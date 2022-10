Ve Zlíně utvoří koalici ANO, ODS, lidovci a Piráti. Primátorem zůstane Korec

ANO bylo s ODS, lidovci a Piráty v koalici i v posledních čtyřech letech, členem koalice byli také Starostové a nezávislí (STAN). Po volbách se ANO s trojblokem dohodlo na vytvoření základu nové koalice a na tom, že s dalšími subjekty budou o případném rozšíření koalice jednat společně.

Podle Korce se jednalo i o tom, zda STAN do koalice zapojit. Zástupce trojbloku a lídr ODS Tomáš Goláň však již dříve uvedl, že k tomu není důvod a není reálné, že by s nimi šli STAN do koalice.

ANO získalo ve Zlíně 14 mandátů, což je o pět více než před čtyřmi lety. Výrazně posílila také ODS, má sedm mandátů, v minulých volbách získala tři. Lidovci s podporou TOP 09 a Piráti mají po třech mandátech. Hnutí Zlín 21, které bylo ve volbách druhé, získalo sedm křesel, čtyři mandáty má SPD, STAN tři.