Zlín chce rozdělit centrum a jako v okrajových částech zřídit komise

Když radnice minulý rok rozjela projekt Tvoříme Zlín, přihlásilo se do něho několik desítek lidí s nápady na proměnu centra města. Na uskutečnění vybraných akcí půjde pět milionů korun z městského rozpočtu (více čtěte v článku Lidé chtějí relaxační zónu u divadla nebo pítko).

„Tento projekt nám ukázal, že lidé jsou ochotní zapojovat se do utváření Zlína. Chceme, aby se na tom podíleli dál,“ uvedl primátor Jiří Korec (ANO).

Jednou z cest, jak toho chce vedení magistrátu dosáhnout, je zřízení místních částí v centrálním Zlíně. Mohly by vzniknout v jednotlivých čtvrtích, například na Jižních Svazích, v Podhoří, Podvesné, Zálešné či Lesní čtvrti.

„Prvním krokem musí být rozdělení vnitřního Zlína na jednotlivé části. V jedné z nich bychom chtěli během tohoto volebního období zřídit komisi, abychom si vyzkoušeli životaschopnost záměru,“ sdělil radní za ODS Miroslav Chalánek.

Kdy a jak město definitivně rozhodne, není zatím jasné

Komise dnes fungují třeba v Kostelci, Štípě, Jaroslavicích či Malenovicích. Radnice mezi ně každý rok rozdělí 25 milionů korun. A právě tyto výbory mohou vymýšlet, jak by se mělo s těmito penězi naložit. Pokud jsou jejich návrhy smysluplné a realizovatelné, městská rada se je pak snaží akceptovat.

„Zástupci v komisích mají reálnou možnost ovlivnit řadu věcí, rada na to slyší. Chceme zvážit, jestli to v upravené formě nerozšířit do centra, aby zdejší občané mohli nějakým způsobem ovlivňovat investice,“ podotkl náměstek primátora za STAN Bedřich Landsfeld.

Rada zatím nemá jasno v tom, kolik komisí ve vnitřních částech by mohlo být či kolik peněz by jim poskytla. Jisté není ani to, že vůbec vzniknou. Jednou z možností může být, že se rozšíří úřadovny v jednotlivých čtvrtích.

„Musíme si ještě říct, co přesně má být cílem vnitřních komisí. Jestli přínos informací od občanů na radnici, nebo jejich větší zapojení do rozhodovacích procesů,“ poznamenal Korec.

Komise fungují od roku 2008

Zlínská opozice podobný záměr spíše vítá. „Komise místních částí nejsou mimo zájem radnice. Když budou fungovat i ve středu Zlína, bude to v pořádku,“ uvedl Ivo Mitáček z uskupení Rozhýbejme Zlín, který byl několik let v komisi místní části Kostelec.

„Opravovaly se tam silnice či chodníky. Lidé, kteří žijí v dané lokalitě, znají zdejší potřeby lépe. Měli by mít právo se k tomu vyjadřovat,“ je přesvědčený Mitáček.

„Jen nevím, jestli je to smysluplné a zda je společenská poptávka po další decentralizaci,“ řekl zastupitel z hnutí Zlín 21 Jaroslav Juráš.

Kdy přesně bude o vzniku komisí ve vnitřních částech města jasno, zatím není jisté. Radní se shodují, že to nechtějí uspěchat.

„Během roku bychom chtěli mít jasno v tom, jaké řešení navrhneme,“ naznačil Landsfeld.

Ve Zlíně nyní funguje třicet kanceláří místních částí. Radniční odbor kanceláře primátora svolává pracovníky těchto kanceláří na pravidelné konzultační schůzky. Loni se například i na popud komisí opravila křižovatka v Lázeňské ulici v Kostelci, v Malenovicích se zregenerovala další část sídliště a na Mladcové upravila křižovatka.

„Během několika let se podařilo nastavit fungující systém spolupráce a komunikace mezi magistrátem a občany jednotlivých lokalit města. Průběžně se o něho zajímají i jiná města,“ podotkl mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Komise místních částí zavedla někdejší koalice ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Chtěla zabránit dalšímu drolení Zlína poté, co se od krajského města v roce 2008 oddělily Želechovice. S klesajícím počtem obyvatel totiž město přichází o peníze z přerozdělených daní.