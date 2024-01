O čem se hlasuje? Zlín i hejtmanství drží před veřejností materiály v tajnosti

V programovém prohlášení slíbili maximální otevřenost. V krajské i městské koalici navíc sedí zástupci Pirátů, tedy strany, která považuje transparentnost za obzvlášť důležitou.

Zlínský kraj a magistrát v tom přesto mají mezery. Před veřejným jednáním zastupitelstva ani po něm totiž nezveřejňují podkladové materiály k jednotlivým bodům. Nelze tak vyčíst, o čem, proč a za jakých podmínek zvolení politici rozhodují. Přitom některá srovnatelně velká města a některé kraje takové informace dávají ven.

„Dobrá informovanost obyvatel je vždy výhoda. Je škoda, že kraj některé materiály nezveřejňuje,“ poznamenala opoziční krajská zastupitelka Eliška Olšáková (STAN).

„Uvítal bych to. Je to způsob, jak vtáhnout občany do řešení problémů, které město trápí. Aby se s nimi mohli identifikovat a říct si, že třeba s názorem zastupitelů souhlasí nebo nesouhlasí, ale chápou, proč se takto rozhodli,“ souhlasí opoziční zlínský zastupitel Jaroslav Juráš (Zlín 21). „Ale mám trochu obavu, že takové veřejné diskuse se městská rada trochu bojí,“ dodal.

Krajští zastupitelé na posledním zasedání řešili mimo jiné dotace pro organizace spojené s cestovním ruchem, rozvoj cykloturistiky nebo peníze pro sportovní kluby. Jenže informace k tomu nešlo nikde dohledat. Kraj totiž na webu dopředu zveřejňuje pouze pozvánku na zasedání s programem. Stejně to dělá i Zlín.

Nikdo o to neměl zájem, říká primátor

V obou případech lze zasedání zastupitelů sledovat online, případně si delší dobu počkat na zveřejnění záznamu. Po několika dnech také město i hejtmanství zveřejňují výpis unesení. Z něj je patrné, o čem zastupitelé rozhodli. Ale bližší zdůvodnění, příloha nebo upřesňující informace ani tady k dispozici nejsou. A voliči se tak nedozvědí, podle jakého klíče zastupitelé rozhodují.

„Už jsme se o tom nedávno bavili, ale v minulosti to kraj nedělal, tak musíme nejdříve zmapovat, co by to obnášelo. Úřad to už dostal za úkol,“ reagoval hejtman Radim Holiš (ANO). „Řada údajů v materiálech by se musela anonymizovat kvůli GDPR a to by v současné době musel někdo dělat fyzicky, což není možné. Problém s odtajněním ale rozhodně nemáme,“ dodal.

Ve Zlíně naopak zřejmě materiály k zastupitelstvu nebudou dostupné ani v budoucnu. „Neuvažovali jsme nad tím a nikdo se na to nikdy neptal nebo neprojevil zájem. V těch materiálech jsou osobní údaje a někdy i citlivé informace, takže z tohoto důvodu ani jejich zveřejňování neplánujeme,“ konstatoval primátor Jiří Korec (ANO).

Kraj i město mají shodně na webu záložky Transparentní kraj, respektive Otevřená radnice. Lidé si tam mohou prohlédnout mapu dotací, historii hospodaření úřadu i jeho organizací, uzavírané smlouvy nebo rozpočet.

„Prosadil jsem už zveřejňování dotací, hospodaření nebo smluv. Ale je dobré, aby lidé měli také povědomí, o čem jednají zastupitelé. Nebude nic proti ničemu, když to budeme zveřejňovat,“ sdělil krajský radní Jiří Jaroš (Piráti), který má digitalizaci na starosti.

Vzniká prostor pro spekulace, míní opozice

„Nevidím důvod, proč by materiály neměly být k dispozici. Nezveřejňování naopak může dát prostor pro spekulace nebo zpochybňování,“ domnívá se krajský opoziční zastupitel Michal Dvouletý (Soukromníci). „Jako zastupitel dostávám s předstihem všechno, co ke schvalování potřebuji. To by měla vidět i veřejnost, samozřejmě kromě citlivých údajů nebo těch, které zakazuje zákon,“ dodal.

Tato praxe je v Česku i jinde v regionu běžná. Třeba valašskomeziříčská radnice má na webu u každého bodu jednání důvodovou zprávu. Když rozhodovali zastupitelé o novém urgentním příjmu v nemocnici, dopředu si obyvatelé přečetli, jaké budou náklady, že je uhradí provozovatel nebo proč tuto stavbu špitál potřebuje.

„Máme to historicky dané a zveřejňujeme také zvukový záznam z jednání. Jsme také jedni z mála, kdo zveřejňuje jednou za čtvrtletí všechny faktury,“ poukázal starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO), který je také krajským zastupitelem.

„Transparentnost považujeme za důležitou. Ani jsem si neuvědomil, že kraj materiály nezveřejňuje. Je to na diskusi, nevidím důvod, proč takové podrobnější informace nedávat ven,“ sdělil.

Politici předejdou pomluvám

Od roku 2015 dává k dispozici materiály k zastupitelstvu předem také radnice v Uherském Hradišti. Tamější radní a jeden z tehdejších iniciátorů tohoto kroku Jan Zapletal (Nestraníci pro Hradiště) si to i po letech pochvaluje.

„Eliminujeme tím pomluvy typu, že někdo z města rozhodl o přidělení peněz nějakému sportovnímu klubu proto, že ho má rád. Lidé se tímto způsobem sami dozvědí, že přidělování má daná pravidla, mohou si to srovnat. Zamezí to i spekulacím na sociálních sítích,“ upozornil Zapletal.

Stejně postupují krajská města Olomouc a Pardubice a také jiné samosprávy. Například Plzeňský kraj zveřejňuje kompletní program jednání včetně návrhů usnesení k jednotlivým bodům už od roku 2013. A součástí návrhu je také důvodová zpráva.

Stejně to funguje v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině. „Děláme to takto snad už dvacet let. Nikdy tento postup nebyl zpochybněný. Všichni vidíme, že je to přínosné, a nemusíme nic vysvětlovat, stačí odkázat na zveřejněný materiál. Usnadňuje nám to komunikaci,“ podotkla mluvčí Vysočiny Jitka Svatošová.