„Opravu silnice dokončíme během víkendu. Nejpozději v sobotu odpoledne bude úsek plně průjezdný bez omezení,“ potvrdila mluvčí zlínské buňky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.
Cestáři měnili povrch na 1,2 kilometru dlouhém úseku, včetně frekventované křižovatky nad Lidlem. Nejprve uzavřeli jízdní pruhy ve směru do Zlína. Po dvanácti dnech v opačném směru. Práce, které měly trvat přibližně do konce měsíce, skončí o pár dní dříve. „Vždy máme časovou rezervu,“ poznamenala Trubelíková.
|
Kolaps dopravy ve Zlíně, kvůli opravě hlavního tahu se tvořily kilometrové kolony
Před semafory se tvoří kolony, ovšem řidiči využívají i tras po souběžně vedoucí Štefánikově ulici a kolem nemocnice. Ale tam brzdí sanitky záchranné služby. „Okolí nemocnice je i za běžného provozu velmi vytížené. Nárůst dopravy situaci dále komplikuje,“ zmínila mluvčí záchranky Veronika Slaměnová.
„Víme, že si to řidiči zkracují kolem nemocnice. Ale není to oficiální trasa, takže to neovlivníme,“ reagovala Trubelíková.
Cesta od Otrokovic do Zlína bude složitější
Zlínským řidičům se ale uleví jenom na chvíli. Silničáři se po pár dnech přesunou na hlavní příjezd do Zlína od Otrokovic, kde začnou opravovat 800 metrů dlouhý úsek od benzinové stanice v Loukách po odbočku ke staré cihelně v Malenovicích. Původně chtěli začít v pondělí 29. června, nakonec to bude ve středu 1. července.
„Oprava bude probíhat souběžně v obou směrech – nejprve v pomalých jízdních pruzích, následně v rychlých jízdních pruzích,“ přiblížila Trubelíková.
Jeden pruh pro každý směr zůstane vždy volný. Odbočení k Ternu v Loukách bude možné jen ve směru od Zlína, při výjezdu na hlavní tah pouze směrem na Otrokovice.
„Řidiče prosíme o zvýšenou opatrnost, zejména při přejíždění železničního přejezdu, kde po dobu opravy nebude v provozu světelná signalizace,“ vzkázala Trubelíková.
|
Průjezd Zlínem mají zrychlit změny na frekventovaných křižovatkách v centru
Řidiči musejí počítat i tady s kolonami a zdržením. Silničáři v minulých letech opravovali úseky hlavního tahu blíže centru. Někdy byly řady aut dlouhé několik kilometrů. Práce mají být hotové do konce července.
Ve Zlíně ale nastanou i další dopravní komplikace, konkrétně v Hradské ulici pod lázněmi, kde město začne přestavovat křižovatku, aby byla bezpečnější. Přípravné činnosti zahájí v pondělí 22. června, omezení začne v pondělí 29. června.
Dosud jednosměrná Hradská ulice se pod lázněmi uzavře. Ve směru od Obchodního domu na ní bude zavedený obousměrný provoz. Dočasně se zruší tamní zastávka hromadné dopravy.
V Hradské ulici zavedou rychlostní limit
Tato omezení potrvají po celou dobu oprav, tedy do konce srpna. Na začátku července se na jeden den částečně uzavře ulice Osvoboditelů, z níž se odbočuje na Hradskou. Frézovat se na ní bude vozovka.
Motoristé budou moci místo objet po ulici Na Požáře kolem přehrady. Dočasně z ní bude jednosměrka ve směru od Kudlova. Další trasa povede dolů po ulici Osvoboditelů a třídě Tomáše Bati kolem kostela.
Po úpravách z křižovatky zmizí dělicí ostrůvek a přibude přechod na zpomalovacím prahu. Odbočení od Kudlova usnadní odbočovací levý pruh.
|
U zlínských lázní postaví město parkovací dům, bude v něm místo pro sto aut
„Řidiči budou mít rozhled a dobře uvidí, jestli se blíží chodec. Přitom jejich auta nebudou zasahovat do hlavní cesty a brzdit dopravu ve směru od Kudlova. Slibujeme si od toho zklidnění provozu,“ sdělil zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.
V Hradské ulici bude zavedený rychlostní limit 30 kilometrů za hodinu. Příští rok město u lázní upraví chodníky a instaluje parkovací boxy pro cyklisty. Uvažuje také o výstavbě parkovacího domu a dalších úpravách okolí, aby bylo přívětivější pro návštěvníky lázní.
|
1. června 2026