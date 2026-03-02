Tři měsíce do festivalu. U zámku bude nová zóna pro setkání se světem filmu

Jana Fuksová
  16:12
Světové, mezinárodní i české filmové premiéry a k tomu 300 filmů z 50 zemí světa. Nejstarší filmový svátek svého druhu na světě Zlín Film Festival vstoupil do další fáze příprav a organizátoři odhalili některá témata, jimž se letos budou věnovat.
Prestižní ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti...

Prestižní ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež převezmou ve Zlíně režisér, pedagog a producent Petr Koliha a herec Petr Kostka. | foto: koláž iDNES David Votruba

Zlínský filmový festival 2024. (květen 2024)
Filmový festival Zlín 2024. (květen 2024)
Herečka Klára Pollertová-Trojanová je mámou čtyř dětí, dva nejmladší syny vzala...
Tradiční maskoti zlínského festivalu Pat a Mat
„Zaměříme se na významná výročí, uvidíme spoustu filmů a potkáme se s pozoruhodnými lidmi. Chceme dobře reprezentovat českou kulturu doma i v zahraničí a dokázat prostřít festivalový stůl tak, aby se tady lidé cítili dobře,“ prohlásil prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura.

Na dokončení seznamu filmů, které diváci letos uvidí, mají organizátoři ještě více než měsíc. Na začátku dubna by ale mělo být jasno.

Už teď se však návštěvníci mohou těšit na letošní novinku, která jim svět filmu přiblíží ještě více než dosud. U zlínského zámku v sadu Svobody totiž vznikne nová Zlinfest zóna. „Chceme obyvatelům města i návštěvníkům zprostředkovat kontakt s filmem a ukázat, že film je pro každého z nás,“ naznačila umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Arabela nebo Pane, vy jste vdova!. Festival oslaví 100 let Miloše Macourka

U zámku tak bude příležitost potkat tvůrce z celého světa, herce, maskéry, kaskadéry, filmové novináře a další profesionály.

Zlatý střevíček pro Kolihu a Kostku

Jména některých osobností, s nimiž se návštěvníci ve Zlíně setkají, už jsou také známá. Prestižní ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež tentokrát převezmou režisér, pedagog a producent Petr Koliha a herec Petr Kostka.

„Velice si ocenění vážím. Můj vstup do světa dětí před více než 23 lety se mi stal v dobrém slova smyslu osudným,“ okomentoval Koliha, který je ředitelem televizního kanálu pro děti ČT :D a byl uměleckým ředitelem festivalu téměř deset let.

Petra Kostku mohou znát dětští diváci z pohádek Kouzelník Žito, O třech ospalých princeznách nebo Modrý pták. Za více než šedesátiletou kariéru ztvárnil také řadu rolí ve filmech a seriálech pro dospělé, například Vyšší princip, Zítra vstanu a opařím se čajem, Sanitka, Kukačky nebo Bláznova kronika.

Ve čtyři to zabalili a odjeli na Hlubokou. Mayerová vzpomíná na svatbu s Kostkou

V programu se tentokrát objeví také filmy a pohádky, za kterými stojí scenárista, spisovatel a básník Miloš Macourek. Letos totiž uplyne sto let od jeho narození.

„S naším regionem jej kromě části dětství prožitého v Kroměříži spojuje mimo jiné historka o tom, že s Václavem Vorlíčkem, svým budoucím spolupracovníkem, se seznámil ve vlaku právě na cestě na zlínský festival,“ poukázala umělecká ředitelka festivalu.

Na besedy přijedou do Zlína herci Jana Nagyová, Petra Černocká, Ondřej Kepka nebo Iva Janžurová.

I festival připomene odkaz Tomáše Bati

Stejné výročí připomenou organizátoři i u spisovatele Arnošta Lustiga, a to promítáním filmů a besedami. Stejně jako celé město Zlín, tak i festival věnuje letos část svého programu odkazu Tomáše Bati a 150 letům od jeho narození.

Prestižní ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež převezmou ve Zlíně režisér, pedagog a producent Petr Koliha a herec Petr Kostka.
Zlínský filmový festival 2024. (květen 2024)
Filmový festival Zlín 2024. (květen 2024)
Herečka Klára Pollertová-Trojanová je mámou čtyř dětí, dva nejmladší syny vzala na zlínský filmový festival s sebou.
Začnou i oslavy 90 let založení filmových ateliérů na Kudlově v roce 1936, které se nejdříve zaměřovaly na reklamní tvorbu a později originální animaci a hranou tvorbu pro děti.

„Když se ve Zlíně rozhodli ateliéry postavit, do devíti měsíců vznikla první budova a ve stejném roce zde natočili první film. Působili tu filmoví průkopníci, kteří inspirovali tvůrce nejen u nás, ale i v zahraničí,“ upozornila Pášmová a doplnila, že díky dění na „Kudlovském kopci snů“ začal psát svou historii i zlínský filmový festival.

Odchod Michala Nesvadby mě mrzí, ale chápu ho, říká šéf jubilujícího Déčka

Doprovodný program bude zahrnovat desítky aktivit pro všechny generace, besedy, workshopy, setkání s filmaři, výstavy, koncerty a vystoupení. V sobotu se například může mladé publikum těšit na Klubovou noc, o niž se postará pražský festival United Islands, který podporuje mladé talenty.

Zlín Film Festival pracuje s rozpočtem šedesát milionů korun, příspěvek města Zlína se blíží k deseti milionům, příspěvek Zlínského kraje byl loni více než tři miliony, letos by mohl být o něco vyšší.

Tři měsíce do festivalu. U zámku bude nová zóna pro setkání se světem filmu

Prestižní ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti...

