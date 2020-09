Školy jsou kvůli koronaviru opatrné, o zlínský festival mají menší zájem

Mezi početným dětským publikem v posledních letech nechyběli. Tentokrát ale žáci z malotřídky v Bohuslavicích u Zlína na právě probíhající filmový festival nepřijedou.

„Bylo nám řečeno, že letos je to z důvodu hygienických opatření pouze pro zlínské školy. A i kdyby se něco aktuálně uvolnilo, nedokázali bychom ze dne na den zareagovat,“ vysvětlila Lenka Vavrušová, ředitelka školy.

„Rodiče jsou většinou stejně rádi, že děti jsou zase ve škole. Takže opakujeme a zjišťujeme, jak na tom se znalostmi vlastně jsou,“ dodala.

Pořadatelé Zlín Film Festivalu, který je nejstarší a svého druhu největší na světě, museli s ohledem na nařízení vlády u hromadných akcí nastavit mimořádná bezpečnostní opatření. Dopolední představení proto zarezervovali pouze pro školy a veřejnost na ně nepouští.

Zájem ale není příliš velký, školy jsou spíše zdrženlivější. I proto se organizátoři aktuálně rozhodli, že ve čtvrtek, tedy poslední festivalový den, zpřístupní dopolední filmy pro veřejnost.

„Program zůstává takový, jaký avizujeme na internetových stránkách. Čtvrteční uvolnění lístků už je jisté. Pokud se uvolní některá představení i dříve, budeme o tom diváky informovat,“ naznačila Jarmila Záhorová, výkonná ředitelka festivalu.

Chybí velké koncerty a párty stan

Mimořádná opatření letos nedovolují to, co bývalo běžné, tedy aby na dopolední projekce chodili volně i rodiče s dětmi. V multikině je proto dopoledne rezervované vždy pouze pro jednu školu a představení jsou v sálech od sebe časově více oddělená, aby se kolektivy dětí nemíchaly mezi sebou. V případě, že je v sále více než stovka diváků, musejí si nasadit roušky.

Festivalový hygienicko-epidemiologický plán také zrušil některé rizikové akce, které byly v minulých letech součástí programu. Jde například o velké koncerty nebo párty stan. Každou noc se také čistí sály v multikině pomocí ozonu a přes den dobrovolníci dezinfikují povrchy mezi projekcemi.

„Chápu, že organizátoři mají zajištěnou hygienu, ale my bychom museli s dětmi třeba hromadně jet městskou dopravou, pak bychom se stejně potkávali s dalšími lidmi a vyhodnotili jsme, že to za to riziko nestojí,“ vysvětlil Pavel Růžička, zástupce ředitele zlínské 17. ZŠ Křiby.

Festival uctí Menzela Organizátoři zlínského filmového festivalu pro děti a mládež připomenou českého oscarového režiséra Jiřího Menzela, který jako dvaaosmdesátiletý v sobotu večer zemřel. Připravují pietní místo v kongresovém centru, v němž festival sídlí. „Rozhodli jsme se také před filmové projekce zařadit vzpomínku na pana Menzela,“ uvedla mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Ještě před čtvrtečním koncem festivalu chtějí navíc organizátoři veřejnosti znovu zpřístupnit výstavu, která před dvěma lety ukazovala pracovní fotografie Menzela, šlo o snímky z natáčení.

Atmosféru mezinárodního festivalu si naopak nenechala ujít škola ve Zlíně-Malenovicích.

„Část našich dětí v pondělí jela do Zlína, část do Otrokovic, kde festival zajistil promítání v kulturním domě Beseda. Mají to logisticky promyšlené,“ poukázala ředitelka Zdeňka Jančíková.

Organizátoři: Lidé do kina chodit chtějí

Město Zlín jako zřizovatel škol žádné doporučení nedávalo.

„My jsme školám nic nenařizovali ani nezakazovali, nechali jsme to na nich a na rodičích. Ale pořadatelé mají opatření dobře nastavená, ráno jsem třeba na náměstí viděla spoustu dobrovolníků, kteří dezinfikovali lavičky, odpadkové koše a další plochy,“ upozornila Kateřina Francová, zlínská radní za školství.

I na některé venkovní hromadné akce se totiž mohou letos dostat pouze návštěvníci s registrací, kterou potřebují i děti. Dá se jednoduše vyřídit online nebo osobně ve festivalové uličce za zastávkou na náměstí Míru.

„Třeba odpolední a večerní projekce bývají zaplněné, některé jsme měli i vyprodané. Je vidět, že lidé chtějí chodit do kina, chtějí se bavit,“ potvrdila Záhorová.