„Zaměříme se na významná výročí, uvidíme spoustu filmů a potkáme se s pozoruhodnými lidmi. Chceme dobře reprezentovat českou kulturu doma i v zahraničí a dokázat prostřít festivalový stůl tak, aby se tady lidé cítili dobře,“ prohlásil prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura.
Na dokončení seznamu filmů, které diváci letos uvidí, mají organizátoři ještě více než měsíc. Na začátku dubna by ale mělo být jasno.
Už teď se však návštěvníci mohou těšit na letošní novinku, která jim svět filmu přiblíží ještě více než dosud. U zlínského zámku v sadu Svobody totiž vznikne nová Zlinfest zóna. „Chceme obyvatelům města i návštěvníkům zprostředkovat kontakt s filmem a ukázat, že film je pro každého z nás,“ naznačila umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
U zámku tak bude příležitost potkat tvůrce z celého světa, herce, maskéry, kaskadéry, filmové novináře a další profesionály.
Zlatý střevíček pro Kolihu a Kostku
Jména některých osobností, s nimiž se návštěvníci ve Zlíně setkají, už jsou také známá. Prestižní ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež tentokrát převezmou režisér, pedagog a producent Petr Koliha a herec Petr Kostka.
„Velice si ocenění vážím. Můj vstup do světa dětí před více než 23 lety se mi stal v dobrém slova smyslu osudným,“ okomentoval Koliha, který je ředitelem televizního kanálu pro děti ČT :D a byl uměleckým ředitelem festivalu téměř deset let.
Petra Kostku mohou znát dětští diváci z pohádek Kouzelník Žito, O třech ospalých princeznách nebo Modrý pták. Za více než šedesátiletou kariéru ztvárnil také řadu rolí ve filmech a seriálech pro dospělé, například Vyšší princip, Zítra vstanu a opařím se čajem, Sanitka, Kukačky nebo Bláznova kronika.
V programu se tentokrát objeví také filmy a pohádky, za kterými stojí scenárista, spisovatel a básník Miloš Macourek. Letos totiž uplyne sto let od jeho narození.
„S naším regionem jej kromě části dětství prožitého v Kroměříži spojuje mimo jiné historka o tom, že s Václavem Vorlíčkem, svým budoucím spolupracovníkem, se seznámil ve vlaku právě na cestě na zlínský festival,“ poukázala umělecká ředitelka festivalu.
Na besedy přijedou do Zlína herci Jana Nagyová, Petra Černocká, Ondřej Kepka nebo Iva Janžurová.
I festival připomene odkaz Tomáše Bati
Stejné výročí připomenou organizátoři i u spisovatele Arnošta Lustiga, a to promítáním filmů a besedami. Stejně jako celé město Zlín, tak i festival věnuje letos část svého programu odkazu Tomáše Bati a 150 letům od jeho narození.
Začnou i oslavy 90 let založení filmových ateliérů na Kudlově v roce 1936, které se nejdříve zaměřovaly na reklamní tvorbu a později originální animaci a hranou tvorbu pro děti.
„Když se ve Zlíně rozhodli ateliéry postavit, do devíti měsíců vznikla první budova a ve stejném roce zde natočili první film. Působili tu filmoví průkopníci, kteří inspirovali tvůrce nejen u nás, ale i v zahraničí,“ upozornila Pášmová a doplnila, že díky dění na „Kudlovském kopci snů“ začal psát svou historii i zlínský filmový festival.
Doprovodný program bude zahrnovat desítky aktivit pro všechny generace, besedy, workshopy, setkání s filmaři, výstavy, koncerty a vystoupení. V sobotu se například může mladé publikum těšit na Klubovou noc, o niž se postará pražský festival United Islands, který podporuje mladé talenty.
Zlín Film Festival pracuje s rozpočtem šedesát milionů korun, příspěvek města Zlína se blíží k deseti milionům, příspěvek Zlínského kraje byl loni více než tři miliony, letos by mohl být o něco vyšší.