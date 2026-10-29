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Nové kamery odhalily desítky přestupků, řidiči začali jezdit pomaleji

Milan Libiger
  9:15

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Ve Zlíně se bude rychlost vozidel měřit na více místech. Dnes jsou kamery na třídě Tomáše Bati v místě Podhoří a na Dílech a také na Jižních Svazích. (červenec 2024) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Řidiči ve Zlíně jsou stále bedlivěji sledováni kamerami. Loni se objevily na pěti místech převážně v centru města. Letos v září na dalších dvou, konkrétně ve Štefánikově ulici a na průjezdu Mladcovou.

V půlce listopadu se začne měřit v Kostelci a Štípě a ještě do konce roku v Klečůvce. Pak by mohly přijít na řadu Jaroslavice.

Ve Štefánikově ulici, kde začíná měřený úsek u Kudlovské přehrady a končí před křižovatkou nad dopravním podnikem, bylo od zahájení provozu v půlce září do konce měsíce ve směru od centra 174 přestupků. V opačném směru 82.

Nohu z plynu. Strážníci začnou ve Zlíně měřit rychlost na dvou nových místech

„Vypovídá to o tom, že se tam opravdu jezdí rychle. Má to standardní, lehce klesající tendenci,“ zmínil ředitel městské policie Milan Kladníček. „Zhruba tři sta přestupků za měsíc je přibližně stejný počet jako v Sokolské ulici, kde jich bývá na výjezdu z města 200 až 250.“

Během října začaly ve Štefánikově ulici čísla klesat. To je obvyklý jev, když řidiči zjistí, že za rychlou jízdu musejí platit stovky korun na pokutách. Kamery jich zachytily ve směru od centra kolem 70, v opačném přibližně polovinu.

„Hlavní je, aby tam nebyly přestupky ve vysokých absolutních rychlostech,“ upozornil Kladníček. „Řidiči tam jezdívali rychlostí 75 i 80 kilometrů za hodinu. Teď je to kolem šedesáti, což byl náš cíl.“

Ve Štípě bude kamer hned několik

Na průjezdu Mladcovou bylo za poslední dva týdny v září 30 přestupků ve směru na Rackovou a 22 v opačném. Během října to byla zatím zhruba polovina. „Očekávali jsme, že tady budou čísla nižší,“ poznamenal Kladníček.

Kvůli opravě cesty ve Štípě se instalace měřicího zařízení v této oblasti zdržela. Radary by měly začít fungovat v polovině listopadu. „Jde o unikátní řešení, jsou tam celkem čtyři samostatně měřené úseky,“ nastínil šéf strážníků.

Úsek začne u vjezdu do Kostelce poblíž restaurace U Staňků. Jedna část bude pokračovat po Zlínské ulici doleva až téměř k zoologické zahradě Lešná.

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Další bude směřovat rovně po Kostelecké a pak kolem kostela po Lešenské ulici a končit také nedaleko zoo. Tyto cesty jsou frekventované hlavně v letní sezoně.

Třetí větev povede z Kostelecké ulice rovně po Nové cestě ke křižovatce, z níž se odbočuje do Hvozdné. Poslední odtud směrem na Velíkovou.

„Všechna vybraná místa mají společné to, že tamní obyvatelé požadují dlouhodobá měření, aby se tam zklidnila dopravní situace,“ vysvětlil Kladníček.

Zbývají ještě Jaroslavice

Kamery by se mohly objevit i v Zámecké ulici, která vede od Lešné směrem na Hvozdnou. Poté, co se otevřela dálnice do Fryštáku, ji využívá více řidičů.

I příprava měření na průjezdu Klečůvkou se zdržela, a to kvůli technickým obtížím. V provozu má být do konce roku.

Výhledově by se podle Kladníčka mohlo měřit také v Jaroslavicích, kde řidiči na cestě v prudkém svahu překračují rychlost, pokud jim to klimatické podmínky dovolí.

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