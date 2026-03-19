Fotil nezletilé dívky, svlékaly se mu na webkameře. Sexuální útok ale popírá

Podle obžaloby navázal muž během čtyř let kontakt s 21 nezletilými dívkami, s nimiž komunikoval prostřednictvím internetu za účelem svého pohlavního uspokojení. Děvčata přiměl a následně instruoval, jak mu mají pózovat, nahé si je pak fotil.
S další nezletilou dívkou se pak náhodně setkal a doma ji pohlavně zneužil, vyplývá ze spisu.
„Dopustil se sexuálního útoku a pohlavního zneužití a také přečinů výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, šíření pornografie, navazování nedovolených kontaktů s dítětem a ohrožování výchovy dítěte,“ shrnula obžalobu státní zástupkyně Renata Bártková.
Kněz se vzrušoval u desetileté dívky ve zpovědnici, do vězení však nepůjde
V 21 případech, které se týkaly nevhodné komunikace s nezletilými dívkami na internetu, obžalovaný svou vinu přijal.
„Nešlo jen o zasílání fotografií, ale i o to, že dívky naváděl, jak se mají předvádět před kamerou. A poté bez jejich vědomí provedl screenshot obrazovky v momentě, kdy se dívky obnažovaly. A tyto screenshoty pak přechovával v notebooku,“ upřesnila žalobkyně.
Že je jí čtrnáct, jsem netušil, říká obžalovaný
Obžalovaný ale rozporuje body obžaloby, které se týkají sexuálního útoku a pohlavního zneužití. Muž vypověděl, že se se čtrnáctiletou dívkou setkal jednou večer v trolejbuse. Byla viditelně opilá a další dvě dívky, které cestovaly s ní, ho přemluvily, aby je vzal k sobě domů a nevolal rodičům. On s tím souhlasil.
„Opilá slečna si lehla do postele, dvě kamarádky jí svlékly mikinu, tričko, umývaly zvratky. Tílko jsem jí svlékl já, ptal jsem se, jestli můžu, ona neříkala nic. Zeptal jsem se, kolik jim je let. Ony mi řekly, že je jim osmnáct, že spolu chodí na praxi. Kdyby mi řekl někdo, že je jí čtrnáct, hned bych volal rodičům a nevzal bych je k sobě. Dozvěděl jsem se to až ze spisu,“ vypověděl obžalovaný.
Dvě dívky pak odešly. Třetí dívka u něj zůstala a usnula na posteli. Podle žalobkyně ji poté obžalovaný svlékl donaha, vyfotil telefonem a líbal, osahával a dával si její ruku na penis. Když se probudila, přestal s tím.
Znásilňoval nezletilé neteře své družky, líčením praktik flirtoval se ženami, viní muže
Fyzický kontakt muž nepopíral. „Ptal jsem se jí opakovaně, jestli jí to vadí, ona říkala, že ne. Hladil jsem ji, uspokojil jsem se, pak jsme šli spát,“ přiblížil.
Nad ránem jej dívka podle něj požádala o odvoz ke kamarádce do nedalekého města, byla střízlivá, běžně komunikovala. Protože ale kamarádka nebyla doma, vrátili se k němu do bytu. Tam muž podle Bártkové dívku znovu svlékl donaha, líbal ji, dával si její ruku na penis a zasunul jí penis do vaginy. To ale obžalovaný u soudu popřel.
U soudu dnes vypovídala bývalá dlouholetá přítelkyně obžalovaného, která s ním žila deset let. Podle ní měli běžný sexuální život, ničeho neobvyklého si u něj nevšimla.
Soudní jednání bude pokračovat 4. května.