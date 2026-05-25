Hvězda Hry o trůny a Gangů z Birminghamu Aidan Gillen míří do Zlína

Autor: ,
  15:48
Jeden z nejvýraznějších irských herců současnosti, charismatický Aidan Gillen, bude jednou z hlavních hvězd letošního ročníku Zlín Film Festivalu. Diváci ho znají jako vypočítavého Petyra „Malíčka“ Baeliše z kultovního seriálu Hra o trůny, ambiciózního politika Tommyho Carcettiho ze Špíny Baltimoru i ze seriálu Gangy z Birminghamu nebo z filmových hitů Bohemian Rhapsody, Sing Street či Král Artuš: Legenda o meči.
Aidan Gillen na premiéře závěrečné řady seriálu Hra o trůny (Radio City Music...

Aidan Gillen na premiéře závěrečné řady seriálu Hra o trůny (Radio City Music Hall, New York, 3. dubna 2019) | foto: Reuters

Do Zlína přijede osobně představit oceňovaný snímek Trad, který festival uvede v mezinárodní premiéře.

„Účast na filmových festivalech pro mě vždy patřila k nejoblíbenějším částem celé cesty spojené s filmovými rolemi, zvlášť u filmů tohoto typu, které do určité míry závisejí na festivalech, aby se představily publiku. Je to vždy skvělá příležitost poznat jiné kultury a vidět, jak film funguje právě v jejich prostředí,“ prozradil Aidan Gillen.

Tři měsíce do festivalu. U zámku bude nová zóna pro setkání se světem filmu

Českou republiku navštívil již v minulosti během natáčení filmu Shanghai Knights s Jackiem Chanem, kdy v roce 2002 strávil v Praze tři měsíce. „Moc se těším, až poznám Zlín,“ dodal herec.

Setkání s globální ikonou

Do Zlína přiveze snímek Trad, který patří k silným diváckým zážitkům a ukazuje Gillenovu schopnost podporovat nezávislou a autorskou tvorbu. Film kombinuje hluboké emoce s osobitou atmosférou, pro kterou je irská produkce tolik oceňovaná.

Aidan Gillen

  • Irský herec známý svou charismatickou a často nejednoznačnou hereckou polohou.
  • Narodil se v Dublinu a během své kariéry se vyprofiloval jako jedna z nejvýraznějších osobností současného irského herectví. Diváci i kritici oceňují jeho schopnost ztvárňovat komplikované, inteligentní a psychologicky vrstevnaté postavy.
  • Mezinárodní pozornost získal rolí Stuarta Alana Jonese v průlomovém seriálu Queer as Folk, za kterou byl nominován na cenu BAFTA. Celosvětovou popularitu mu přinesla role manipulativního a brilantně vypočítavého Petyra „Malíčka“ Baelishe v oceňovaném seriálu Hra o trůny.
  • Je držitelem tří irských národních filmových cen IFTA (Irish Film & Television Awards) a řady dalších nominací.

„Práce s Aidanem na tomto projektu byla mimořádná. Dokáže do každé scény vnést neuvěřitelnou vnitřní energii a jemnou ironii, která dává celému příběhu zcela nový rozměr,“ vyjádřil se o spolupráci režisér filmu Lance Daly.

„Aidan Gillen je uznávanou osobností mezinárodní kinematografie, která mistrně zvládá psychologicky komplikované, inteligentní a vrstevnaté role. Jeho návštěva ve Zlíně nabídne našemu publiku jedinečnou příležitost setkat se s globální filmovou ikonou,“ upozornila umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová.

Snímek Trad zařadili organizátoři do festivalového programu na sobotu 30. května na 17. a 18. hodinu a na pondělí 1. června na 18. hodinu v multikině Golden Apple Cinema v obchodním centru Zlaté jablko. Projekce se uskuteční za účasti herců Aidana Gillena a Dallána Woodse i režiséra Lance Dalyho.

Gillen se projde také na červeném koberci v neděli 31. května v 18 hodin.

