranu u vstupní brány do továrního areálu. Tento palební sektor zasahuje i do Kudlovské přehrady. Takže do ní mohlo napadat všechno: buď přímo, nebo nepřímo. Může jít o minometné, tankové i protiletadlové střely, potom i drobnější střelivo. A když opodál sídlil wehrmacht, tak tady prý celkem pravidelně lovil granáty ryby, zhruba každý týden. Vzhledem k funkčnosti tehdejších granátů je možné, že se tady ještě nějaké najdou.

Z čeho při těchto úvahách vycházíte?
Z výpovědí pamětníků, ze zdrojů Moravského zemského archivu v Brně, rešerší i dvou diplomových prací. V mém dokumentu je to velmi podrobně popsáno, včetně fotografií, i dobových. Jde ale také o to, že je to jediná hluboká vodní plocha ve Zlíně. Takže je logické, že když se chce člověk něčeho zbavit, ať už je to z trestné činnosti, nebo nějakého nálezu, který nechce řádně ohlašovat, tak to obyčejně hodí do vody. Toto je ideální místo, protože je tady pochůzná hráz a stromy a keře v okolí poskytují anonymitu.

Co aktuálně provádíte na místě?
Teď tady probíhá dohled. Tím, jak se postupně sahá do materiálu přehrady, se objevují první poklady. Našli jsme už uzavřenou láhev slivovice, která byla součástí betonového přelivu. Obsah jsme nezkoušeli, protože byl kalný. Ale je vidět, že na nás tajemství čekají, a my jsme tady od toho, aby neohrožovala lidi a majetky v okolí.

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