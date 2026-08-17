Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Silným kuřákům vyšetří plíce. Včasný screening zvýší šanci na vyléčení rakoviny

Jana Fuksová
  15:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Během posledních dvaceti či více let vykouřili každý den minimálně jednu krabičku cigaret. Silní kuřáci ve věku 55 až 74 let, kteří se svého zlozvyku stále nedokázali zbavit, jsou nejvíce ohrožení rakovinou plic. V rámci screeningového programu si mohou nechat vyšetřit plíce a případně se začít léčit co možná nejdříve.

Ve Zlínském kraji se od ledna 2022 do března 2025 zapojilo do tohoto programu 1 076 lidí. U většiny byly výsledky vyšetření nakonec negativní. Rakovina plic je dlouhodobě nejčastější příčinou úmrtí na zhoubná nádorová onemocnění.

„První výsledky českého programu ukazují, že přibližně 80 procent nádorů zachycených screeningem je diagnostikováno již v prvním nebo druhém stadiu,“ zdůraznila přínosy preventivního programu lékařka Komplexního onkologického centra Baťovy nemocnice ve Zlíně Gabriela Procházka Raisová, která má na starosti pacienty s nádory plic.

Nikdy nekouřila, přesto dostala rakovinu plic. Lékaři varují před přehlíženými riziky

„V běžné populaci je přitom situace prakticky opačná – přibližně dvě třetiny přicházejí až s pokročilým onemocněním. Screening tak reálně mění prognózu pacientů a dává jim podstatně větší šanci na úplné vyléčení.“

Vyšetření jsou pro účastníky bezplatná a jsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Program je ale nastavený trochu jinak než například screening rakoviny prsu. Prevence rakoviny plic je určená dlouhodobým silným kuřákům, kteří musejí se zařazením do programu souhlasit.

Zlínský kraj má nižší výskyt rakoviny plic

S touto možností je osloví jejich praktický lékař. V případě souhlasu je pak pošle k pneumologovi, který udělá základní vyšetření plic a pošle je na vyšetření na CT. Díky tomu se dá karcinom plic zachytit v raném stadiu, často ještě předtím, než se projeví první symptomy.

Podle Raisové je počet diagnostikovaných pacientů s rakovinou plic v posledních letech stabilní.

„Přestože Zlínský kraj patří mezi regiony s nižším výskytem rakoviny plic v České republice, je zde toto onemocnění každoročně nově diagnostikováno přibližně u 260 pacientů,“ upozornila.

Včasný záchyt dává šanci. Stále víc kuřáků se bojí rakoviny plic a nechává se vyšetřit

„Pozorujeme také změnu ve složení pacientů – zatímco u mužů výskyt spíše klesá, u žen naopak narůstá. Přibližně 85 procent pacientů tvoří současní nebo bývalí kuřáci.“

Podstatné je, aby praktici své pacienty aktivně sami oslovovali a do screeningového programu je vybírali. Ve Zlínském kraji je ale zapojených jen 41,5 procenta praktických lékařů, což je nejnižší číslo v zemi.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

OBRAZEM: Bourání ve Zlíně pokračuje, hrozí zřícení další části torza 34. budovy

Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpna 2026)

Při odstraňování ohořelého torza 34. budovy ve Zlíně se o víkendu její část zřítila. Firma Cream, která ji vlastní, tak ušetřila několik dní postupných bouracích prací. Těžká technika se v pondělí...

Baťův Modrý expres. Nejdokonalejší vlak v republice předběhl Slovenskou strelu

Premium
Motorový vůz vyráběný firmou Baťa nazývaný Modrý express.

Že zlínský koncern vyráběl nejen boty, ale třeba i pneumatiky nebo letadla, je známo. Po desetiletí ale zůstal téměř zapomenutý fakt, že firma Baťa ve svých strojírnách zkonstruovala dokonce i vlak....

Demolici zlínského torza zastavil vetřelec. Muž pronikl až do čtvrtého patra

Demolice budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně pokračuje. (11....

Veškeré demoliční práce ve zlínském baťovském areálu se v pondělí odpoledne musely zastavit. Do likvidovaného torza 34. budovy totiž vnikl neznámý muž. Situaci přijela řešit také policie. Podle...

Plzeň - Zlín 3:2, domácí poprvé v sezoně zvítězili, ale žádný koncert nepředvedli

Sestřih zápasu
Plzeňský Christophe Kabongo a jeho úspěšná penalta proti Zlínu.

Vyhlásili útok na titul, ale po třech ligových kolech ještě nevyhráli. Až ve čtvrtém poprvé ukořistili plzeňští fotbalisté triumf. Doma zvítězili 3:2 nad Zlínem.

Při vážné dopravní nehodě u Otrokovic havarovala čtyři vozidla

Aktualizujeme
ilustrační snímek

K vážné hromadné dopravní nehodě vyjížděly v neděli odpoledne složky integrovaného záchranného systému. Havárie silnici I/55 mezi Tumačovem a Otrokovicemi na několik hodin uzavřela, provoz se obnovil...

Silným kuřákům vyšetří plíce. Včasný screening zvýší šanci na vyléčení rakoviny

ilustrační snímek

Během posledních dvaceti či více let vykouřili každý den minimálně jednu krabičku cigaret. Silní kuřáci ve věku 55 až 74 let, kteří se svého zlozvyku stále nedokázali zbavit, jsou nejvíce ohrožení...

17. srpna 2026  15:45

Sportovci už se těší na novou halu, Kroměříž získala stavební povolení

Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...

Kroměříž získala stavební povolení na stavbu nové sportovní haly. Rozhodnutí stavebního úřadu zatím není pravomocné, přesto radnice věří, že po více než dvou letech od podání žádosti se může příprava...

17. srpna 2026  12:02

Klimatizace ve zlínské MHD? Zapíná se, až když teplota uvnitř dosáhne 26 stupňů

Nové trolejbusy ve Zlíně. (srpen 2026)

Cestování městskou hromadnou dopravou ve Zlíně a Otrokovicích je během současných veder výrazně příjemnější než v minulosti. Loni v létě mělo klimatizaci „jen“ 25 trolejbusů a 28 autobusů, nyní je...

17. srpna 2026  7:05

Při vážné dopravní nehodě u Otrokovic havarovala čtyři vozidla

Aktualizujeme
ilustrační snímek

K vážné hromadné dopravní nehodě vyjížděly v neděli odpoledne složky integrovaného záchranného systému. Havárie silnici I/55 mezi Tumačovem a Otrokovicemi na několik hodin uzavřela, provoz se obnovil...

16. srpna 2026  16:45,  aktualizováno  20:47

Barum Rally 2026: program, mapa RZ, trasa a výsledky

Rallye Český Krumlov 2025. V akci posádka vozu Škoda Fabia RS Rally2 Jan...

Barum Rally Zlín je nejznámější českým závodem, na programu je už 55. ročník. Jede se od 14. do 16. srpna 2026 a kromě českých jezdců uvidíme i zahraniční hvězdy. Podívejte se na program, trasu a...

16. srpna 2026  17:21

Spousta lidí mě odepsala. Vorlický se vrátil ve velkém stylu, nadchl trenéry i fanoušky

Lukáš Vorlický si v zápase se Sigmou Olomouc odbyl premiéru v dresu Slovácka....

Za necelých dvacet minut na hřišti zvládl v ofenzivě více než všichni jeho spoluhráči za celé utkání proti fotbalistům Olomouce. A to v týdnu před svým debutem za Slovácko absolvoval po opichu...

16. srpna 2026  11:28

Arcibiskupství oslaví 250 let od povýšení. Chystá poutě, setkání i koncerty

Národní pouť, Dny lidí dobré vůle, Slavnostní poutní mše svatá, Velehrad 2025....

Koncerty v arcibiskupském paláci či v olomoucké katedrále svatého Václava, setkáním ministrantů z celé Moravy na Velehradě, ale i poutěmi či výsadbou stromů oslaví příští rok olomoucké arcibiskupství...

16. srpna 2026  9:11

Plzeň - Zlín 3:2, domácí poprvé v sezoně zvítězili, ale žádný koncert nepředvedli

Sestřih zápasu
Plzeňský Christophe Kabongo a jeho úspěšná penalta proti Zlínu.

Vyhlásili útok na titul, ale po třech ligových kolech ještě nevyhráli. Až ve čtvrtém poprvé ukořistili plzeňští fotbalisté triumf. Doma zvítězili 3:2 nad Zlínem.

15. srpna 2026  19:06,  aktualizováno  22:15

Březík ovládl první etapu Barum rallye, Kopeckému vzal šance na úspěch defekt

Adam Březík na trati zlínské Barum Czech Rally.

Adam Březík vyhrál první etapu Barum Czech rallye Zlín a míří za největším úspěchem v kariéře. Jezdec vozu Škoda Fabia RS Rally2 má v čele náskok jen necelých deseti sekund na druhého Poláka Miku...

15. srpna 2026  20:23

Kopecký letos Barum rally nevyhraje. Za rok se do Zlína (asi) vrátí

Jan Kopecký se svým vozem na trati Barum Czech Rally.

Úplně na špici nebyl, přesto se s minimální ztrátou držel nejlepších. A ve chvíli, kdy chtěl zaútočit, přišel nečekaný a nešťastný konec. Dvanáctinásobný vítěz automobilové soutěže Barum Czech Rally...

15. srpna 2026  20:12

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Slovácko - Olomouc 1:2, trápení domácích pokračuje, Sigmu nakopl gól před pauzou

Sestřih zápasu
Olomoučtí fotbalisté slaví gól na hřišti Slovácka.

Fotbalisté Slovácka se v prvních třech kolech trápili fotbalově i disciplinárně, navíc ani v tom čtvrtém nezazářili. Tentokrát nestačili na Olomouc, které podlehli 1:2. O tříbodový zisk Hanáků se...

15. srpna 2026  16:39,  aktualizováno  19:12

Ratiboř vyrobí víc energie, než sama spotřebuje. Teď je ve finále soutěže

Obec Ratiboř na Vsetínsku je soběstačná díky výrobě vlastní energie. (srpen...

Valašská obec s 1 800 obyvateli vyrábí vlastní energii, využívá odpadní teplo i dešťovou vodu, buduje tůně a hospodaří se stomilionovým rozpočtem. Teď bojuje o vítězství v soutěži E.ON Energy Globe...

15. srpna 2026  8:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×