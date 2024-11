Koalice je v poločase. Velké plány zůstávají na papíře, Zlínu scházejí finance

1 Daň z nemovitosti uškodila lidem i koalici

Vedení města by asi bylo nejraději, kdyby se toto téma vůbec neřešilo. Jenže když loni razantně navýšilo daň z nemovitosti, která se patnáct let neměnila, udělal poté totéž i stát. V průměru se daň zvedla čtyřnásobně, v některých okrajových částech Zlína dokonce až o 700 procent. V centru města je vůbec nejvyšší v Česku.

A obyvatelé města se naštvali. Konala se demonstrace na náměstí Míru, vznikla protestní petice s několika tisíci podpisy a opozice navrhovala snížení daně. Koalice tak nakonec učinila a daň (nadvakrát) snížila, jenže pozitivní body jí to nepřineslo. U spousty lidí nakonec zbyla jen hořká pachuť.

Korec: Zvýšení daně bylo správným krokem, bohužel ji ale následně neúměrně zvýšil stát. Proto jsme následně daň snížili až o třetinu. Kdybychom ji zvýšili již v minulém volebním období, jak jsme to i řešili, byla by to vhodnější doba.

Vančura: Koalice měla daň zvýšit méně. Mohla si tak odpustit následující trápení občanů i sebe sama. Naše doporučení bylo zvýšení daně na úroveň, na kterou ji nakonec město před krajskými volbami snížilo.

2 Trestní oznámení jako vyústění sporů

Právě kvůli dani z nemovitosti se vyhrotily vztahy mezi primátorem Korcem a opozičním zastupitelem Pavlem Sekulou (zvolený za SPD). Ten proti zvýšení opakovaně vystupoval, navrhoval její snížení, uspořádal petici i demonstraci. Vytiskl letáky, kde Korce obvinil, že lidi podvedl.

Primátor na něj v reakci podal trestní oznámení, které policie odložila. Sekula byl také odvolán z dozorčí rady Vodovodů a kanalizací Zlín. Právě výše ceny vody ve Zlíně byla jeho letitým tématem a díky němu se stal známým.

V minulých letech přitom komunikace mezi koalicí a opozicí fungovala většinou normálně. O to výrazněji aktuální vyostření vzájemných vztahů působí. Sekulu rovněž stále prověřuje policie kvůli jeho působení ve vedení Bytového družstva Podlesí.

Korec: Zastupitel Sekula je skrze svoje aféry nedůvěryhodnou osobou pro většinu zastupitelů. Předpokládal jsem, že trestní oznámení bude odloženo, ale chtěl jsem mu i kvůli ostatním vyslat jasný signál, že jeho kroky jsou již za hranou.

Vančura: Pan Sekula dostal od radnice pořádně ‚nabito‘ právě tou daní a podle svého naturelu toho využil.

3 Velké projekty jsou stále jen na papíře

Ať už Zlín vede jakýkoliv primátor a kterákoliv strana či hnutí, v posledních mnoha letech slýchá kritiku, že se nepouští do velkých a ambiciózních projektů, které by město posunuly dopředu.

Na velkorysou proměnu zimního stadionu radnice nedostala dotaci a sama nenašla dost peněz. Projekt na přestavbu Velkého kina i náměstí Míru se stále připravuje, přičemž do konce volebního období by se jedna z těchto akcí mohla začít stavět. Ale i tady bude třeba dotace.

Radnice akutně potřebuje externí zdroje a Korec varuje, že pokud se ve prospěch Zlína nezmění rozpočtové určení daní, udělá se jenom jeden velký projekt, což bude na delší dobu vše. Město na víc akcí nebude mít. Plánuje ale o poznání menší investice: příští rok by mohla začít demolice a výstavba nové budovy číslo 10 vedle radnice, o rok později pak proměna sadu Svobody.

Korec: Připravit velký projekt trvá roky a následuje dlouhý povolovací proces. Zimní stadion má stavební povolení. Velké kino a náměstí Míru má být nachystáno v roce 2025. Vzhledem k omezeným financím chceme zahájit alespoň Velké kino.

Vančura: V období 2018 až 2022 nám koalice, bohužel ale jen v prezentacích, stavěla vzdušné zámky a tvrdila, že finanční prostředky nejsou problém. Současná koalice je už opatrná a říká, že peníze nejsou. Přitom jsou to stejné strany a stejná pokladna.

4 Modré zóny přinesou revoluci v parkování

Mluvilo se o tom už několik let, ale až nyní na podzim magistrát poprvé představil velký plán na změnu parkování. Hlavní cíl? Odlišit krátkodobé parkování od odstavování aut. V rámci zřízení modrých zón hodlá Zlín zvýhodnit obyvatele, kteří u svého domu nebo sídla firmy budou mít místo zdarma. Platit by měli až za druhé a třetí auto.

Peníze vytáhnou z kapsy i lidé odjinud. Jen pro ilustraci: na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy má být zpoplatněno noční parkování od 17 do 6 hodin pro řidiče, kteří nejsou místní. Obyvatelé Zlína tak budou mít větší šanci zaparkovat po návratu z práce. Víc informací o modrých zónách zveřejní radnice příští rok.

Korec: Modré zóny zavedlo už více měst nejen u nás a problému s parkováním to zpravidla pomůže. Bohužel ale naše legislativa je jiná než třeba na Slovensku, kde lze modrými zónami tento problém vyřešit mnohem výrazněji.

Vančura: Parkování potřebujeme řešit zvýšením kapacit, ne počtem pokut. To se týká především centra, kde vedení radnice nepřišlo se smysluplným návrhem za šest let, co jsme u toho. Spojovat parkování s vysněným tunelem nebo opravou náměstí je nad naše finanční i časové možnosti, problém je v reálném plánování.

5 Doprava jako věčný problém

Pokud má Zlín chronický problém, je to doprava a věčně ucpaný střed města, kdy není moc možností, kudy ho objet. Výrazněji s tím nepohnulo žádné vedení radnice.

Současná koalice pokračuje v přípravě Pravobřežní komunikace, což je rozšíření cesty podél Dřevnice z Prštného na křižovatku pod Jižními Svahy. Právě to je už nyní možností, jak se vyhnout centru. V plánu je už roky obchvat Zálešné, jenž splní podobný účel. S výstavbami se může začít v příštím volebním období.

Vedení města má i studii na tunel pod středem Zlína, ale jde o to, jestli s ohledem na jeho vysoké náklady nezůstane jenom na papíře. Radnice se snaží dělat jiné investice, opravila křižovatku ulic Mostní a Březnická a dodělala nové napojení průmyslové zóny v Přílukách.

Příští rok chce začít měnit Havlíčkovo nábřeží u nemocnice a instalovat chytrý systém řízení křižovatek. Největší úlevu ale může městu nakonec přinést dálnice D49, kterou staví stát z Hulína do Fryštáku a bude pokračovat až ke státní hranici.

Korec: Pokud se změní rozpočtové určení daní a město Zlín tak bude mít výrazně vyšší příjem, bude možné problémy nejen s dopravou řešit radikálněji. Bez těchto větších financí lze dělat opravy a podporovat alternativní způsoby dopravy.

Vančura: Priority radnice jsou jiné a voliči koalice, tedy většina lidí, je s dopravou ve Zlíně evidentně spokojena, jinak by ji nevolili. Pořádné plánování nám ve Zlíně chybí už dlouho a nevím, proč se mu vyhýbáme.