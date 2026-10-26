Během posledního víkendu se na výjezdu ze Zlína směrem do Fryštáku opět tvořily dlouhé kolony aut. Jejich příčinou byl fakt, že technici na křižovatce, kde se odbočuje na Kostelec a Štípu, upravovali semafory, aby k podobným zácpám už nedocházelo.
Křižovatka se stala součástí chytrého systému řízení, do něhož spadá přes čtyřicet hlavních křižovatek v krajském městě.
„Díky tomu bude zoptimalizovaná s ostatními křižovatkami a bude schopná lepší indikace dopravy. Původně ‚viděla‘ jen několik vozidel, ale nezachytila trend, například kolonu od Zlína,“ předestřel radní pro dopravu Václav Kovář (ANO).
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Výjezd ze Zlína se má zlepšit do konce října. Radnice upraví kritickou křižovatku
V praxi to znamená, že křižovatka na Kostelec a Štípu dostane informace od křižovatek v centru, například u divadla či ve Vodní ulici, že je doprava z města hustější. Všechny pak mohou zařadit delší zelenou v tomto směru a město uvolnit. To samozřejmě znamená, že ostatní směry budou muset čekat.
„Řidiči by určitě měli poznat zlepšení,“ věří Kovář. „Systém není napevno nastavený a díky tomu je schopný pružněji reagovat na anomálie, jako jsou fotbalová utkání nebo Barum rally, kdy se tvoří větší kolony aut,“ doplnil.
Situace na výjezdu ze Zlína se výrazně zhoršila, když silničáři letos v létě přivedli do Fryštáku dálnici D49. V té chvíli se začala cesta do Zlína ucpávat, zejména v odpoledních špičkách na výjezdu.
Směr na sever stál už od centra města
Kolony sahaly až do centra Zlína. Mnoho řidičů totiž začalo najíždět na dálnici ve Fryštáku, ne v Otrokovicích, kam vede D55. Na dlouhé fronty si motoristé stěžovali na radnici i na sociálních sítích.
Nový systém řízení křižovatek bude uvedený do provozu od začátku příštího roku. Systém využívá moderní technologii CX2, která umožňuje prostřednictvím vysokokapacitní přenosové sítě komunikaci mezi křižovatkami a auty, pokud jsou vybaveny patřičným komunikačním zařízením.
„Už máme hotovou stavební část, probíhá optimalizace systému,“ poznamenal Kovář.
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Kvůli chybějícímu napojení na dálnici D49 jedou řidiči ze Zlína v koloně krokem
Lepší situace na výjezdu je ale už pár týdnů, protože město přenastavilo původní systém světelného řízení křižovatky tak, aby měla auta na výjezdu více prostoru. To pomohlo.
Více se podle města nedá dělat, protože během několika nejbližších let by tady měl vzniknout dálniční přivaděč, který postaví Zlínský kraj. Ten by měl dopravu ještě více usnadnit. Bude mít čtyři jízdní pruhy a vznikne na něm nová kruhová křižovatka.
„Plně chápu rozčilenost lidí,“ konstatoval náměstek primátora Michal Čížek (ANO), který se na radnici také stará o dopravu.
„V řadě ohledů máme ale svázané ruce, protože Zlínský kraj zde připravuje jinou stavbu a nemůžeme povolovat dvě stavby zároveň v jednom území. Přesto děláme maximum možného,“ nastínil.
Součástí dálničního přivaděče je také obchvat Zálešné, který připravuje město. Dosud má i kvůli připomínkám aktivistů spolků vydané pouze územní rozhodnutí, i když první kroky činilo už před více než dvaceti lety.
„Klíč k novému přivaděči k D49 však leží v legislativě. Naše kroky stále účelově blokují ekologické spolky, i když jsme ochraně přírody vyšli maximálně vstříc,“ zmínil Čížek.
Dálnice povede až do Lípy
„Věřím, že nový stavební zákon tyto obstrukce ukončí a přednost konečně dostanou lidé a bezpečná doprava,“ podotkl.
Poblíž křižovatky na Kostelec a Štípu má vzniknout také moderní záchytné parkoviště P+R, kde by lidé mohli odstavit auto a dál pokračovat městskou hromadnou dopravou.
Na obchvat Zálešné a přivaděč kraje vláda slíbila poslat 780 milionů korun. Podmínkou ovšem je, že stavební práce začnou v letech 2027 až 2029.
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Bude to spíše evoluce, říká o novém systému dopravy ve Zlíně expert
První část přivaděče z Fryštáku po nový rondel postaví Ředitelství silnic a dálnic společně s pokračováním D49 do Lípy, což by mělo mít také pozitivní vliv na dopravu ve Zlíně.
Zatím se ale stále čeká na územní rozhodnutí. Tento úsek dálničního přivaděče bude mít tři jízdní pruhy, dva ve směru ze Zlína, jeden opačný.
Otevření dálnice D49 naopak ulevilo lidem z Fryštáku, Horního Lapače a Martinic, přes které už jezdí výrazně méně aut než dříve, kdy tam bylo riskantní ve špičkách přecházet silnici.
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