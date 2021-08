Zlínský dopravní podnik ušetří za ekologickou energii tři miliony korun

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) díky změně ušetří téměř 3 miliony korun ročně za nákup energií na pohon trolejbusů. Tyto peníze bude moci využít například pro další rozvoj ekologické elektrické městské hromadné dopravy.

„Elektrická trakce ve městech představuje ekologický způsob přepravy osob, při kterém se přímo v ulicích neprodukují žádné emise. Osvobození od poplatku pro obnovitelné zdroje energie zde považujeme za logické. Bude to mít nesporný ekologický význam,“ zmínil ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Josef Kocháň.

Společnost ročně spotřebuje na pohon trolejbusů 7 tisíc megawatthodin elektrické energie, poplatek dosud byl 409 korun za megawatthodinu. Úspory tedy jsou 2,9 milionu korun.

„Prostředky dáme zpátky do dopravy, aby to naši cestující pocítili,“ nastínil Kocháň. „Jestli to bude na částečné pokrytí nákladů na nákup nových vozidel, nebo odbavovacího systému, musejí rozhodnout majitelé společnosti.“

Zlín je jediné město v kraji, kde jezdí trolejbusy nebo tramvaje. Osvobození pocítí také například České dráhy. Změna má kromě úspor pro veřejnou dopravu, která během pandemie přišla o cestující, také alespoň trochu srovnat ceny za přepravu mezi dražší a v řadě případů pomalejší železnicí a lacinější a mnohem méně ekologickou kamionovou dopravou.

„Elektrická trakce má podle nás v oblasti čisté mobility na železnici reálně největší přínos,“ zmínil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Zákon, který změnu přináší, musí ještě schválit senát a podepsat prezident.

DSZO dlouhodobě využívá ekologickou hromadnou dopravu. V minulosti nakoupila sérii trolejbusů s hybridním pohonem, loni pak rozšířila vozový park o vůbec první elektrobus.