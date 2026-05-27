Hvězdou Zlín film festivalu bude i stoletý Hurvínek. Přinášíme tipy na další lákadla

Jana Fuksová
  16:53
Filmy z 57 zemí, tvůrčí delegace k 80 filmům, kulatá výročí, nová zóna, stovka světových premiér a desítky filmových tváří. 66. Zlín film festival zítra startuje svůj týdenní program. Redakce iDNES vybrala deset akcí, na která se letos těšit.

Festival ve čtvrtek slavnostně zahájí premiéra českého filmu Máma a Táta jsou Boží, který se z velké části natáčel ve Zlínském kraji v archeoskanzenu na Modré. V programu si pak návštěvníci mohou vybírat ze tří set dalších snímků určených pro děti, teenagery i dospělé.

66. ročník Zlin Film Festivalu začíná ve čtvrtek 28. května 2026. Na tiskové konferenci před festivalem hovoří umělecká ředitelka Markéta Pášmová.
66. ročník Zlin Film Festivalu začíná ve čtvrtek 28. května 2026. Organizační štáb před zlínským Kongresovým centrem.
„Přinášíme filmy, které diváky naplňují optimismem a nadějí. Letos budou z rekordního počtu zemí, například z Egypta, Indie, USA, Thajska, Austrálie nebo Kolumbie,“ naznačila umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Prezident s manželkou na červeném koberci

Prezident Petr Pavel stráví úterý a středu ve Zlínském kraji. Mimo jiné se bude pohybovat také na festivalu. „Rád by viděl něco z programu, ale to necháme na něm, co si vybere. Určitě ho i s manželkou Evou chceme představit na našem červeném koberci,“ upřesnil prezident festivalu Čestmír Vančura.

Zahajovací i ukončovací film pro veřejnost

Vůbec poprvé budou mít obyvatelé města a návštěvníci příležitost vidět zahajovací a také ukončovací film, které byly dosud určeny pouze pro hosty slavnostních akcí. V tomto ročníku pořadatelé obě projekce uvolnily i pro veřejnost a oba snímky nabídnou v programu multikina Golden Aple Cinema.

Hvězda Hry o trůny a Gangů z Birminghamu Aidan Gillen míří do Zlína

Festival odstartuje španělským filmem Holky z jiné ligy, který je inspirovaný skutečnými událostmi ze 70. let a k počátkům ženského fotbalu ve Španělsku. V závěru festivalu bude k vidění zakončovací film Přísahám, že za to nemůžu. Jde o distribuční předpremiéru s řadu ocenění, která přibližuje život s člověkem s Touretovým syndromem.

Aidan Gillen na červeném koberci

Irský herec Aidan Gillen, který ztvárnil jednu z rolí v legendárním seriálu Hra o trůny, bude největší hvězdou festivalu. Do Zlína přijede jako doprovod k filmu Trad, ve kterém hraje. Diváci se s ním mohou potkat na třech projekcích k tomuto filmu, kde bude součástí besedy, a také na červeném koberci.

Koncerty pod širým nebem

Hudební produkce jsou na festivalu zdarma a jejich program letos zahájí koncert kapely Monkey Business. Na náměstí Míru bude hrát také David Koller.

K hudebním hěvzdám festivalu patří kapela Monkey Business.

Koncerty ale každý večer nabídne i Park Komenského, kde vystoupí třeba oblíbená kapela Golden Delicious. Hudba bude znít i v okolí zámku v nové Zlinfest zóně. Tam bude hrát DJ Mardoša, v programu je house party nebo večer studentských kapel.

Stoletý Hurvínek

Festival bude slavit stoleté výročí legendární postavy Hurvínka, která spojuje generace a znají ho děti i dospělí po celém světě. Umělecký šéf Divadla Spejbla a Hurvínka David Janošek a loutkoherec Martin Trecha, který loutkám dává hlas a vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, budou o své profesi mluvit ve Zlínfest zóně v Sadu svobody. Během Mezinárodního dne dětí bude možné se s loutkami potkat také v Golden Aple Cinema.

Herecké rodinné klany

Že i lidé z filmového světa prožívají běžné rodinné radosti a starosti ukáže nový cyklus Rodinné dialogy. V sadu Svobody budou o soužití generací vyprávět například herečky Dana Batulková a její dcera Mariana Prachařová nebo Lenka Vlasáková se syny Janem a Maxem Dolanskými.

Filmové osobnosti ve Zlíně

Filmové delegace letos doprovodí osm desítek snímků a přijedou nejen z Česka, ale i zahraničí. Ve Zlíně tak bude možné potkat herce a herečky Vicu Kerekes, Jana Krause, Petru Černockou, Kristýnu Badinkovou Novákovou, Martina Písaříka, Janu Nagyovou, Ivanu Chýlkovou, Petru Bučkovou, Jiřího Mádla nebo Ondřeje Kepku.

Jana Nagyová v seriálu Arabela (1980)

Přijede také vnučka slavného režiséra Karla Zemana Ludmila Zemanová, která se festivalu zúčastní kvůli zvláštnímu uvedení animované pohádky Čarodějův učeň.

Letní kino a Steven Spielberg

Letní kino bude celý týden promítat filmy Stevena Spielberga, který letos oslaví 80. narozeniny. Nebudou chybět slavné snímky jako je Jurský park, E. T. Mimozemšťan, Čelisti, West Side story nebo Dobyvatelé ztracené archy.

„Vidět tyto filmy na opravdu velkém plátně je přidaná hodnota. Moc se v kinech už nehrají a dalo nám docela práci je k nám dostat,“ přiblížila Pášmová.

Kaskadéři a další profese zblízka

„Přizvali jsme profese, které nejsou za kamerou sice vidět, ale bez nichž by film nevznikl,“ upozornila Pášmová. Návštěvníci se tak mohou setkat například s nejstarší českou kaskadérkou Hanou Dvorskou, která například účinkovala v akčních scénách velkofilmů, jako jsou Van Helsing, Letopisy Narnie: Princ Kaspian nebo Spider-Man: Daleko od domova.

Arabela nebo Pane, vy jste vdova!. Festival oslaví 100 let Miloše Macourka

Hostem bude také absolventka Univerzity Tomáše Bati Juliana Rychlíková, která působila jako osobní asistentka Arnolda Schwarzeneggera při natáčení seriálu Fubar.

Výročí Miloše Macourka

Festival letos připomíná výročí narození režiséra Miloše Macourka, díky kterému bude na plátně k vidění například jeho Dívka na koštěti. Film uvedou herci Petra Černocká a Jan Kraus.

Trikový specialista Boris Masník zase bude vyprávět o tom, jaké filmové triky Macourek tvořil. Speciální výstava nabídne i originální kostýmy z legendárních filmů a seriálů, jako jsou Arabela, Zítra vstanu a opařím se čajem, Dívka na koštěti, Jezerní královna nebo Pane, vy jste vdova! – včetně kostýmu Rumburaka, vlka z Arabely i dalších výrazných postav.

Hvězdou Zlín film festivalu bude i stoletý Hurvínek. Přinášíme tipy na další lákadla

