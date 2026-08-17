Ve Zlínském kraji se od ledna 2022 do března 2025 zapojilo do tohoto programu 1 076 lidí. U většiny byly výsledky vyšetření nakonec negativní. Rakovina plic je dlouhodobě nejčastější příčinou úmrtí na zhoubná nádorová onemocnění.
„První výsledky českého programu ukazují, že přibližně 80 procent nádorů zachycených screeningem je diagnostikováno již v prvním nebo druhém stadiu,“ zdůraznila přínosy preventivního programu lékařka Komplexního onkologického centra Baťovy nemocnice ve Zlíně Gabriela Procházka Raisová, která má na starosti pacienty s nádory plic.
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„V běžné populaci je přitom situace prakticky opačná – přibližně dvě třetiny přicházejí až s pokročilým onemocněním. Screening tak reálně mění prognózu pacientů a dává jim podstatně větší šanci na úplné vyléčení.“
Vyšetření jsou pro účastníky bezplatná a jsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Program je ale nastavený trochu jinak než například screening rakoviny prsu. Prevence rakoviny plic je určená dlouhodobým silným kuřákům, kteří musejí se zařazením do programu souhlasit.
Zlínský kraj má nižší výskyt rakoviny plic
S touto možností je osloví jejich praktický lékař. V případě souhlasu je pak pošle k pneumologovi, který udělá základní vyšetření plic a pošle je na vyšetření na CT. Díky tomu se dá karcinom plic zachytit v raném stadiu, často ještě předtím, než se projeví první symptomy.
Podle Raisové je počet diagnostikovaných pacientů s rakovinou plic v posledních letech stabilní.
„Přestože Zlínský kraj patří mezi regiony s nižším výskytem rakoviny plic v České republice, je zde toto onemocnění každoročně nově diagnostikováno přibližně u 260 pacientů,“ upozornila.
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„Pozorujeme také změnu ve složení pacientů – zatímco u mužů výskyt spíše klesá, u žen naopak narůstá. Přibližně 85 procent pacientů tvoří současní nebo bývalí kuřáci.“
Podstatné je, aby praktici své pacienty aktivně sami oslovovali a do screeningového programu je vybírali. Ve Zlínském kraji je ale zapojených jen 41,5 procenta praktických lékařů, což je nejnižší číslo v zemi.