Tunel pod Zlínem se odkládá, koronavirus pozastavil i další investice

Původně měla být studie na kilometrový tunel pod středem Zlína hotová už v roce 2018. Přípravy se ale protahovaly, takže radnice chtěla vypsat soutěž až během začátku letošního roku. Kvůli koronaviru to ale odkládá prozatím na červen s tím, že se pak rozhodne co dál.

„Pozastavili jsme některé investiční akce, které byly před vyhlášením soutěží. Vyhlašovat je teď nebudeme. Týká se to i studie na tunel, není to tak urgentní věc, že bychom nemohli počkat dva měsíce,“ nastínil primátor Jiří Korec (ANO).

Studie proveditelnosti má prověřit, za jakých podmínek by mohl tunel vzniknout a zda se vůbec městu vyplatí. Měl by výrazně ulevit dopravně přetíženému centru města, které je ve špičkách špatně průjezdné.

„Myšlenka na zklidnění centra pomocí hloubeného tunelu je zajímavá. Přestože se nejedná o levné řešení, je stále nejvýhodnější z posuzovaných asi 10 variant,“ nastínil radní přes dopravu Michal Čížek (ANO).

Tunelem by denně projelo odhadem 18 tisíc aut

Krátký hloubený tunel s betonovým skeletem by měřil asi kilometr. Denně by jím podle odhadů projelo kolem 18 tisíc aut. Z povrchu v centru by zmizela zhruba polovina aut.

Vozovka v tunelu by měla zřejmě dva jízdní pruhy (plus jeden odstavný). Pod zem by se zanořila poblíž 21. budovy baťovského areálu, odtud by pokračovala pod hlavní cestou I/49 a vynořila by se u divadla.

Jako nejideálnější řešení vyplynul tunel z generelu dopravy, který si město nechalo zpracovat před pár lety. Studie prověří jeho trasu a navrhne také úpravy nad ním, ať už jde o chodníky, cesty, křižovatky, nebo cyklostezky. Z třídy Tomáš Bati by se mohla stát silnice široká jenom šest metrů.

„V ulicích Štefánikova a Osvoboditelů se předpokládá obousměrný provoz, včetně přestavby dotčených křižovatek,“ poznamenal mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Studie se bude zabývat i náklady, jež mohou přesáhnout miliardu korun. Přestože už ji schválili radní, vyhlašovat se zatím kvůli koronaviru nebude. A o tom, jestli se bude tunel nakonec stavět, rozhodnou v budoucnu zastupitelé.

„Vzhledem ke specifické geografické poloze města zde neexistuje levná varianta řešení především tranzitní dopravy. Proto je dobré se zabývat všemi možnostmi, včetně odklizení dopravy pod zem,“ zmínil opoziční zastupitel Ivo Mitáček (Rozhýbejme Zlín).

„Neprotnutý střed města hlavní silnicí bychom si také přáli,“ podotkl opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Nejisté jsou i peníze do pavilonu slonů v zoo

Podobně jako tunel minimálně dočasně dopadly i některé další plánované investice, mimo jiné výměna oken na radnici i na zlínském zámku, úpravy domu seniorů v Malenovicích či školní jídelny v Hradské ulici.

Nejisté jsou peníze do chystaného pavilonu slonů a jaguárů v zoologické zahradě Lešná. Město vybralo investice za zhruba 200 milionů korun, našlo už i úspory v provozu ve výši 50 milionů.

„Jedná se zatím o pozastavení těchto výdajů, definitivní rozhodnutí o dalším postupu odsouváme na konec června, kdy bude možné již vyhodnotit první konkrétní dopady sníženého výběru daní na příjmovou stránku rozpočtu,“ nastínil ekonomický náměstek primátora Bedřich Landsfeld (STAN).

Naopak pro město strategické investice by žádné odklady potkat neměly, ať už jde o připravované opravy zimního stadionu, Velkého kina nebo tržiště Pod Kaštany, které má začít měnit svoji podobu ještě letos.

„Naší snahou ale je, abychom žádné investice nezrušili. Za sebe očekávám, že se vláda bude snažit oživit ekonomiku dotacemi do investic,“ dodal Korec.