Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zlín zpřísnil parkování dodávek na svém největším sídlišti. Zákaz budí vášně

Milan Libiger
  15:50
Zlínská radnice na největším městském sídlišti Jižní Svahy zpřísňuje parkování pro dodávky, které jsou delší než pět metrů. Už dříve toto opatření zavedla na několika ulicích, teď ho až na výjimky rozšiřuje na celé sídliště, kde žije přibližně 25 tisíc lidí. Platit začalo od pondělí 4. května.
Dům na Jižních Svazích ve Zlíně

Dům na Jižních Svazích ve Zlíně | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně mají obyvatelé problémy s parkováním. (květen...
Parkování na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. (květen 2024)
Parkování na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. (květen 2024)
Parkování na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. (květen 2024)
7 fotografií

„Omezení stání dodávek a dalších velkých vozidel na celých Jižních Svazích bylo jedním z mých předvolebních závazků. Jasně jsem slíbil, že rezidenti nebudou muset bojovat s vozy, které zde svou délkou zabírají více parkovacích míst nebo znemožňují hladký výjezd,“ zmínil náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.

„Připomínám také, že karavany a speciální vozy by měli majitelé zaparkovat na soukromé nebo pronajaté pozemky, nikoli na veřejná parkovací stání, kde tato místa dlouhodobě blokují,“ říká Čížek.

Parkovací věže ve Zlíně narazily, lidé je na Jižních Svazích nechtějí

Dodávky budou moci od května parkovat pouze na parkovišti, které vzniklo na místě po betonovém obchodním torzu. A na části parkoviště pod prvním segmentem. Součástí změn je také to, že karavany a obytné přívěsy už nebudou moci stát u ulice Okružní, poblíž bývalého torza.

„Město zároveň připomíná, že v uplynulých letech vznikly na Jižních Svazích desítky nových parkovacích ploch, což výrazně pomohlo zvýšit dostupnost parkování pro rezidenty,“ poznamenal mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Zákaz vyvolal názorový střet

Podle Melzera mají nová opatření tento trend podpořit a zamezit divokému parkování, na které obyvatelé Jižních Svahů radnici opakovaně upozorňovali. Sídliště ale nadále trpí akutním nedostatkem míst, zejména některé jeho ulice, kde není možné ve večerních hodinách zaparkovat.

„Nechcete to udělat v celém Zlíně? Na Podhoří je to s dodávkami taky docela peklo,“ napsal na sociální sítě Radek Baďura. Další lidé navrhovali například Malenovice.

Zlín vybírá více pokut za parkování. Nepoctivce odhalí auto s kamerami

„V naprostém pořádku. Lidé si nakoupí věci, které používají sezónně a nemají je kde parkovat, tak je nechají 330 dnů na sídlišti,“ pochválil radnici Milan Solař.

„To není řešení, samé zákazy. Ta auta někde musejí parkovat,“ zmínil Zdeněk Sigmund. „Takže když ke mně přijede dělník v dodávce nad pět metrů, tak může vyložit vercajk, materiál a pak jet zaparkovat někde dva kilometry daleko a zpátky dojet trolejbusem?“ poznamenal Jiří Barbl.

Problémy s dopravou ve Zlíně se vyřeší, když tam lidé nezaparkují, říká expert

Lidé si také nebyli jistí tím, jestli nebudou moci na sídlišti parkovat s delšími osobními či dodávkovými vozy, ovšem určenými pro přepravu lidí. Těch se omezení netýká.

„Neřeší se, jestli je vozidlo firemní, nebo osobní, ale jestli je delší než pět metrů, a je, či není určeno k přepravě osob,“ odpovídala radnice.

„Pokud se dodávka vejde do jednoho parkovacího stání, mělo by to být v pořádku. Hlavní cíl je vymístit auta, co blokují dvě místa,“ znělo další vysvětlení magistrátu. Omezení pro velká vozidla se nevztahují na krátkodobé stání, například při stěhování.

Obyvatelé z okolí zlínských lázní s peticí proti stavbě parkoviště neuspěli

Město plánuje také změnu na parkovišti v Přílukách, kde bude platit zákaz pro všechna jiná vozidla, než jsou osobní auta. Parkoviště vzniklo s přispěním dotace, která má v podmínkách plnění tohoto zákazu.

Větší dopravu omezují také jiná města ve Zlínském kraji. Zákazy stání pro ně platí v částech Vsetína či Otrokovic. V Kroměříži a Uherském Hradišti zase omezují auta podle jejich váhy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stěžují si, že „to“ nemají kde dělat. Psycholožka popisuje sexualitu seniorů

Premium
Fotografka Miloslava Dočkalová (březen 2026)

Absolventka zlínské Univerzity Tomáše Bati Miloslava Dočkalová zmapovala, jak silnou roli hraje intimita a sexualita v životě lidí v domovech pro seniory. Tedy oblast, která je dlouhodobě opomíjená a...

„Iron Maiden už nepřijedou.“ Zlínský zimák je přežitý, shodují se promotéři

Sdružení Aréna Zlín uspořádalo veřejnou diskusi v Baťově institutu. Jejím...

Ve Zlíně kdysi hrály světové kapely jako Iron Maiden, Deep Purple i Jethro Tull, dnes se však velké koncerty městu vyhýbají. Organizátoři tvrdí, že současný stadion už nesplňuje nároky. Na stavbu...

Požár lesa v Hostýnských vrších. Zasaženou plochu zkontrolují termokamery

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko...

Celou noc z neděle na pondělí bojovalo na třicet hasičských jednotek s požárem, který zachvátil lesní porost v Hostýnských vrších u obce Rusava na Kroměřížsku. Jeho šíření v těžce přístupném terénu...

Norsko je tak úchvatné, že jsem často v úžasu křičel do helmy, říká Školník na tripu

Premium
V rámci programu festivalu Neznámá Země plánuje ujet motonomád Milan Caha alias...

Zlínský školník Milan Caha má za sebou roky strávené pod hladinou oceánu i tisíce kilometrů na silnicích. Ještě před pár dny odemykal dveře základní školy v Dřevnické ulici a staral se o chod budovy....

Říkal, že je doktor a pomůže nám, líčili svědkové v případu zneužití opilé nezletilé

Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...

Za lékaře se podle svědků vydával sedmačtyřicetiletý muž, který čelí u krajského soudu ve Zlíně obvinění ze sexuálního útoku a pohlavního zneužití čtrnáctileté dívky. Předseda senátu naznačil, že...

Zlín zpřísnil parkování dodávek na svém největším sídlišti. Zákaz budí vášně

Dům na Jižních Svazích ve Zlíně

Zlínská radnice na největším městském sídlišti Jižní Svahy zpřísňuje parkování pro dodávky, které jsou delší než pět metrů. Už dříve toto opatření zavedla na několika ulicích, teď ho až na výjimky...

11. května 2026  15:50

Aktivisté proti přístavu Slovácko neuspěli. Teď ho chtějí zablokovat místní

Nový přístav Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě pojme až padesát...

Když soud před pár týdny zamítl žalobu ekologického spolku Děti Země proti výstavbě přístavu Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě, vypadalo to tak, že záměru za půl miliardy korun už nebude stát...

11. května 2026  12:55

První členové zlínské filharmonie byli před 80 lety zaměstnanci podniku Baťa

První koncerty zlínské filharmonie se konaly v budově Velkého kina, rok 1949.

Po druhé světové válce znárodněný podnik Baťa nezaměstnával jen ševce nebo lidi z dalších průmyslových oborů, kterým se firma věnovala. Výplatu od obuvnického koncernu zpočátku dostávali také zdejší...

11. května 2026  8:59

Obava z větrníků sílí. Zlínský kraj sbírá námitky obcí proti vzniku zón

Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší...

Tento týden dorazil na jednání krajského zastupitelstva, aby zjistil postoj hejtmanství na vládou navrhované akcelerační oblasti. Jde o administrativně vymezená území, kde má být rychlejší a...

10. května 2026  9:26

Dukla - Slovácko 0:1, hosté unikají přímému sestupu, rozhodl Juroška

Slováčtí fotbalisté se radují z gólu Pavla Jurošky.

Ještě stále se mohou zachránit. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve druhém kole nadstavbové skupiny o záchranu nad předposlední pražskou Duklou 1:0 a zvýšili svůj náskok na poslední dva týmy na čtyři...

9. května 2026  16:06,  aktualizováno  17:19

Boleslav - Zlín 1:1, souboj zachráněných končí smírně. Srovnával hostující Ulbrich

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu Josefa Koláříka (druhý zleva).

V předchozím kole se díky ostatním výsledkům s jistotou zachránili. Fotbalisté Mladé Boleslavi a Zlína se ve druhém ligovém nadstavbovém dějství o udržení rozešli smírně 1:1. Ke konci první půle...

9. května 2026  16:03,  aktualizováno  16:45

„Iron Maiden už nepřijedou.“ Zlínský zimák je přežitý, shodují se promotéři

Sdružení Aréna Zlín uspořádalo veřejnou diskusi v Baťově institutu. Jejím...

Ve Zlíně kdysi hrály světové kapely jako Iron Maiden, Deep Purple i Jethro Tull, dnes se však velké koncerty městu vyhýbají. Organizátoři tvrdí, že současný stadion už nesplňuje nároky. Na stavbu...

9. května 2026  10:13

Norsko je tak úchvatné, že jsem často v úžasu křičel do helmy, říká Školník na tripu

Premium
V rámci programu festivalu Neznámá Země plánuje ujet motonomád Milan Caha alias...

Zlínský školník Milan Caha má za sebou roky strávené pod hladinou oceánu i tisíce kilometrů na silnicích. Ještě před pár dny odemykal dveře základní školy v Dřevnické ulici a staral se o chod budovy....

8. května 2026

Fotbalisté Kroměříže vstali z mrtvých. Odpadlík má tři záchranářské mečboly

Fotbalisté Kroměříže slaví výhru 5:0 nad béčkem Slavie, která je přiblížila...

Po devíti kolech byli na nule. Po podzimu poslední se ztrátou pěti bodů a nálepkou odpadlíka Chance národní ligy. Tři kola před koncem jara si fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž hýčkají osmibodový...

8. května 2026

Stěžují si, že „to“ nemají kde dělat. Psycholožka popisuje sexualitu seniorů

Premium
Fotografka Miloslava Dočkalová (březen 2026)

Absolventka zlínské Univerzity Tomáše Bati Miloslava Dočkalová zmapovala, jak silnou roli hraje intimita a sexualita v životě lidí v domovech pro seniory. Tedy oblast, která je dlouhodobě opomíjená a...

7. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kroměříž vyhrála soud kvůli vyšší dani pro majitele neudržovaných staveb

Zastupitelé Kroměříže vyšli vstříc vlastníkovi objektu na Riegrově náměstí,...

Kroměřížská radnice chce příští rok zatížit vyšší daní z nemovitosti čtyři majitele domů, které chátrají a hyzdí město, jehož části jsou na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Začalo s tím letos...

7. května 2026  13:55

Sucho ničí zemědělcům plodiny. Kraj vyhlásil mimořádné opatření kvůli požárům

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko...

Letošní rok je zatím málo deštivý, což už začínají na svých plodinách pozorovat zemědělci. V některých oblastech Zlínského kraje je půda suchá natolik, že odumírají odnože jařin, zejména jarních...

7. května 2026  10:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.