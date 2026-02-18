Zlín má o tisíc obyvatel více díky kampani. Nabídne jim levnější zážitky

Milan Libiger
  8:58
Ve Zlíně se ke konci minulého roku nově přihlásilo k trvalému pobytu 1 024 lidí. Jde z velké části o výsledek kampaně Už su Zlíňák, která běžela od 7. října do prosince. Každý, kdo si v tomto termínu zapsal trvalé bydliště ve Zlíně, dostane od radnice 10 tisíc korun. Jen pro srovnání: v roce 2024, kdy kampaň neběžela, se ve stejném období přihlásilo jenom 191 lidí.
Kampaň města Zlína přilákala 1024 nových obyvatel. (únor 2026)

Kampaň města Zlína přilákala 1024 nových obyvatel. (únor 2026) | foto: Město Zlín

Vstupní brána do Zoo Zlín (říjen 2023)
Luhačovice zavedly Kartu občana, na základě které mají lidé s trvalým bydlištěm...
„Řada obyvatel ve Zlíně dlouhodobě bydlí, využívá městské služby, infrastrukturu i veřejný prostor, ale formálně měli trvalý pobyt jinde,“ nastínil primátor Jiří Korec. „Cílem kampaně nebylo nikoho nutit, ale férově motivovat k tomu, aby svůj skutečný vztah k městu stvrdili i administrativně. Výsledky jasně ukazují, že zvolený přístup fungoval.“

Město se snaží navýšit počet obyvatel, protože za každého od státu dostane zhruba 21 tisíc korun při rozdělování daní. Takto získané peníze chce vložit do oblastí, které zlepšují kvalitu života, od školství přes dopravu po veřejný prostor.

Výhodnější vstup na koupaliště

Zlín měl podle údajů ministerstva vnitra na začátku letošního roku 72 421 obyvatel. Wikipedie zmiňuje číslo 74 684. Každopádně v 90. letech minulého století to bylo přes 80 tisíc. Pak čísla klesala.

Pojď bydlet do Zlína, dostaneš 10 tisíc, láká krajské město nové obyvatele

Proto se vedení radnice snaží také udržet ve městě ty, kteří v něm už žijí. Pro ně hodlá zavést slevy při vstupu do městských institucí: zoologické zahrady, divadla, koupališť, krytých lázní a možná také ve filharmonii, kde se ale musí dohodnout s krajem, který je jejím spoluzřizovatelem. Slevy by se týkaly také akcí v rámci projektu Živý Zlín. Obyvatelům města bude stačit předložit občanský průkaz u pokladny.

Nájezd slev by měl být postupný s tím, že do tří let by dosáhly alespoň deseti procent. Začít mají v první polovině letošního roku.

„Začínáme s institucemi, které jsou navštěvované a mohou být pro občany zajímavé. Uvidíme, jaké budou další,“ nastínil Korec.

Luhačovice nabídly levnější parkování

Trochu jiný přístup zvolili například v Luhačovicích, kde mají od roku 2023 kartičku občana, protože lidem se nechtělo předkládat občanské průkazy. Její platnost stále rozšiřují. Zatím si ji pořídilo asi tisíc, tedy pětina obyvatel.

Mají mimo jiné zvýhodněnou taxu za celoroční parkování v centru. Mohou využívat slevy při vstupu na kulturní akce, do sportovních areálů nebo i v restauracích. K akci se totiž přidávají také soukromníci z gastrooboru.

Zlín si chce udržet obyvatele slevami do lázní, na koupaliště nebo do zoo

„Jsou určité věci, na které to nelze vztáhnout, třeba na svoz odpadu. Ale pokud jde o parkování nebo úlevy při vstupech na kulturu či sport, tam to možné je,“ popsal starosta Luhačovic Marian Ležák.

Zlín chce jít zatím cestou občanského průkazu. „Když zjistíme, že občané chtějí raději slevovou kartu, kterou si budou muset vyřídit a také asi zaplatit, tak můžeme jít touto cestou. Teď je hlavní slevy zavést, abychom zjistili, jak moc budou využívané,“ uvedl Korec.

Město řeší také možnost online nákupů se slevou, které zatím kvůli technické náročnosti nejsou možné.

