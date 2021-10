Zlínské filharmonii se dostalo pocty, zahraje na výstavě Expo v Dubaji

„Je to prestižní záležitost. Něco jako olympiáda,“ nadšeně prohlásil ředitel filharmonie Josef Němý.

Expo začalo 1. října a potrvá půl roku. Zlínský soubor zahraje v rámci Českého dne, který je na programu v pondělí 21. března, tedy jen pár dní před vyvrcholením celé akce.



„Výběrové řízení ministerstva zahraničí vyhrála agentura Artprom, která nás preferovala. V nabídce měli uvedeno, že pokud uspějí, zahrajeme na Expu my,“ vysvětlil Němý.

Zahraniční zkušenosti přitom hrály velkou roli. Bez nich by zlínský orchestr do Dubaje v žádném případě nejel. „Jsme schopni zahrát klasickou hudbu i lidovky a díky tomu se můžeme prezentovat na akcích, kde se chce něco neobyčejného,“ upozornil ředitel filharmonie.



Do Spojených arabských emirátů poletí zhruba 25 hudebníků – smyčcový komorní orchestr a dvě žesťová uskupení. Plán je takový, že tyto tři skupinky se budou střídat zhruba v půlhodinových intervalech a budou hrát před českým pavilonem, aby do něj přivábily návštěvníky.

„Zatím je otevřené, jestli uděláme společný koncert všech našich zúčastněných hráčů,“ podotkl Němý. „Vzhledem k náročným klimatickým podmínkám počítáme s tím, že budeme koncertovat od odpoledne až do nočních hodin.“ Program zatím není daný, teprve se tvoří. Ale v plánu jsou klasické věci, lidovky nebo třeba i Beatles.

„Program musí být co nejpestřejší, abychom upoutali co nejvíc lidí,“ vysvětlil šéf filharmonie. „Počítáme s tím, že někteří hudebníci budou na sobě mít lidové kroje z našeho kraje. Ten chceme lidem představit, stejně jako město Zlín.“

V orchestru pochopitelně panuje nadšení, hrát na takové prestižní akci je zážitek. Pořadatelé ale mají jednu důležitou podmínku. Do Dubaje smějí jen lidé očkovaní proti koronaviru.



„Sedmdesát procent členů orchestru je očkovaných. Ti, kteří nejsou a přicházejí do úvahy, se musí urychleně očkovat. Jinak by nemohli jet,“ upozornil Němý, který chce mít o konkrétních hudebnících jasno do konce října.