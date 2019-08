Zlín by měl mít svůj krajský soud, stát na něj ale nemá peníze

Jde o tisíce případů ročně, kvůli kterým musejí lidé ze Zlína jezdit do Brna, aby je vyřešili u tamního krajského soudu. Ve Zlíně by nepochodili. Je zde stále pouze pobočka krajského soudu se třinácti soudci. Obchodní i insolvenční agendu, agendu veřejných rejstříků a správního soudnictví vyřizuje pouze Brno.

„Myslím si, že by vznik krajského soudu ve Zlíně hodně tamních lidí uvítalo. Nemuseli by jezdit do Brna,“ shrnul předseda Krajského soudu v Brně Milan Bořek, který myšlenku prosazuje.

Důvodů pro vznik plnohodnotného krajského soudu ve Zlíně je totiž více. Jeho pobočka sídlí v Loukách v jedné budově s okresním soudem. Prostory jsou stísněné. Pokud by se krajský soud odstěhoval, prospělo by to také okresnímu soudu.

„Zvýšil by se komfort lidí na okresním i krajském soudu. Bylo by to ku prospěchu obou institucí,“ řekl místopředseda zlínského okresního soudu David Kolumber.

Po vzniku krajského soudu ve Zlíně by se navíc ulevilo tomu brněnskému a řízení by nabrala větší spád.

Záměr však naráží na jednu zásadní překážku. Zatím není kam budoucí krajský soud ve Zlíně nastěhovat. Schází vhodná budova. A pokud by se přece jen našla, stát by v současné době nechtěl za její nákup utrácet.

„Ministerstvo spravedlnosti se v současné chvíli zabývá otázkou ekonomických úspor, snižováním počtu zaměstnanců, takže o ničem podobném neuvažujeme,“ prohlásil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

„Navíc by se jednalo o nesystémový krok, který by vyžadoval novelizaci zákona o soudech a soudcích. A pak nejde jen o zajištění vhodné budovy, ale také o další náklady na její vybavení, techniku a personál. A to opravdu není právě s ohledem na úspory realizovatelné,“ doplnil mluvčí ministerstva spravedlnosti.

Bořek přitom už před dvěma lety jednal s hejtmanem Jiřím Čunkem o tom, jestli by kraj nenašel vhodné prostory.

„Analyzovali jsme to, ale vhodné budovy nevlastníme,“ nastínil Čunek.

„Přislíbili jsme ale, že můžeme vyhledávat budovy, které by přicházely v úvahu pro rekonstrukci. Byl bych rád, kdyby tady vznikl krajský soud,“ řekl.

„Krajský soud bych ve Zlíně uvítal, bylo by to zvýšení komfortu pro občany města,“ nepochybuje zlínský primátor Jiří Korec.

Zámek zaujal

Ale když přemýšlí nad tím, jestli by město samo nemohlo nabídnout vhodný objekt, žádná reálná varianta ho nenapadá.

„Nedisponujeme teď volnými kancelářskými prostorami, spíše si je musíme pronajímat. Ale je to téma k diskusi,“ naznačil.

Budova bývalého okresního soudu poblíž centra je sice prázdná a vlastní ji město, ale vede se kolem ní dlouhou dobu několik soudních sporů. V úvahu by teoreticky přicházel sousední zámek.

„Je to zdaleka nejstarší budova ve Zlíně a měla by být věnována kultuře a historii. Baťa ji koupil a daroval městu, nikoliv soudní instituci,“ míní Čestmír Vančura ze společnosti Zlínský zámek, která budovu využívá.

Bořka možnost zámku ale zaujala natolik, že už se u Korce objednal, aby si památkově chráněnou budovu prošel, i když stát do jejího případného nákupu nebude chtít v dohledné době investovat.

„Chápu postoj ministerstva, současně si ale chci poslechnout názor předsedy Krajského soudu v Brně,“ uvedl Korec.

V Česku je mimo Prahu šest krajských soudů, na Moravě se nacházejí v Brně a Ostravě. Pobočky krajských soudů v Liberci a v Pardubicích by ale mohly fungovat klidně i samostatně, podle Bořka by tam stačilo jen jmenovat jejich předsedu a dva místopředsedy a vyměnit cedulku na budově. Soudců i úředníků je tam dostatek, vyřizují se tam všechny agendy.

„V Brně je situace odlišná. Máme pobočky ve Zlíně a v Jihlavě, které jsou vzdálené 100 kilometrů, a ani jedna není ve stavu jako v Liberci nebo v Pardubicích,“ postěžoval si Bořek.

Současná situace ve Zlíně ještě nějakou dobu zůstane, ačkoliv by si podle zdejších politiků občané vyšší komfort v soudnictví zasloužili.

I kdyby ale stát nakonec nějakou vhodnou budovu přece jen získal, brněnský krajský soud by musel najít další soudce do Zlína, aby mohl zdejší krajský soud fungovat skutečně samostatně.

„Bylo by nutné získat budovu s kapacitou pro přibližně 40 soudců a dalších 100 zaměstnanců,“ uvažuje Bořek.

Pod zlínskou pobočku brněnského krajského soudu nyní spadají případy ze zlínského, uherskohradišťského a kroměřížského okresu. Záležitosti ze Vsetínska spadají pod olomouckou pobočku ostravského soudu.