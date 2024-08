U divadla bude nová restaurace pro diváky, centrum Zlína získá jednotný vzhled

„Může to být přínosné pro společenský život ve městě. Máme představu, že by tam bylo divadelní bistro, kde by lidé mohli čekat na představení a sednout si tam po jeho skončení,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada.

Změny v interiéru nebudou zásadní, nepůjde o kompletní rekonstrukci objektu. „Venkovní pergola pro posezení se zvětší a bude prosklená, aby mohla být využívaná i v zimě,“ naznačil Brada.

Proměnu připravuje zlínský ateliér ellement architects, který ve Zlíně stojí za novou podobou hlavního tržiště Pod Kaštany nebo části Gahurova prospektu.

Farská louka leží nedaleko Dlouhé ulice. Přízemní provozovny v její spodní části po levé straně ve směru od centra už mají všechny jednotný vzhled. Naposledy během prázdnin se změnila spodní z nich, kde funguje Pohřebnictví Zlín.

„Částečně se upravil interiér. Vyměnili jsme také výlohy, sjednotili nové nápisy a vyčistili pískovec na fasádě, aby po letech vypadal hezky,“ uvedl Brada.

V plánu je reprezentativní zlínská třída

Polepy s informacemi o otvírací době by měly být sladěné s dalšími provozovnami v řadě. Každý další zásah do očištěné fasády má být doladěný s městem, které spodní části zdejších domů vlastní.

V provozovnách zmizely z výloh reklamy, sjednocené je jejich označení a některé výlohy jsou vyměněné. Nájemci na ně už nemůžou umísťovat reklamu. Jeden z nich ji tam umístil a zástupci města s ním situaci řeší.

A jsou i další plány, jak zkultivovat střed Zlína. „V řádu několika dalších let by se mohla provést komplexnější úprava Dlouhé ulice, kde by byla nová alej stromů či povrchy chodníků,“ podotkl náměstek primátora.

Vznikla by tak reprezentativní zlínská třída. „Je to ale dlouhodobý projekt, který bude vyžadovat velké finanční prostředky,“ dodal Brada.

V budoucnu by se měl změnit také blok bytových domů v Dlouhé ulici. Město už dříve byty prodalo a vlastní tam jen obchody a sklepy. Majitelé bytů chtějí nejdříve získat dotaci, aby mohli úpravy udělat. Stavební povolení už mají.